Émeutes : Macron au pied du mur

Bien qu’il convienne de rester prudents, tant le feu continue de couver, il semble que la séquence des émeutes qui viennent d’agiter notre pays et d’occasionner d’impressionnants et coûteux dégâts dans de nombreuses villes soit derrière nous. Quels constats peut-on tirer de ce déchaînement de haine et de sa longue litanie de destructions et de pillages ?

Photo Corentin Fohlen/Libération

Tout le monde a vu les images des vidéos montrant de quelle manière Nahel – un jeune de 17 ans d’origine maghrébine possiblement engagé dans une spirale de délinquance – a été tué à bout portant d'une balle dans le thorax au volant de la Mercedes AMG qu’il conduisait alors que la sécurité des policiers qui procédaient au contrôle n’était visiblement pas menacée. Il appartiendra à la Justice de faire la lumière sur les circonstances de cet évènement tragique et sur la légitimité ou pas des tirs mortels.

Une chose est sûre : c’est cet « homicide volontaire », pour reprendre le chef de mise en examen par le parquet de Nanterre du policier auteur des tirs, qui a été l’élément déclencheur des émeutes qui se sont déroulées sous la forme de violences brutes – sans qu’à aucun moment n’ait émergé la moindre revendication – dans des dizaines de villes françaises (de toutes les couleurs politiques). Et cela jusque dans des petites localités habituellement épargnées par les débordements de cette nature.

On en connait le consternant bilan : un millier de bâtiments publics (mairies, écoles, lieux de culture, locaux de police et de gendarmerie), et de commerces ont été partiellement ou totalement détruits, et le plus souvent pillés. Outre ces exactions, près de 6 000 véhicules et des dizaines de milliers de poubelles et d’éléments de mobilier urbain ont été incendiés. Le tout pour un coût qui devrait dépasser le milliard d’euros et engendrer des pertes sèches pour de très nombreux commerçants et entrepreneurs dont certains auront du mal à se relever.

Durant ces nuits de violence, également illustrée par la haine des élus (poussée à son paroxysme à L’Haÿ-les-Roses), les émeutiers ont-ils, comme cela a été affirmé dans un premier temps, réagi à la mort de Nahel pour exprimer « leur colère et un sentiment d’injustice » ? Non, nous apprend une enquête Elabe (lien) du 4 juillet : seuls 10 % des personnes sondées croient qu’il en a été ainsi. À l’inverse, 89 % estiment que « la mort de Nahel [a été] un prétexte pour la plupart des émeutiers pour "casser" ».

« Casser » et se livrer à des vols en règle. Mais dans la majorité des cas en ne ciblant pas les boutiques au hasard : dans nombre de localités touchées par ces émeutes, les commerces de produits bon marché – « bas de gamme » disent certains – ont été épargnés au contraire des magasins d’objets de valeur (smartphones, ordinateurs, bijoux) et de vêtements de marque. Beaucoup ont même, à l’image de nombreux bureaux de tabac, été totalement dévalisés avant d’être parfois incendiés pour le fun et l’adrénaline.

Agir ou faire le lit de l’extrême-droite

Questionnés par Elabe sur leur rapport aux forces de l’ordre dans ce contexte d’émeutes, les Français apportent pour 71 % d’entre eux leur soutien à la police et pour 80 % à la gendarmerie. Rien là de surprenant : nos compatriotes ont parfaitement conscience qu’une nation a impérativement besoin d’une police forte et soutenue. Les sondés condamnent même à 89 % les « violences à l’encontre des forces de l’ordre », presqu’autant que les « violences à l’encontre des bâtiments publics » : 93 % !

Mais si 71 % des sondés estiment que les « violences illégitimes (...) sont marginales, et le fait d’une minorité de policiers et de gendarmes », 28 % sont d’un avis contraire. Une majorité de sympathisants La France Insoumise considèrent même cette violence comme « systémique ». Une accusation que chacun jugera à l’aune de ses propres rapports à cette institution ou de son ressenti des évènements médiatisés ! Il n’en est pas moins vrai qu’une réforme s’impose, notamment pour recruter avec plus de discernement et mieux former les policiers de terrain.

Réformer la police avec pour ambition prioritaire d’améliorer le rapport des forces de l’ordre aux populations des « quartiers » – trop souvent entaché par des accusations de racisme plutôt bien documentées – apparaît, au vu des évènements de ces derniers jours, comme une nécessité. Encore faut-il qu’il existe une réelle volonté présidentielle de mener à bien ce chantier maintes fois repoussé malgré les mises en cause par la Haute autorité aux Droits de l’Homme de l’ONU et par la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Mais en admettant que cela se fasse, une telle réforme sera de peu d’effet si, dans le même temps, l’on se contente de réparer dans les localités peu ou prou dévastées les dommages causés par les émeutiers sans mettre en œuvre dans les banlieues un ambitieux plan visant à restaurer tout à la fois l’ordre et le lien social. Or, Macron est dans ce domaine un velléitaire, et la manière dont il a, en 2018, ignoré le rapport Borloo, illustre parfaitement son manque d’ambition sur le sujet, ou plus exactement sa posture d’évitement sur un sujet sensible.

Le pire serait qu’à défaut de pouvoir botter en touche, Macron se contente, à l’instar de ses prédécesseurs, de mesures cosmétiques, vendues comme essentielles par les communicants du pouvoir, en misant sur quelques années d’apaisement de façade, le temps de terminer son mandat. Ce serait une grave erreur car nul ne sait quand le feu qui couve reprend de la vigueur. Qu’il le veuille ou non, le président de la République, sauf à être irresponsable ou à vouloir faire le lit de l’extrême-droite en vue de 2027, ne peut plus éviter d’agir sur les dossiers de l’immigration, de l’intégration et du « vivre ensemble » dans les « quartiers ».