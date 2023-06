Elu.es et Citoyen.nes main dans la main pour l’action

Nous étions presque 60 réunis au Tiers lieux à Bagnères de Bigorre (65) le 8 juin, pour parler de l'implication des citoyens dans les affaires locales. Avec le réchauffement climatique les changements que nous allons devoir vivre dans nos vies quotidiennes sont très importants et sans doute, même bien plus importants que tout ce que nous pouvons imaginer.

Agir ... pour nous en sortir.

Ainsi l'effort collectif à faire sera tellement important que nous ne pouvons pas imaginer trouver l'efficacité suffisante dans un climat de mauvaise communication entre élus et citoyen.nes. Nous vivons sur les mêmes territoires, nous avons ainsi des destins liés, nous devons nous parler, nous devons nous comprendre, nous devons agir ensemble... pour nous en sortir.

Un véritable besoin à nourrir dans le corps social.

C'était pour nous une expérience inédite. A l'Assemblée Locale de Gerde (ALG) nous nous sommes dit que cela vaudrait le coup de donner la parole à des maires ou adjoints, ou conseillers municipaux qui sont dans l'action avec les citoyens, nous en connaissions quelques un.es. Nos agenda nous ont permis de faire ça un jeudi soir, nous nous disions " si on est 30 c'est un succès" nous avons été presque le double. Nous pouvons dire qu'il y a dans le corps social un véritable besoin à nourrir, un besoin de parole. Nombreuses sont les personnes qui d'une façon ou d'une autre souhaitent s'impliquer au coude à coude avec la mairie.

Un parti pris méthodologique

Ce que nous voulions surtout c'est mettre de l'égalité dans cette soirée. Nous avons disposé les chaises en deux cercles concentriques, en répartissant les panélistes afin d'éviter un effet tribune qui rappelle trop la salle de classe, sachants d'un côté, non sachants de l'autre. Nous voulions aussi que le public ait réellement la parole et qu'on ne donne pas à la salle juste quelques minutes en fin de soirée, comme c'est si souvent le cas. Nous avons eu l'audace de ne donner que 5 minutes montre en main à nos invité.es qui n'ont pas trouvé cela choquant, pour qu'ils nous exposent leur action entrainant la participation des habitant.es dans leur commune.

Discuter à trois

Nous avions quatre intervenant.es. Après les deux premières prises de parole, nous avons demandé aux participant.es dans la salle de se retourner et de se retrouver à trois pour se présenter, puis se dire en 5 minutes ce qui les avait particulièrement touchés dans ce qu'ils venaient d'entendre. Ensuite les deux derniers panélistes ont pris la parole 5 minutes chacun. Ensuite à nouveau les groupes de trois se sont constitués pour 5 minutes, la consigne était de faire émerger des questions.

Des actions à la porté de tout le monde

A Séméac ils créent des mares et des haies avec les habitants dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), à Fréchendet entre élus et non élus, ils et elles se retrouvent à la mairie tous les mardi pendant deux heures pour parler des affaires publiques et des décisions se prennent tous ensemble, à Beaudéan un jardin collectif a été créé à la demande des habitants, la mairie y a joué un rôle clé, à Hiis des habitants participent à la création de la gazette municipale, à Batsère la participation des habitants, avec l'association Envie de Baronnie, permet au village d'offrir trois marchés extraordinaires les lundi de fin juillet et début août... Une boulangerie et un café épicerie ont été créés dans le dialogue avec les porteurs de projet. Le sujet là encore c'est bien de redonner vie au village.

De véritables pépites sont ressorties des discussions.

Nous avons entendu parlé de Vandoncourt la commune aux 600 maires depuis 1971. On s'est demandé comment se dire les choses, comment éviter que la majorité écrase. On a compris que la présence d'habitants, même s'ils ne peuvent rien dire, lors des conseils municipaux ou conseils communautaires, changeait les choses. On a compris l'importance de la transparence et du temps. L'importance de la sociocratie et de la communication non-violente ont été soulignées. Des évidences rappelées : " Le patron c'est le conseil municipal, ce n'est pas le maire". Une élue à dit : "c'est génial ce qu'on fait là". On a entendu parler d'égalité d'intelligence et tirage au sort. Et : "Ce n'est pas la CNV à la comcom, il y a des élus qui sont "maltraités".

Cela va continuer.

Les participant.es ainsi que les élu.es invités ont dit leur satisfaction d'avoir vécu cette soirée. Nous retiendrons que nous sommes très nombreux à vouloir nous impliquer davantage dans la vie de nos territoires et à avoir un très grand intérêt pour une démocratie vivante qui ne se contente pas du dépôt d'un bulletin de vote dans une urne tous les 6 ans. L'envie de se retrouver pour aller plus loin dans ce chemin était forte en fin de soirée... à suivre !