Éloge de la radicalité

Au plan étymologique, le mot "radical" (Du latin radicalis, dérivé de radix) renvoie à la notion de "racine". Et comme il est bon d'entamer avec légèreté l'approche d'un mot si puissant, on peut le dire : la racine de "radical" est un radis.

En ce sens, "radical" et "orthodoxe" sont des notions analogues dont il n'est pas rare qu'elles soient accompagnées du fanatisme propre à celui qui se pense au plus proche de la source (LA Vérité). Les mots "gauche radicale", "droite radicale", ou le malheureusement trop d'actualité "radicalisation" sont là pour le rappeler et confèrent au mot lui même, et auprès du grand public, une connotation de violence aveugle et écervelée.

Or, cela est à la fois navrant et prévisible de voir cette notion ainsi salie car, en vérité je vous le dis : la radicalité est salutaire (clin d'oeil neotestamentaire).

Mais "radical" est aussi, et avant tout, un mot valise. En effet, sur le site wiktionary, par exemple, on ne dénombre pas moins de 11 définitions dont plusieurs ne sont pas de simples nuances mais sont "profondément" (pour ne pas dire radicalement) différentes : https://fr.wiktionary.org/wiki/radical

Ainsi, nous parlerons de radicalité au sens défini par les points 5, 6 et 7 du lien ci-dessus, et considérant la définition suivante :

Radical : Qui a rapport au principe d'une chose, à son essence. Qui est essentiel, fondamental, absolu.

Nous vivons dans un monde en quête de sens, de repères et d'absolus. Le temps n'est pas à retirer les mots "radical" et "radicalité" de nos vocabulaires, et ce quelque soit le nombre de djihadistes dont on nous contera les radicalisations.

Lorsque vous vous enfermez dans une dispute épouvantable avec votre femme, que d'un coup vous avez un moment de lucidité, et que vous la prenez dans vos bras en disant : "Allez, on arrête nos conneries." : C'EST un moment de radicalité .

. Lorsqu'à un dîner de famille, quelqu'un ose crever l'abscès en parlant de ce qui gâche l'ambiance depuis des années sans que personne n'ose intervenir : C'EST un moment de radicalité .

. Lorsque le lion comprend que, même avec un bâton, son dompteur n'est pas plus fort que lui, et lui passe à tout jamais l'envie de dominer : C'EST un moment de radicalité .

. Lorsque un peuple comprend que ceux qui l'aliènent ne sont que quelques hommes faits de chair et de sang : PEUT AVOIR LIEU un moment de radicalité...

En cela, le point 7 de la définition de wiktionary : "qui révolutionne" n'est pas une définition mais un corollaire. En effet, ce qui est radical est nécessairement révolutionnaire. Et quand on y réfléchit, ce qui est révolutionnaire est nécessairement radical.

Stephen Hessel a publié "Indignez vous !" avec le succès qu'on lui connait. Oui ! C'est bien ! Mais un peu passif. Un "je m'indigne" évoque davantage "je ronchonne" qu'autre chose...

Non, le temps passe et l'heure est grave alors il ne s'agit plus de rouspéter dans son coin. Là il y a urgence. Il y a état d'urgence. Alors : Soyons bons ! Et soyons radicaux !