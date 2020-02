Éliminer un concurrent sans trop d’efforts : le coronavirus peut-il être un projet réussi aux États-Unis ?

Début janvier, le monde a été secoué par l'annonce d'une épidémie meurtrière qui s'est propagée à Wuhan en Chine, un nouveau coronavirus qui n'a pas encore fait l'objet de recherches scientifiques et, par conséquent, n'avait pas de vaccin pour le vaincre.

Selon un rapport de l'OMS sur la propagation de la nouvelle pneumonie du coronavirus du 12 février 2020, 45 171 cas avaient été confirmés dans le monde, dont 44 730 en Chine continentale, où les provinces du sud-est étaient les principaux sites infectieux. Singapour, Hong Kong, Thaïlande, Corée du Sud, Japon, Malaisie et Taïwan sont les destinations les plus proches de l'Asie du Sud et de l'Est. Les autres cas sont enregistrés dans le monde entier, en Allemagne, aux États-Unis, en France, en Australie, aux Émirats arabes unis et même en Russie. Le nombre d'infections mortelles est de 1115, dont la plupart se produisent à l'épicentre de l'infection du Hubei.

Fin janvier, le sénateur républicain Tom Cotton, représentant l'État de l'Arkansas, sur son compte Twitter, a déclaré que le coronavirus pourrait être l'un des projets du programme de guerre bactériologique, potentiellement initié par la Chine :

"Nous ne savons toujours pas d'où provient le coronavirus. Cela pourrait venir d’un marché animalier, d’une ferme, d’une entreprise de transformation alimentaire. Je voudrais noter que Wuhan possède le seul « super laboratoire » de biosécurité de niveau 4 de Chine, qui traite des pathogènes les plus meurtriers au monde, y compris les coronavirus » .

Pour des raisons compréhensibles, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis a exprimé son rejet de la théorie de Cotton, appelant à titre préventif à éviter « la propagation de la panique, ainsi que la discrimination raciale et la xénophobie, qui peuvent vraiment nuire aux efforts conjoints de lutte contre la nouvelle coronavirus. Cependant, il est possible que le politicien américain, respectant la règle de : « la meilleure défense est l'attaque » , n'ait tenté que de détourner l'attention d'une autre version, moins avantageuse pour les États-Unis, mais davantage appuyée par des hypothèses logiques.

L'activité des États-Unis est connue pour avoir parrainé des laboratoires d'armes biologiques pour enquêter sur des agents biologiques pathogènes, « produire du matériel biologique pour de futures expériences », et développer et déployer de nouvelles technologies dans le domaine militaire. L'emplacement géographique de ces laboratoires est particulièrement intéressant : il s'agit de pays d'Asie occidentale et centrale : Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan et Géorgie. Il convient également de noter l'accord signé en 2005 entre le Ministère de la santé de l'Ukraine et le Ministère de la défense des États-Unis, selon lequel « afin d'aider l'Ukraine à prévenir la propagation des technologies, des agents pathogènes et des connaissances situés dans l'Institut de recherche d’épidémiologie et d’hygiène à Lviv, ainsi que d’autres installations en Ukraine identifiées par le Ministère ukrainien de la santé, qui peuvent être utilisées au cours du projet » .

Conformément aux dispositions du présent accord, le ministère américain de la Défense mettra à la disposition du ministère de la Santé d'Ukraine une assistance gratuite d'un montant en espèces alloué à cette fin.

Une autre installation importante est le laboratoire de Lugara, également connu sous le nom de Centre de recherche géorgien de Tbilissi, qui est géré par le « National Center for Disease Control and Public Health of Georgia » et est un projet d'investissement américain pour créer une installation militaire stratégique. Le laboratoire étudie des maladies infectieuses particulièrement dangereuses, mais cache les véritables motifs de ses recherches, ce qui peut indiquer la possibilité de développer des armes biologiques. Des déclarations sur les dangers associés aux activités du Centre ont été exprimées à plusieurs reprises par le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev, ainsi que par de nombreux représentants du ministère russe des Affaires étrangères. Les données disponibles suggèrent que les principaux vecteurs de la menace bactériologique posée par les États-Unis sont la Russie et la Chine continentale.

Compte tenu des faits ci-dessus, essayons de faire l'hypothèse que la nouvelle pneumonie à coronavirus est une provocation des États-Unis, un développement militaire américain introduit par le biais de laboratoires d'armes biologiques situés en Asie occidentale dans le but de détruire le principal concurrent américain : La Chine. Le but d'un tel moyen de lutte n'est pas seulement de menacer constamment d'augmenter l'influence économique de l'Empire américain, mais aussi de tirer le meilleur parti de l'accord commercial américain avec la Chine, car avec une économie affaiblie par le coronavirus, son principal moteur, il est beaucoup plus facile de négocier des conditions qui ne lui sont pas tout à fait favorables. Dans ce cas, nous parlons déjà de guerre ethnique utilisant de nouvelles armes bactériologiques.

Bien sûr, une telle version ne sera officiellement confirmée par aucune structure étatique, car son contenu est proche de la théorie du complot. C'est le point de vue de l'expert politique italien, Tiberio Graziani, qui a commenté la situation comme suit :

« À l'heure actuelle, aucune information précise ne peut confirmer la création artificielle du coronavirus en tant qu'arme bactériologique. Fondamentalement, ces théories gagnent en popularité grâce aux médias et aux réseaux sociaux et visent à semer la panique parmi la population. Cependant, il ne faut pas oublier que ces prétendues « théories du complot » créent un écran de fumée qui empêche les discussions sérieuses, constructives et pacifiques sur cette épidémie mondiale. »

« À mon avis, la question de cette crise sanitaire mondiale ne peut être réduite au niveau de confrontation idéologique. Néanmoins, cela ne doit en aucun cas justifier l’absence d’enquêtes dans les laboratoires d’armes biologiques » , a ajouté M. Graziani.

La conclusion s'impose : La question du fonctionnement légal et ouvert des laboratoires devrait être l'une des principales priorités de l'agenda politique des structures étatiques des pays de la communauté mondiale. Des efforts conjoints devraient être faits pour étudier les activités des centres de recherche sur le matériel biologique bénéficiant d'un soutien idéologique et financier des États-Unis. L'une des priorités est de donner au laboratoire de Lugar à Tbilissi, un statut international qui permettra à des experts indépendants de Russie, d'Europe et d'Occident à participer pleinement à ses activités et de prendre conscience de toutes les nuances des expériences. Cela augmentera les chances de préserver le droit à une vie plus sûre des citoyens dans les territoires environnants.