Elections européennes du 9 juin 2024 : je vote utile !

L’élection européenne est particulière, car il s’agit d’élire les 81 personnes françaises qui formeront, avec 639 autres, l’assemblée du Parlement européen, à Strasbourg (photo ci-dessus).

Cette élection n’aura, normalement, pas d’impact immédiat sur la politique du gouvernement du pays.

C’est la raison pour laquelle cette élection est dite défouloir.

De fait, on y vote souvent pour sanctionner, positivement ou négativement, tel ou tel parti de la majorité comme de l’opposition.

On peut aussi, comme je vais le faire, voter utile, c'est-à-dire vouloir affaiblir une liste, qui au niveau national n’a, selon moi, plus sa place.

Exemple : si j’étais de droite, je voterais utile en mettant un bulletin Rassemblement national, pour affaiblir l’ultra-extrême droite de Zemmour, dont la liste est conduite par Maréchal, clone parfait de son grand-père Jean-Marie Le Pen. Je ne voterai pas non plus pour LR, car ce parti a vocation à disparaitre dans quelques trimestres. Idem pour l’archaïque EELV !

Étant social-démocrate depuis les années 60, je vais voter utile. Pour moi, voter utile c’est essayé d'affaiblir la liste de Mélenchon, autocrate autodésigné du principal parti de la NUPES. Dommage, car il y a dans ce parti des gens sympathiques, raisonnables et compétents. Mais, l’autocrate, ancien social-démocrate, les a réduits au silence en leur préférant des gens comme « Mathilde Panot ».

Cette femme est incroyable. Elle ne parle ni ne hurle : elle vocifère !

Un peu comme Mélenchon quand il a vociféré, les yeux exorbités, à l’antenne de toutes les TV, devant des millions de personnes : « La République, c’est moi ».

La femme « Panot » est devenue un exemple mauvais, avec son patron Mélenchon, pour la jeunesse de notre pays. Et, comme le disait Jean-Pierre Chevènement, ne sont-ils pas des exemples pour l’ensauvagement de nos enfants ?

Je connais bien Mélenchon pour avoir « cohabité » avec lui au Parti socialiste, dans les années 80 et 90. J’ai subi de sa part, comme des dizaines d’autres, son ton véhément, hurleur, sentencieux et colérique. Déjà à cette époque, les germes de l’autocrate sommeillaient en lui. Il est aujourd’hui ce qu’il aspirait à être : un « petit » dictateur, à l’image de son modèle de toujours : Fidel Castro. Dommage pour LFI ! À cause de Mélenchon, cette formation n’a pas trouvé son public et ne le trouvera jamais. L'individu est même un véritable refouloir pour 91 % du corps électoral. Les travailleuses et les travailleurs lui ont rapidement préféré la blondinette Le Pen. Elle, elle entend prendre le pouvoir de façon sereine et démocratique, sans appeler au chaos révolutionnaire, comme le fait Mélenchon, un homme désormais aux abois.

De fait, je voterai utile en glissant un bulletin Glucksmann. J’aurais aimé quelqu’un d’autre, plus orateur, mais mon objectif étant d’affaiblir Mélenchon, le camarade Raphaël me va très bien.

Les valeurs de Raphaël sont celles de la sociale démocratie et il est pro-européen. De plus, ses positions sur Vladimir Vladimirovitch Poutine, patron de la Russie et Ismaïl Haniyeh, patron du Hamas… sont exactement les miennes.

Le 9 juin 2024, je voterai donc utile en votant Raphaël Glucksmann !

Crédit photo : lien, lien, lien.