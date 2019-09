Emmanuel Macron complice de crimes de guerre commis au Yémen

Thierry Paul ValettE TPV bonsoir,

Un article qui parle de lui-même par vos écrits. Le contexte qui pose problème en ces instants et que depuis les années Macron et avant, n’en demeure pas moins que nous sommes dans la non valeur des rapports de L’O.NU. Les réalités vous les décrivez. Si vous daignez prendre connaissance de mon article qui est en attente de passage le cas échéant. Il faut indéniablement que nous prenions un balai géant pour supprimer tous ces antis qui même mis en examen, avec une perfidie non dissimulée se maintiennent à leurs poste. Le jour ou nous aurons le courage et les moyens d’envoyer ces guignols jouer à la marelle, nous aurons des espoirs de paix. Avant c’est causez toujours mes lapins, nous nous passons. Un article de bonne facture que nous ne mettons pas assez en évidence merci pour cela.