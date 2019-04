Elections européennes… cessons tous les appels à l’abstention !

« Si tout les gars du monde » , ouais on connait la chanson . Allons tous voter , mais pour qui pour le gourou ?? pour la Marine ??? pour bénitoto , ah non pas lui vu que vous avez exclus le PS et LR . Cher monsieur les électeurs retourneront aux urnes quand une politique viable et crédible sera mise sur la table par des gens honnêtes et compétents. Pour le moment je ne vois que de misérables démagogues nous bourrant le mou pour avoir accès au pouvoir et à l’argent qui va avec . On vous remercie beaucoup , mais autant garder Macron qui me parait le moins dangereux de tous. C’est pour dire là ou on se trouve , ben rien le néant , zéro , nada . Et les gens iront au pick nick , à la pêche , aux fraises , profiter du soleil si il y en a.