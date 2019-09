Emmanuel Macron doit geler immédiatement les prix du carburant

La flambée des cours du pétrole à la suite de l’attaque d’installations saoudiennes va provoquer une forte hausse des prix à la pompe de près de 5 centimes. Dans un contexte social compliqué, Emmanuel Macron ne doit surtout pas laisser la situation se compliquer même si nous avons en France une réserve de pétrole pour trois mois. Les zones rurales et périurbaines sont en premières lignes. Thierry Paul Valette TPV

GEL IMMÉDIAT DU PRIX DU CARBURANT

La flambée des cours du pétrole à la suite de l’attaque d’installations saoudiennes va provoquer une forte hausse des prix à la pompe de près de 5 centimes.

Dans un contexte social compliqué, Emmanuel Macron ne doit surtout pas laisser la situation se compliquer même si nous avons en France une réserve de pétrole pour trois mois. Les zones rurales et périurbaines sont en premières lignes.

Le président se doit de réagir assez très rapidement. Nous demandons donc le gel immédiat des prix du carburant. Nous ne devons surtout pas être les otages de cette flambée des prix. Notre mouvement des Gilets Jaunes n'est pas mort, la grogne existe toujours et très peu de réponses ont été apportées.

Quant à ce choc pétrolier, il est profondément lié à la situation géopolitique et conflictuelle au Moyen-Orient entre de nombreux protagonistes dont l'Iran, l'Arabie saoudite et le Yémen.

Depuis de nombreuses années, un conflit perdure au Yémen et s'aggrave provoquant la pire crise humanitaire au monde. Les actions militaires et diplomatiques de ces dernières années ont crée d'énormes tensions. Un embrasement dans cette région est fort possible ce qui aurait des répercussions terribles.

La France est impliquée puisqu'elle vend des armes à un pays qui mène la coalition dans le conflit Yéménite : l'Arabie saoudite.

Nous demandons également que la France revoie sa position face à l'Arabie saoudite. Elle doit impérativement cesser ses exportations d'armes vers Riyad.

Avec cette grave crise du pétrole, nous payons directement le prix d'une diplomatie irraisonnée entre Paris et Riyad.

Le gel du prix de l'essence est de facto une priorité. Nous rappelons que le mouvement des Gilets Jaunes fait suite à la hausse des prix du carburant de 2018, que ne sont pas très loin les scènes désastreuses survenues sur les Champs-Élysées au mois de décembre 2018.

PÉTITION EN LIGNE ICI :

https://www.change.org/p/emmanuel-macron-gel-du-prix-du-carburant

