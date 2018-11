Emmanuel Macron absent de l’hommage national du 13 Novembre

pourquoi les terroristes ne s’en prennent ils pas aux chefs d’état ? mais seulement au petit peuple ?

@lala rhetorique

L’état le plus nationaliste(*) et le plus terroriste du monde, celui qui est la plaque tournante du trafic de la drogue, du blanchiment d’argent, du crime organisé et qui vient encore d’essayer de réussir deux attentats en Europe, l’Iran des ayatollahs puisqu’il faut l’appeler par son nom, bénéficie de la sollicitude très particulière d’un Président Macron qui mettra tout en oeuvre, lorsque les Iraniens seront massivement descendus dans la rue, pour assurer la pérennité du régime et lui permettre de continuer à tyranniser, comme il le fait depuis quarante ans, un peuple qui n’avait peut-être pas mérité ça.

Pourquoi voudriez-vous qu’on s’en prît à un si obligeant chef d’état, ami par ailleurs de Recep Tayyip Erdogan, ardent défenseur, surtout depuis le meurtre dans un consulat, de la liberté de la presse ?

Quand le Bazar encore appauvri par les sanctions américaines essaiera de renverser le régime des mollahs, Macron trouvera bien un Benalla à envoyer là-bas, à la tête de quelques compagnies de CRS, pour aider à réduire au grand silence des prisons toute forme d’opposition.

Trump vient enfin de comprendre -il y aura mis le temps !— qui était Macron, mais les islamistes savent depuis longtemps qu’ils peuvent compter sur lui en France et partout ailleurs, comme les Frères musulmans du printemps arabe avaient pu compter sur Obama.

(*) Le repli nationaliste qui se fait jour un peu partout, et en particulier en Amérique, n’a évidemment aucun rapport avec le nationalisme guerrier et expansionniste que dénonce Macron. Le seul exemple de ce qu’il stigmatise — mais il n’est pas à une contradiction près — ce serait le nationalisme iranien qui s’emploie, comme le IIIe Reich dans l’Europe du siècle passé, à étendre aussi loin que possible son Lebensraum dans tout le Moyen-Orient.