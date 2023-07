Emeutes : révolte et opportunisme...

Des émeutes se sont déclenchées un peu partout en France, après la mort du jeune Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle... une révolte de la jeunesse, dit-on, mais aussi beaucoup d'opportunisme dans ces émeutes qui ont été l'occasion de pillages en règle de magasins, d'écoles, de mairies, etc.

"Après quelques jours de pillages par les émeutiers, des centaines de boutiques dévalisées de vêtements, d'électro-ménager, d'informatique ou de bijoux... que sont devenus les vêtements, les bijoux et les appareils informatiques volés ? où est passé le butin ?

Peut-être en ligne...

Sur l'application Telegram, des journalistes ont repéré une chaîne aux messages sans équivoque : "Revente émeute"... elle dit revendre des objets volés, des téléphones, des mortiers d'artifice dont elle fait la démonstration ou encore des armes : gaz lacrymogène, tazzer, et matraque.

Et à les croire, ce ne serait qu'un échantillon : "Hésitez pas à nous contacter, on a beaucoup de stocks volés à écouler. On peut pas tout mettre ici."

Sur des plateformes, des annonces sont aussi suspectes : des téléphones de luxe quasi neufs sont à prix cassés.

Sur un autre site, des profils proposent les mêmes chaussures en série... par exemple des tennis à 41 euros, seule, la pointure diffère.

Dernier indice : ces vendeurs semblent masquer leur véritable identité.

Après quelques recherches, on voit que la photo du profil est fausse et on voit qu'elle vient d'un site étranger où il y a beaucoup de photos d'une fille inconnue qui a été reprise pour faire ce compte.

Donc, il s'agit d'une photo volée.

Contactées, des marques disent avoir pris conscience du phénomène.

La plateforme Vinted fait ainsi savoir que ses équipes "sont en permanence mobilisées pour détecter et contrer de nouveaux comportements malveillants. De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec la police."

Pour ces trafiquants, les sanctions encourues sont lourdes : Cinq ans de prison et 375 000 euros d'amende sont encourus par les personnes qui se livreraient à du recel."

Avec ces pillages, on voit se développer le règne de l'argent facile, et c'est là une dérive très dangereuse... Et les trafics de drogue participent aussi à ce phénomène.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2023/07/emeutes-revolte-et-opportunisme.html

Source :

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/adolescent-tue-par-un-policier-a-nanterre/pillages-les-produits-derobes-deja-revendus-sur-internet_5932619.html