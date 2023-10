Embrasement israélo-palestinien : Israël « en état de guerre » avec le Hamas

Après l’incursion « sans précédent » des militants palestiniens en Israël, la zone s’embrase

Ce samedi 7 Octobre au matin, des militants palestiniens ont lancé une attaque d’infiltration « sans précédent » contre Israël, la plus importante depuis des années, en envoyant des combattants à la frontière depuis Gaza, en tirant des milliers de roquettes et en tuant des dizaines d’Israéliens.

En réponse, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a ordonné l’appel de réservistes et a déclaré que « nous sommes en guerre ».

"We are in a war and we will win it."



Prime Minister Benjamin Netanyahu declared Israel “at war” after Gaza Strip militants fired over 2,000 missiles and infiltrated southern parts of the country in a surprise attack on Saturday https://t.co/SWTOsHjySu pic.twitter.com/PQRSfL20jY — Bloomberg (@business) October 7, 2023

Traduction :

« Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël était « en guerre » après que des militants de la bande de Gaza ont tiré plus de 2 000 missiles et se sont infiltrés dans les régions méridionales du pays lors d’une attaque surprise samedi.

Voici les derniers faits marquants de l’évolution rapide de la situation :

Chronologie des faits

Le groupe militant Hamas a lancé un barrage soutenu de plus de 5 000 roquettes dans le cadre d’une attaque coordonnée par voie terrestre, maritime et aérienne.

Selon le NYT, l’assaut du Hamas depuis Gaza sur le sud d’Israël a eu peu de précédents par sa complexité et son ampleur, envahissant plusieurs villes israéliennes et tirant des milliers de roquettes sur des villes aussi éloignées que Jérusalem.

L’armée israélienne a déclaré qu’au moins 2 200 roquettes avaient été tirées sur Israël à 11 heures samedi et que des hommes armés avaient franchi la clôture frontalière en plusieurs endroits le long du périmètre israélien avec Gaza, une enclave côtière pauvre soumise à un blocus par Israël et l’Égypte voisine depuis 16 ans.

Outre la terre, les militants ont également pénétré en Israël par la mer et par les airs, selon l’armée israélienne.

En fin de matinée, au moins 22 Israéliens avaient été tués dans les attaques surprises de Gaza et des centaines d’autres blessés, selon le principal service ambulancier israélien, et Israël avait riposté par des frappes massives sur les villes de Gaza, tuant au moins un Palestinien, selon des rapports locaux.

Des militants palestiniens ont infiltré au moins sept communautés et bases militaires israéliennes ce matin, selon le porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Richard Hecht.

Il a indiqué que les militants avaient atteint la ville de Sderot, les petites villes de Kfar Azza, Nahal Oz, Magen, Beeri, les bases militaires de Reim et Zikim, qui sont proches des villes du même nom, et le poste de contrôle frontalier militarisé d’Erez.

Des combats sont en cours dans au moins trois de ces endroits ou à proximité, a-t-il précisé.

Les services d’urgence israéliens ont déclaré que 22 personnes avaient été tuées dans les attaques surprises lancées depuis Gaza et que des centaines d’autres avaient été blessées.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était désormais « en guerre » et qu’il avait convoqué les chefs des forces de sécurité pour leur demander de débarrasser d’abord tous les villages israéliens des militants palestiniens qui y étaient entrés depuis Gaza.

Les Brigades Al Qassam, l’aile militaire du Hamas, ont déclaré qu’il s’agissait d’une opération militaire « pour défendre la mosquée Aqsa », le lieu saint très contesté de Jérusalem que des milliers de Juifs ont visité ces dernières semaines, et pour lutter contre le blocus israélien.

Les hôpitaux israéliens ont déclaré avoir reçu des centaines de blessés.

Le centre médical Soroka, dans la ville de Beersheba, au sud du pays, a admis plus de 80 personnes, dont certaines « dans un état très difficile », a déclaré une porte-parole de l’hôpital.

Le service ambulancier, Magen David Adom, a lancé un appel urgent pour du sang.

Les forces de défense israéliennes ont déclaré qu’elles menaient des frappes sur des cibles du Hamas à Gaza en réponse aux attaques contre Israël.

Les sirènes d’alerte aérienne ont retenti à Jérusalem, tandis que des explosions ont été entendues à Tel-Aviv.

Hamas releases a (Hezbollah-style) video showing how they penetrated the border. pic.twitter.com/tTGVIed7IM — Dalia Hatuqa🪬🤌 (@DaliaHatuqa) October 7, 2023

Traduction :

Le Hamas publie une vidéo (à la manière du Hezbollah) montrant comment ils ont pénétré la frontière.

L’attaque sur Israël la plus meurtrière depuis des années

Le groupe militant du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a mené une attaque sans précédent contre Israël à l’aube samedi, tirant des milliers de roquettes alors que des dizaines de combattants s’infiltraient dans la frontière lourdement fortifiée en plusieurs endroits par voie aérienne, terrestre et maritime, prenant le pays au dépourvu en ce jour férié important.

Plusieurs heures après le début de l’invasion, les militants du Hamas menaient encore des combats à l’intérieur de plusieurs communautés israéliennes, dans une surprenante démonstration de force qui a ébranlé le pays.

Le service national de secours israélien a déclaré qu’au moins 22 personnes avaient été tuées, que des dizaines d’Israéliens avaient été pris en otage et que des centaines de personnes avaient été blessées, ce qui en fait l’attaque la plus meurtrière en Israël depuis des années.

⚡️Palestinians seizing tanks and other vehicles at an IDF military site east of Gaza pic.twitter.com/0ylRKiReP3 — War Monitor (@WarMonitors) October 7, 2023

Traduction :

Les Palestiniens s’emparent de chars et d’autres véhicules sur un site militaire des FDI à l’est de Gaza.

Au moins 561 blessés étaient soignés dans les hôpitaux israéliens, dont au moins 77 dans un état critique, selon un décompte de l’Associated Press basé sur les déclarations publiques et les appels aux hôpitaux.

Aucun commentaire officiel n’a été fait sur les victimes à Gaza, mais des journalistes de l’Associated Press ont déclaré avoir assisté aux funérailles de 15 personnes tuées et avoir vu huit autres corps arriver dans un hôpital local.

Il n’a pas été possible de déterminer immédiatement s’il s’agissait de combattants ou de civils.

Comme le rapporte également l’AP, les médias sociaux regorgent de vidéos montrant des combattants du Hamas faisant défiler dans les rues ce qui semble être des véhicules militaires israéliens volés et au moins un soldat israélien mort à Gaza, traîné et piétiné par une foule de Palestiniens en colère criant « Allahu Akbar ».

Le Hamas a envahi des villes du sud d’Israël et tire sur les gens (avertissement : dérangeant)…

Hamas terrorists continue to engage any Israeli resident in their vicinity.



It seems most that infiltrated are part of their specialized commando unit. pic.twitter.com/AqGcXuQRA6 — Global : Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

Traduction :

Les terroristes du Hamas continuent de s’en prendre à tout résident israélien se trouvant à proximité. Il semble que la plupart de ceux qui sont infiltrés fassent partie de leur unité de commando spécialisée.

Des vidéos diffusées par le Hamas semblent montrer au moins trois Israéliens capturés vivants.

L’armée a refusé de donner des détails sur les pertes ou les enlèvements alors qu’elle continuait à lutter contre les infiltrés.

« Nous sommes en guerre« , a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans une allocution télévisée, annonçant une mobilisation massive de l’armée.

« L’ennemi paiera un prix sans précédent » , a-t-il ajouté, promettant qu’Israël « riposterait par des tirs d’une ampleur que l’ennemi n’a jamais connue ».

Apocalyptic scenes right now in southern Israel. pic.twitter.com/uuseUdcytV — Trey Yingst (@TreyYingst) October 7, 2023

Traduction :

Scènes apocalyptiques en ce moment même dans le sud d’Israël.

Lors d’une réunion des hauts responsables de la sécurité qui s’est tenue plus tard dans la journée de samedi, M. Netanyahu a déclaré que la première priorité était de « nettoyer la zone » des infiltrés ennemis, puis de « faire payer un prix énorme à l’ennemi » et de fortifier d’autres zones afin qu’aucun autre groupe militant ne se joigne à la guerre.

La grave invasion survenue à Simchat Torah, un jour normalement joyeux où les Juifs achèvent le cycle annuel de lecture du rouleau de la Torah, a ravivé les souvenirs douloureux de la guerre du Moyen-Orient de 1973, pratiquement 50 ans jour pour jour, au cours de laquelle les ennemis d’Israël avaient lancé une attaque surprise le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif.

Les comparaisons avec l’un des moments les plus traumatisants de l’histoire israélienne ont aiguisé les critiques à l’encontre de M. Netanyahou et de ses alliés d’extrême droite, qui avaient fait campagne sur une action plus agressive contre les menaces en provenance de Gaza.

Les commentateurs politiques ont critiqué le gouvernement pour son incapacité à anticiper ce qui semblait être une attaque du Hamas d’un niveau de planification et de coordination inégalé.

L’armée israélienne a frappé des cibles à Gaza en réponse à quelque 2 500 roquettes qui ont fait retentir les sirènes de raid aérien jusqu’à Tel-Aviv et Jérusalem, à quelque 80 kilomètres de là.

L’armée israélienne a déclaré que ses forces étaient engagées dans des échanges de tirs avec des militants du Hamas qui s’étaient infiltrés en Israël dans au moins sept endroits.

Les combattants se sont faufilés à travers la barrière de séparation et ont même envahi Israël par les airs à l’aide de parapentes, a déclaré l’armée.

La télévision israélienne a diffusé des images d’explosions déchirant la barrière frontalière entre Gaza et Israël, suivies de ce qui semble être des hommes armés palestiniens entrant en Israël à moto.

Des hommes armés seraient également entrés à bord de camionnettes.

Les raisons qui ont poussé le Hamas à lancer ces attaques, qui auraient probablement nécessité des mois de préparation, n’ont pas été clairement établies dans l’immédiat.

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement israélien d’extrême droite a accéléré la construction de colonies en Cisjordanie occupée, la violence des colons israéliens a entraîné le déplacement de centaines de Palestiniens et les tensions se sont exacerbées autour d’un lieu saint de Jérusalem qui constitue un point d’ignition.

Le chef occulte de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, a annoncé le début de ce qu’il a appelé « l’opération Tempête Al-Aqsa ».

Le complexe de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem est le troisième site le plus sacré de l’islam et se trouve sur le site le plus sacré pour les juifs, qui l’appellent le Mont du Temple.

« Trop c’est trop », a déclaré M. Deif, qui n’apparaît pas en public, dans le message enregistré, en appelant les Palestiniens de l’est de Jérusalem au nord d’Israël à se joindre à la lutte. « Aujourd’hui, le peuple reprend sa révolution. »

Dans une allocution télévisée, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a averti que le Hamas avait commis « une grave erreur » et a promis que « l’État d’Israël gagnera cette guerre ».

L’infiltration de combattants dans le sud d’Israël a marqué une escalade majeure de la part du Hamas, qui a contraint des millions d’Israéliens à se retrancher dans des pièces sûres.

Les villes se sont vidées alors que l’armée fermait les routes près de Gaza.

Les services de secours israéliens et le ministère palestinien de la Santé à Gaza ont lancé un appel au public pour qu’il donne son sang.

« Nous comprenons qu’il s’agit de quelque chose d’important », a déclaré à la presse le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne.

Il a précisé que l’armée israélienne avait fait appel aux réservistes.

M. Hecht a refusé de dire comment le Hamas avait réussi à prendre l’armée au dépourvu.

« C’est une bonne question », a-t-il déclaré.

Ismail Haniyeh, le chef en exil du Hamas, a déclaré que les combattants palestiniens étaient « engagés dans ces moments historiques dans une opération héroïque » pour défendre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem et les milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Mosquée Al-Aqsa.

Israël a construit une énorme clôture le long de la frontière avec Gaza afin d’empêcher les infiltrations. Elle s’enfonce profondément dans le sol et est équipée de caméras, de capteurs de haute technologie et de techniques d’écoute sensibles.

Israël maintient un blocus sur Gaza depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007. Les ennemis acharnés se sont livrés quatre guerres depuis lors.

Il y a également eu de nombreuses séries de combats moins importants entre Israël et le Hamas et d’autres groupes militants plus petits basés à Gaza.

Le blocus, qui restreint la circulation des personnes et des biens à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza, a dévasté l’économie du territoire.

Israël affirme que le blocus est nécessaire pour empêcher les groupes militants de renforcer leurs arsenaux. Les Palestiniens, quant à eux, affirment que le blocus équivaut à une punition collective.

Bande de Gaza.

Cette escalade intervient après des semaines de tensions accrues le long de la frontière instable entre Israël et Gaza, et de violents combats en Cisjordanie occupée par Israël.

L’assaut de grande envergure du samedi 7 Octobre a menacé de saper la réputation de M. Netanyahou en tant qu’expert en sécurité prêt à tout pour protéger Israël.

Elle a également soulevé des questions sur la cohésion d’un appareil de sécurité essentiel à la stabilité d’un pays en proie à des conflits de faible intensité sur de multiples fronts et confronté aux menaces du groupe militant libanais Hezbollah.

Le Hezbollah a félicité le Hamas vendredi, saluant l’attaque comme une réponse aux « crimes israéliens » et affirmant que les militants bénéficiaient d’un « soutien divin ».

Le groupe a déclaré que son commandement au Liban était en contact avec le Hamas au sujet de l’opération.

⚡️Damage in Netivot after an arrival of a rocket from Gaza pic.twitter.com/hxvNv2SYO1 — War Monitor (@WarMonitors) October 7, 2023

Traduction :

Dommages à Netivot après l’arrivée d’une roquette en provenance de Gaza.

L’armée israélienne reste la force la plus redoutable du Moyen-Orient

Le moment choisi pour l’assaut a été frappant, frappant Israël à l’un des moments les plus bas de son histoire.

Il faisait suite à des mois de profonde inquiétude quant à la cohésion de la société israélienne et à l’état de préparation de son armée, une crise déclenchée par les efforts du gouvernement pour réduire le pouvoir du système judiciaire.

Ces violences sont survenues 50 ans et un jour après la guerre du Kippour de 1973, au cours de laquelle Israël a également été surpris par une attaque arabe complexe, ce qui a entraîné des pertes israéliennes considérables et une remise en question de l’état du pays.

Muhammad Deif, chef de la branche militaire du Hamas, l’organisation militante islamique qui contrôle la bande de Gaza, a déclaré dans un message enregistré que le groupe avait décidé de lancer une « opération » afin que « l’ennemi comprenne que le temps où il se déchaînait sans avoir à rendre de comptes est révolu ».

En réponse à l’attaque du Hamas, l’armée israélienne a déclaré avoir lancé des frappes contre 17 complexes militaires et des lieux liés à la direction du Hamas à Gaza.

L’armée a diffusé des vidéos montrant des frappes sur des voitures, des militants palestiniens et d’autres cibles.

Des dizaines de chasseurs à réaction de l’armée de l’air ont lancé les attaques, a indiqué l’armée israélienne.

L’armée israélienne compte 169 000 soldats en service actif et 465 000 réservistes.

Elle reste la force la plus redoutable du Moyen-Orient, équipée de certains des drones les plus avancés et d’autres armes provenant du secteur technologique israélien et des États-Unis, qui fournissent à Israël une aide militaire annuelle de 3,8 milliards de dollars.

L’armée israélienne a mené de fréquents raids dans les villes et les camps de réfugiés palestiniens, qui ont donné lieu à des affrontements sanglants avec des militants bien armés.

L’armée a également inondé le sud d’Israël de troupes terrestres pour gérer l’incursion.

Les forces de défense israéliennes ont indiqué qu’elles avaient baptisé l’opération de contre-offensive contre le Hamas » épées de fer« .

Footage of a hamas infiltrator using a motorized hang glider to get into Israel.



This is insane. pic.twitter.com/pUbmSEseUZ — Global : Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

Traduction :

Les images d’un infiltré du Hamas utilisant un deltaplane motorisé pour entrer en Israël sont insensées.

Une entrée en guerre qui intervient alors que le régime de Netanyahu est fortement contesté

Comme le précise le WSJ, la déclaration de guerre d’Israël contre le Hamas intervient à un moment où la politique israélienne est en pleine effervescence : le Premier ministre Benjamin Netanyahu a dû faire face à une réaction brutale face à une loi visant à limiter le pouvoir de la Cour suprême.

Sa coalition a adopté la première partie de la loi en juillet, ce qui a provoqué des manifestations de masse et suscité des craintes quant à la sécurité nationale d’Israël.

Des milliers de réservistes militaires ont déclaré à l’époque qu’ils démissionneraient à la suite de la modification de la loi, et les dirigeants syndicaux et les professionnels de la santé ont menacé de procéder à des arrêts de travail massifs.

Les responsables militaires ont prévenu que la législation sapait l’unité au sein de l’armée.

La loi retire à la Cour suprême la possibilité d’annuler les décisions du gouvernement qu’elle juge « déraisonnables à l’extrême », un concept que les législateurs de la coalition de M. Netanyahou ont qualifié de nébuleux et qui permettait aux juges libéraux de renverser la volonté d’un électorat de plus en plus à droite.

Depuis la réélection de M. Netanyahou l’année dernière, la réforme du système judiciaire a été la priorité de la coalition gouvernementale.

Les membres de la coalition ont déclaré que le gouvernement prévoyait de passer à la partie suivante de la réforme, qui viserait à modifier le mode de nomination des juges, après la reprise des travaux du parlement israélien, ou Knesset, à la mi-octobre.

La loi est contestée devant la Cour suprême d’Israël.

Position des États-Unis, de l’Arabie Saoudite et de l’Iran

Les pays occidentaux ont condamné l’incursion et réitéré leur soutien à Israël, tandis que d’autres ont appelé les deux parties à la retenue.

« Les États-Unis condamnent sans équivoque les attaques non provoquées des terroristes du Hamas contre les civils israéliens », a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis. « Nous soutenons fermement le gouvernement et le peuple d’Israël et présentons nos condoléances pour les Israéliens qui ont perdu la vie dans ces attaques. »

M. Watson a indiqué que Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, s’était entretenu avec son homologue israélien, Tzachi Hanegbi.

L’Arabie saoudite, qui est en pourparlers avec les États-Unis en vue de normaliser les relations avec Israël, a publié une déclaration appelant les deux parties à faire preuve de retenue.

Le royaume a déclaré avoir mis en garde à plusieurs reprises contre « les dangers d’une explosion de la situation en raison de la poursuite de l’occupation (et) de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes ».

Enfin, certains spéculent que l’Iran pourrait être entraîné dans ce qui apparaît rapidement comme la pire crise du Moyen-Orient depuis des années, plusieurs faucons pro-israéliens affirmant que l’attaque du Hamas n’aurait eu lieu qu’avec le soutien explicite de l’Iran.

Si Israël attaque effectivement l’Iran, comme il le laisse entendre depuis des années, nous vous suggérons de faire le plein d’essence.

