Elon Musk veut noter les médias avec la « Pravda »

Une notation qui existe déjà sur certains sites où les auteurs sont notés d'un clic, pour leur talent ou leur médiocrité, selon l'opinion de chacun. Pour le moment le projet du PDG de Tesla et SpaceX est encore assez imprécis. Le 23 mai, Elon Musk déclarait sur Twitter « Je vais créer un site où le public pourra évaluer la vérité de n’importe quel article et suivre le score de crédibilité en temps réel de n’importe quel journaliste, éditeur et publication. Je pense l’appeler Pravda ». Autant dire que le milliardaire vient de déclarer la guerre aux journalistes. Mais aussi aux propriétaires des médias, eux aussi milliardaires. Ce qui mettrait à mal le proverbe qui prétend que "les loups ne se mangent pas entre eux".

Bien entendu, la guerre en question ne sera que de communication, pas une goutte de sang ne sera versée, seulement de l'encre ou des ampoules aux doigts des clavistes. À moins que cette idée ne soit qu'une intox de plus.

En Pravda (vérité) je vous le dis, il s'agit bien d'un règlement de compte. Elon Musk n'ayant pas du tout apprécié la publicité négative des médias suite aux accidents de ses voitures sans conducteur. Il riposte donc, et donne son explication de ce complot médiatique contre lui...

« Le problème des journalistes est qu'ils sont constamment sous pression pour réaliser un maximum de clics et gagner des dollars issus de la publicité au risque d'être virés. Situation complexe, comme Tesla ne fait pas de publicité, mais les compagnies d'énergie fossile et de voitures diesel sont parmi les plus gros annonceurs du monde ».

Voilà donc les raisons de la colère. Et pour le PDG la seule solution pour contrer la malhonnêteté des médias serait de faire voter le peuple pour chaque article publié. Le citoyen-lecteur étant, comme chacun sait, d'une parfaite impartialité. (Pour éviter tout malentendu, je préviens que la phrase précédente est du second degré). En fait, pour Elon Musk l'avis du lecteur aura forcément de l'influence, car « même si une partie du public se fiche de leur score de crédibilité, ce ne sera pas le cas des journalistes, des éditeurs et des journaux. C’est de cette manière qu’ils se définissent ».

"Pourquoi pensez-vous que Trump a été élu ? Parce que personne ne vous croit plus"

Voilà la réponse de Musk à un journaliste qui l'accusait de faire de la démagogie avec son idée de notation. Donc, si l'on suit le raisonnement du milliardaire, lorsque les médias soutiennent une personnalité politique aux élections, la défiance envers eux serait si grande, que l'électorat voterait pour l'autre candidat. Peut-être un peu simpliste cette façon de voir les choses, bien que pas totalement ridicule, et cela pose question sur la véritable influence des médias.

Bonne ou mauvaise idée ?

"Elon Musk a publié un sondage, auquel près de 600 000 personnes ont déjà répondu. Parmi celles-ci, 12% seulement estimaient que le système médiatique, tel qu’il existe, leur convenait. Les 88 autres pourcents étaient « pour » un nouveau système tel que la « Pravda »"

Ce qui est certain, c'est que la confiance des citoyens pour la presse est rompue. Et même si un système de notation des journalistes se généralisait un jour, ce qui semble peu probable, rien ne changerait vraiment. D'autre part, que vaudrait un tel système, puisque les encartés des différents partis politiques et même les sympathisants, feraient la tournée des différents titres de presse pour distribuer les bonnes et mauvaises notes, selon leur idéologie respective. Comme c'est déjà le cas avec les commentaires dans les forums.

Maintenant, si je vous demandais de noter cet article de 1 à 6, quelle note donneriez-vous. Je compte sur votre totale objectivité. Et surtout pourquoi ce vote ?