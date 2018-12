Emeutes, faible taux de popularité... pourquoi tout s’est mal passé pour Emmanuel Macron ?

J'étais dans un train de Bratislava à Budapest récemment lorsque je me suis retrouvé à contempler la France et sa situation difficile récente. Le but de mon voyage à travers l'Europe centrale était d'observer les fondements de la "démocratie illibérale" proclamée par le Hongrois Viktor Orbán, et contestée par Emmanuel Macron. J'étais passé de ma démocratie mature à une région d'Europe où les nationalistes autocratiques ont renforcé leur pouvoir en jouant sur les craintes et le ressentiment des gens.

Mon point de vue est celui d'une femme française privilégiée née du côté droit du rideau de fer. Je viens du berceau des droits de l'homme et j'allais m'entretenir avec des dirigeants élus qui s'opposent aux valeurs de liberté publique et de tolérance de la différence, d'égalité entre les femmes et les hommes, de freins et contrepoids - tout ce qui représente la force et l'unité de l'Europe. Mon pays, la France, est gouverné par un président jeune, démocratique et charismatique. C'est ainsi que j'ai ressenti de l'affection, de la tristesse et de l'anxiété pour eux, car ils n'ont pas eu la chance de vivre de notre côté du continent.

Mais c'est aussi dans ce train que j'ai lu les événements qui se déroulaient en France : les manifestations des "gilets jaunes". J'ai vu la colère et la détresse d'une classe moyenne chassée des villes gentrifiées, prise au piège par la disparition des services publics et des commerces de proximité, frappée de plein fouet par le chômage et poussée à la limite par un faible pouvoir d'achat.

Ce que j'ai également vu, c'est l'expression politique d'une violence haineuse, raciste et homophobe, avec des échos du mouvement populiste "poujadiste" français des années 1950. C'était la violence frémissante d'un pays divisé entre les villes et les banlieues, entre les élites et les citoyens, entre les gagnants et les perdants de la mondialisation, un pays sur le point d'exploser, caractérisé par le ressentiment et la radicalisation qui se sont accumulés d'année en année.

Le train s'est arrêté à Visegrád, berceau du groupe de Visegrád - la coalition de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie qui est devenue célèbre pour avoir rejeté toute forme de solidarité européenne envers les migrants. Macron a pointé du doigt le Groupe de Visegrád lorsqu'il a dénoncé la "lèpre populiste et nationaliste" en hausse en Europe.

Le problème, c'est que ce jeune président a perdu le contact. En arrivant à la gare de Visegrád, mon anxiété a changé de direction. Où est la lèpre ? Est-ce à l'est ou à l'ouest de l'Europe ? Pour ceux qui, comme moi, ne voient pas d'autre solution qu'une Europe unifiée dans un monde globalisé, une Europe confrontée à la Chine et à la Russie et privée du soutien des Etats-Unis, Macron était comme un don du ciel. En 2017, l'élection présidentielle française houleuse avait, à un moment donné, toutes les chances d'aboutir à un affrontement entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui ont plus de similitudes que de différences, notamment dans leur haine commune de l'UE. L'homme qui a battu les deux était ce réformateur qui est sorti de nulle part, sans parti ni base politique.

Dans un paysage politiquement moribond, Macron était le seul porteur de valeurs optimistes - le contraire des partis populistes qui se nourrissent de leur haine du système et des élites. Pourtant, il a conquis l'Elysée en défendant en priorité l'impopulaire projet européen, une stratégie à haut risque.

Maintenant, la voiture s'est transformée en citrouille. La popularité de Macron a chuté à 26%. Les sondages d'opinion pour les élections européennes de 2019 prévoient que le Rallye National de Le Pen sera au même niveau que La République En Marche de Macron - sinon plus loin. Selon le politologue Pascal Perrineau, il a perdu trois parties de sa base électorale : la gauche et le centre-gauche à travers ses mesures fiscales en faveur des riches ; les retraités qui ont subi des coupures ; les classes moyennes et les jeunes électeurs. Avec ces derniers, le fond tombe du Macronisme : il n'y a plus de centrisme tel que défini par la fameuse expression "en même temps" de Macron.

Nos présidents ont souvent été chargés d'un péché originel. Nicolas Sarkozy est resté marqué par un premier épisode dans lequel il a passé ses vacances sur le yacht d'un milliardaire, et l'image de François Hollande a été ternie par sa politique fiscale initiale. Macron a perdu - paradoxalement - en oubliant son propre slogan "en même temps" : les aides fiscales aux riches investisseurs (un impôt forfaitaire sur le capital) n'étaient pas compensées par un geste en faveur des plus pauvres de France. Ça lui est sorti de l'esprit. Et il n'avait pas réalisé qu'une grande partie des gens de la classe moyenne étaient au bout du rouleau.

Ses phrases stigmatisant "les gens qui ne sont rien" et prétendant "Je n'ai qu'à traverser la rue et je peux te trouver un emploi" n'ont pas aidé, et la révolte du diesel a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En raison de son inexpérience politique, de son arrogance intellectuelle, de son orgueil et en se prenant pour un héros jupitérien solitaire, Macron s'est enfermé à l'image du président des riches. Aujourd'hui, la France - qui préfère l'égalité à la liberté - le gifle.

Le macronisme était magnifique - mais jusqu'à présent, il a échoué. J'ai l'impression d'un énorme gâchis. Descendre les Champs Elysées dimanche dernier et voir la destruction des émeutiers de la veille nous a donné un aperçu de ce qui nous attend. Le dirigeant le plus anti-populiste que la France aurait pu espérer se retrouve en fait à renforcer le populisme. Et l'expérience de ses cousins centristes n'augure rien de bon : Barack Obama a donné naissance à Donald Trump, Matteo Renzi à Matteo Salvini, et le départ d'Angela Merkel pourrait entraîner le chaos.

Macron nous conduit-il vers un scénario italien ? "J'entends la colère de tout le monde", a-t-il dit à une assemblée de maires la semaine dernière. Espérons que oui. Le multilatéralisme est en train de disparaître, les grandes puissances fléchissent leurs muscles et l'Europe se divise au moment même où nous en avons le plus besoin. Ironiquement, il a fallu le Brexit aux Britanniques pour s'en rendre compte - un peu trop tard.

Article original écrit en anglais par une journaliste française : https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/28/emmanuel-macron-populism-french-president