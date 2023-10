Elon Musk suit en live le chaos à la frontière sud des États-Unis : « Voici ce qu’il se passe vraiment »

En live à la frontière mexicaine, Elon Musk a encouragé ses partisans à devenir des journalistes citoyens pour partager la vérité

En début de semaine, le sénateur du Kentucky Mitch Glitch McConnell a déclaré :

« Aider les Ukrainiens à vaincre les Russes – c’est la priorité numéro un des États-Unis à l’heure actuelle – selon la plupart des républicains. »

WATCH : Mitch McConnell claims the “number one priority” of “most Republicans” is aid to Ukraine.



RT if you think Mitch must go NOW.



pic.twitter.com/5MgT1RsdVC — Raheem. (@RaheemKassam) September 27, 2023

Traduction :

À VOIR : Mitch McConnell affirme que la « priorité numéro un » de « la plupart des Républicains » est l’aide à l’Ukraine. RT si vous pensez que Mitch doit partir MAINTENANT.

Le jeudi 28 Septembre, Elon Musk a demandé sur X :

« Pourquoi tant de politiciens américains des deux partis se soucient-ils 100 fois plus de la frontière ukrainienne que de la frontière américaine ? »

Why do so many American politicians from both parties care 100 times more about the Ukraine border than the USA border ? — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

Traduction :

Pourquoi tant de politiciens américains des deux partis se préoccupent-ils cent fois plus de la frontière ukrainienne que de la frontière américaine ?

Musk pose cette question parce que, ces dernières semaines, la crise de la frontière sud a une fois de plus dégénéré en chaos (lire ici et ici), principalement à Eagle Pass, au Texas.

Dans le même temps, les grands médias et l’administration Biden minimisent l’afflux massif de clandestins aux États-Unis.

It’s a total free for all in Eagle Pass right now. Mass illegal crossing taking place for over an hour and a half. Almost 2 years to the day we saw 15,000+ Haitians under the bridge in Del Rio, we now have thousands of predominantly Venezuelans gathering under Eagle Pass bridge. pic.twitter.com/VkfUQnexGZ — Bill Melugin (@BillMelugin_) September 20, 2023

Traduction :

C’est la liberté totale à Eagle Pass en ce moment. Des passages illégaux massifs ont lieu depuis plus d’une heure et demie. Presque deux ans après avoir vu plus de 15 000 Haïtiens sous le pont de Del Rio, des milliers de Vénézuéliens, pour la plupart, se rassemblent sous le pont d’Eagle Pass.

BREAKING : An emergency declaration has been issued in Eagle Pass, Texas after a surge of migrants invaded the southern border.



The declaration was made by Eagle Pass mayor Rolando Salinas after over a thousand migrants crossed the border.



Most of the migrants are coming from… pic.twitter.com/txkpmzl2FI — Collin Rugg (@CollinRugg) September 20, 2023

Traduction :

Une déclaration d’urgence a été faite par le maire d’Eagle Pass, Rolando Salinas, après que plus d’un millier de migrants aient franchi la frontière. La plupart des migrants viennent du Venezuela par train, selon @BillMelugin de l’agence Fox.

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. La frontière est totalement sécurisée selon la Maison Blanche de Biden. Vidéo : @BillMelugin_

En quête de vérité, l’homme le plus riche du monde a encouragé des millions de ses partisans à devenir des journalistes citoyens pour découvrir et partager la vérité sur ce qui se passe non seulement à la frontière, mais dans tout le pays, tandis que les médias institutionnels et les élites politiques de Washington DC, « distraient, font semblant et divisent » les Américains.

I hope people around the world engage in citizen journalism, so we know what’s truly happening and we get real-time, on-the-ground coverage ! https://t.co/m78rUDzpQl — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

Traduction :

– ALX : 𝕏 permet à chacun de devenir un journaliste citoyen, même Elon Musk.

– Elon Musk : J’espère que les gens du monde entier s’engageront dans le journalisme citoyen, afin que nous sachions ce qui se passe réellement et que nous obtenions une couverture en temps réel, sur le terrain !

Musk a enregistré un livestream sur X au poste-frontière d’Eagle Pass jeudi soir pour montrer « ce qu’il se passe vraiment ».

Nous avions annoncé il y a quelques jours que Musk prévoyait de se rendre à la frontière.

Went to the Eagle Pass border crossing to see what’s really going on pic.twitter.com/ADYY2XvAKT — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

Traduction :

Nous nous sommes rendus au poste frontière d’Eagle Pass pour voir ce qu’il s’y passe réellement.

À l’exception de quelques médias de droite, la presse institutionnelle a fait l’impasse sur la dernière crise frontalière en date.

La mission de Musk à la frontière hier était de montrer comment X peut être un outil puissant pour partager des informations en temps réel sur ce qui se passe réellement sur le terrain, sans passer par les médias traditionnels et moribonds.

Le reportage de Musk sur la crise frontalière sur X ne s’arrête pas à son livestream.

Il a cité un autre message montrant des clandestins traversant la frontière en disant :

« La crise frontalière s’aggrave de jour en jour ! La ville de New York croule déjà sous la charge. »

The border crisis is worse every day ! New York City is buckling under the load already. https://t.co/jhQ4rCujJz — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

Traduction :

– Auden B.Cabello : Regardez la longueur de la file d’attente des demandeurs d’asile, principalement des Vénézuéliens, à Piedras Negras, au Mexique, où des milliers d’entre eux entrent à Eagle Pass, au Texas . Aidez-moi à montrer ces vidéos à @elonmusk avant sa visite à Eagle Pass, au Texas.

– Elon Musk : La crise des frontières s’aggrave de jour en jour ! La ville de New York croule déjà sous la charge.

Et il a commenté par « !! », un autre billet qui présente des données étonnantes sur le nombre de clandestins que l’administration Biden a laissé entrer dans le pays.

BREAKING : Biden secretly flew in more than 220,000 iIIegals to 43 different cities across the country.



We’re rapidly approaching 10,000,000 iIIegaIs ushered into America under this administration.



That’s more than the populations of 40 US states.



This isn’t an accident.… pic.twitter.com/4GkmjFPC2d — Paul Hookem 🇺🇸 (@PaulHook_em) September 27, 2023

Traduction :

– Paul Hookem : BREAKING : Biden a secrètement fait venir plus de 220 000 iIIegals dans 43 villes différentes du pays. Nous approchons rapidement des 10 000 000 d’iIIegaIs introduits en Amérique sous cette administration. C’est plus que la population de 40 États américains. Ce n’est pas un accident. C’est bien planifié et financé. Considérez-vous qu’il s’agit d’une invasion planifiée et, dans l’affirmative, pourquoi le font-ils ?

– Elon Musk : !!!

Pendant ce temps, un animateur de MSNBC a été choqué par les propos de Musk sur la frontière :

« Pourquoi l’homme d’affaires le plus riche du monde ressemble-t-il à un robot MAGA, débitant des discours de droite automatisés ? »

Why does the world's richest businessman sound like a MAGA bot, spewing out automated right-wing talking points ? https://t.co/6MQqxcAfCn — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) September 29, 2023

Traduction :

– Elon Musk : Pourquoi tant de politiciens américains des deux partis se préoccupent-ils cent fois plus de la frontière ukrainienne que de la frontière américaine ?

– Mehdi Hasan : Pourquoi l’homme d’affaires le plus riche du monde ressemble-t-il à un robot MAGA, débitant des discours de droite automatisés ?

Depuis quand rendre compte de la réalité, c’est être un « robot MAGA, crachant des discours de droite automatisés » ?

Encore une preuve que la presse corporatiste ne veut pas que la majorité des Américains comprennent la vérité, alors qu’elle divise et conquiert la population.

Musk a raison : si vous voulez vaincre la presse d’entreprise, devenez un journaliste citoyen et utilisez le premier amendement.

Nous avons tous des smartphones. C’est très simple.

Source : Zero Hedge

