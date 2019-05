Elections européennes : Macron ré-élu en 2022

@bernard29

Macron n’avait rien vu, il applique le programme prévu dans les traités. La France appartient à un système supranational. Il n’y a rien d’autre à voir. Mais comme ceci est totalement ignoré du grand public on continue de croire que Macron ou Hollande ou Sarkosy ont du pouvoir. Non, ils exécutent les plans de l’Union européenne.



L’adjectif supranational qualifie ce qui se place au dessus des nations, de leurs gouvernements, de leurs institutions. Est supranational ce qui dépasse les souveraineté nationales.

.Exemple : L’Union européenne édicte des normes(règlements et directives), dans ses domaines de compétence, qui ont primauté sur le droit national (droit interne) des États membres et s’appliquent automatiquement.

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Supranational.htm

Et pour faire bon poids, je vous livre aussi quelques lignes de « l’ordre juridique de l’Union européenne » que les médias dominants ont, très malheureusement, c’est ballot, oublié d’évoquer.

L’élément intrinsèque du concept de politique commune est sa force contraignante sur les États membres. Ces derniers doivent donner aux institutions communes les moyens d’appliquer les politiques communes et de faire respecter leurs décisions par toutes les parties concernées et leurs citoyens. Un droit spécial, appelé précédemment« acquis communautaire » et désormais « acquis de l’UE », est ainsi créé afin de matérialiser les politiques communes, un droit qui a la primauté sur le droit national, même constitutionnel des États membres, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la législation européenne.

En 2010, l’acquis de l’UE, c’est-à-dire le « stock de législation européenne existante », était constitué de quelque 8 400 règlements et de près de 2 000 directives en plus du droit primaire (les traités)

Le « projet » européen n’est pas défini, modifié, adapté par les Etats au fil de leurs réunions, non ! Il est figé dans le marbre du traité lui-même ! Les traités confèrent ainsi à l’Union européenne tout à la fois son contenu et son contenant, les organes et procédures institutionnelles et la feuille de route qu’ils doivent mettre en œuvre. Ces orientations programmatiques de l’Union européenne, du fait qu’elles sont intégrées aux traités sont « gelées », bien moins révisables qu’une norme constitutionnelle de niveau national. Une constitution nationale peut toujours être révisée par les trois cinquièmes du Parlement en France, réuni en congrès. En revanche, le droit primaire ne peut être modifié que par la révision du traité par un autre traité lequel doit réunir l’accord des institutions européennes et de tous les Etats membres, à l’unanimité.