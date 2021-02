Emmanuel Macron a grossi !!! / Un peu de sérieux dans un monde où l’humour domine !!!

Parmi toute cette grisaille qui nous entoure, le covid, la fin de l’hiver (période propice au spleen et à la dépression), la crise économique, la crise sociale qui se profile, etc, etc, ne voilà-t-il pas une bonne nouvelle qui pointe son nez ! ?

En effet, nous avons appris, heureux jusqu’à vouloir descendre dans la rue (masqués) pour crier haut et fort notre joie en la gloire du maitre !

Mais quelle est cette nouvelle extraordinaire ?

Je ne tergiverse plus, je vous la donne tout de suite pour que vous puissiez vous en réjouir également et sauter de joie !

Car, le bonheur du prince est communicatif !

Le sujet ou le valet corvéable à souhait doit (je dis bien doit) se réjouir de la joie du prince !

Mais je m’emporte ; je vais donc à essentiel : Cependant, si je m’emporte, c’est parce que j’ai le cœur joyeux… grâce au prince !

Voilà donc l’histoire : Emmanuel Macron, président de la République, roi de tous les Français et aspirant roi des Européens et plus si affinités, aurait pris quelques kilos depuis qu’il est à l’Elysée. « Un gain de poids qui, s’il n’est peut-être par bien perçu par son épouse, est un coup gagnant pour l’image du chef de l’Etat[1]. »

En voilà une information à faire pâlir BFM-TV, qui n’a pas eu l’exclusivité pour envoyer quelques envoyés spéciaux (stagiaires de préférence) nous inonder d’images des jardins de l’Élysée, d’interviews des collaborateurs du grand chef, d’analyses d’experts en expertologie, de reportages sur l’enfant chétif qu’il était à son entrée au palais et sur l’homme qu’il est devenu depuis. J’arrête là l’énumération ; c’est une liste infinie et je commence à avoir la nausée ! Revenons aux choses sérieuses, c’est-à-dire la communication, car le grand chef s’est entourée d’une fine équipe (très nombreuses) d’experts (ils sont partout ceux-là ; covid, image, etc), qui distillent de vraies ou fausses infos (rappelez-vous Sibeth Ndiaye) qui sont toutes positives quant à l’action d’Emmanuel : « Depuis qu’il a été élu président de la République en 2017, Emmanuel Macron se serait remplumé de quelques kilos. Le chef d’Etat s’est-il laissé aller pendant les fêtes de fin d’année ? Le stress lui fait-il manger plus que de raison ? Si les réponses à ses questions ne sont pas encore connues, on peut imaginer que cette nouvelle n’enchante pas Brigitte Macron, pour qui la diététique est très importante. La première dame a d’ailleurs sommé le chef de l’Elysée Guillaume Gomez de proposer « dix fruits et légumes par jour » pour garder une alimentation équilibrée et donc, la ligne. Il n’est pas privé pour autant des plats qu’il adore comme le cordon-bleu ou la blanquette de veau. Mais c’est avec raison qu’il a droit de les consommer. Pourtant, Emmanuel Macron semble avoir fait moins attention au cours des dernières semaines[2]. »

Cette nouvelle réjoui ses collaborateurs : « Le palais de l’Elysée aurait même tendance à applaudir cette prise de poids d’Emmanuel Macron : « La nouvelle selon laquelle le président de la République a grossi n’est pas démentie, bien au contraire, par l’Elysée : “Il s’agit d’un événement positif. La preuve d’abord que le chef de l’Etat s’est bien remis de la Covid, et qu’il est en forme pour aborder la suite”[3] ».

Finalement, faire de la politique est un métier pour lequel il faut payer de sa personne, au sens strict du terme ! La réélection en 2022 passe par un petit effort encore, Emmanuel ! Jette-toi sur le gras du cochon, sur les pizzas, sur les nouilles et autres barbecues avec profusion de merguez et saucisses : tu seras réélu certainement en devenant un peu plus joufflu !

Entre la marche royale lors de son investiture au Louvre, la tape amicale mais néanmoins royale sur la joue de ses collaborateurs quel que soit leur âge, le port hautain et dominateur et surtout le mépris pour ses sujets (ouvrières incultes, je traverse la rue, etc, etc), le grand maitre du palais de l’Élysée étale ses préoccupations. Et la principale depuis 2017, c'est sa réélection en 2022. Cela en dit long sur le sérieux des politiques (je ne dis plus « nos politiques » car je me suis sorti de ce jeu pervers qu’est la « démocratie » de type occidentale, comme on dit communément.

Enfin, exit la gestion désastreuse du covid, des vaccins, de l’Europe…Tout ça ne compte pas ! Ce qui compte réellement, c’est l’embonpoint d’Emmanuel !

Vive la République et vive la France !!!, comme il dit. J’ai envie de rajouter : Vive le gras double !!!