Elections européennes : trop de débats tuent le débat...

@Sirius

Ca sent les joutes énarquiennes :

parler pour ne rien dire sur n’importe quel sujet !

On ne demande même pas de structurer le sujet mais de remplir le vide .

Cela dit qu’un mec issu de la banque sache si mal équilibrer un budget, en soit même incapable ... !

Il est vrai qu’un pays surendetté est cuit , il n’a plus aucune liberté , il est aux mains des financiers : il est obligé de tout privatiser et de brader ses actifs .

Ca a été longtemps la position du FMI qui pouvait prêter sans limites, en particulier aux dictateurs de la planète qui empochaient le pognon via des comptes of shore ..

Mais ensuite boum !

A la caisse le populo !

le dernier pays concerné qui me vient à l’esprit c’est la curée sur la Grèce , avec le gentil Sarko , Merkel and cie , à l’époque surexcités par l’odeur du pognon et des banquiers !