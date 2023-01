Elle est à toi, cette chanson, toi le Macron...

Merci pour ce pastiche bien venu et bien inspiré qui en dit long sur notre époque et le cynisme et la démagogie nourris du mépris et de l’incompréhension de ce que nous sommes avec lesquels jouent nos responsables. Les préjugés et la morgue d’une minorité qui prétend à bien plus que ce qui devrait lui revenir et qui n’a de cesse de mettre méthodiquement en concurrence la classe moyenne et les plus modestes d’entre-nous afin de nous diviser et préserver leurs privilèges.

Au prix de devoir jouer avec les apparences d’une démocratie pour tenter de justifier l’impossibilité d’un rééquilibrage du partage des richesses produites au profit de l’investissement et du pouvoir d’achat. L’impossibilité d’un élargissement de la satisfaction de nos besoins dans la qualité, le développement de nouveaux types de besoins aussi et de nouvelles compétences et emplois pour y répondre. Une nouvelle orientation des choix technologiques. Ce qui donne un nouveau type de dynamisme économique, moins de gaspillage, plus de besoins essentiels mieux satisfaits et une véritable maîtrise des impacts écologiques.

C’est vrai on verra moins de super yachts, on n’aura plus l’idée de manger un steak enveloppé dans une feuille d’or, on n’aura plus besoin de cacher une œuvre d’art dans un coffre-fort parce que certains ont tellement exploité le travail humain qu’il leur a fallu inventer un nouveau jeu de mystification en inventant une bourse de valeur sur l’art. Afin de trouver à leur goût de l’apparat une rentabilité spéculative grâce aux milliards qu’ils ont récupérés sur la machine économique et pour pouvoir se distinguer ainsi du vulgaire troupeau qui fait fonctionner leurs affaires.

C’est la condition et l’inconvénient pour certains d’une authentique démocratie fondée sur des citoyens correctement formés et informés que l’on ne pourra plus berner ni bourrer de publicité et de propagande de la naissance au tombeau.

C’est impossible bien sûr et utopique comme d’avoir imaginé qu’un jour nous aurions tous y compris les femmes le droit de vote.