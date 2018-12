Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont la légitimité constitutionnelle, mais n'ont plus la légitimité morale !

Moratoire : ce mot qui agace, et qui dans certaines circonstances est à bannir !

C'était en 2005, le sulfureux islamologue Tariq Ramadan interrogé sur la lapidation des femmes en islam, proposé un moratoire. A l'époque utilisation du mot moratoire avait énormément choqué, car devant cette pratique d'un autre âge, les observateurs et les défenseurs des droits de femmes auraient aimé entendre à la place du mot moratoire, des mots plus fermes comme : interdiction définitive, ou abandon définitif de cette pratique barbare envers les femmes. Résultats Google sur « le moratoire » Tariq Ramadan.

A l'époque cette prise de position de l'islamologue avait suscité moult réactions car ils lui reprochaient de n'avoir pas eu le courage d'aller plus loin et au final de demander son interdiction totale. Ben on les comprend, car le mot moratoire à une signification simple : accorder un délai ou une suspension volontaire d'une action : wiki. Pour faire simple c'est une action qui n'est jamais définitive, donc qui à priori et à tout moment peut très bien « être remise en route »,... et vous revenir ainsi en pleine figure !

Droit dans ses bottes jusqu'au jour sous la pression de la rue il faut bien plier !

Concernant la personnalité de notre Premier ministre à savoir qu'il persiste dans cette attitude qui est de « se tenir droit dans ses bottes » ( vous avez vu la nuance, « même à tort » ), donc, sur ce trait de caractère, j'aimerais connaître l'avis des spécialistes en psychologie ?

Pour info, un autre ancien Premier Ministre Alain Juppé lui aussi était un partisan de cette formule, et il n'avait pas honte de le déclarer ouvertement, : sources Si à ce dernier nous pouvons lui reconnaître une certaine franchise, néanmoins pour Alain Juppé, cette la période où il a prononcé cette phrase restera pour lui marquée d'une pierre noire. Notre Premier Ministre actuel est lui nettement plus subtil, car il sait très bien les dégâts que cette fameuse phrase a engendrés à Juppé, alors lui c'est bouche cousue, je ne moufte rien, j’agis à ma façon, et m.... et zut à ceux et à celles qui ne pensent pas comme moi, d'où de nouveau ma question : Donc, sur ce trait de caractère, j'aimerais connaître l'avis des spécialistes en psychologie .

Je reviens à notre cher ( très très ) Premier Ministre actuel ( dit aussi l'homme au gros n'avion) et à son boss, (autre grand dépensier notoire : sources:1 – 2 – 3 ) tous deux nous demandent de faire des économies, alors qu nous avons vu qu'eux ne se gênent pas, ( t'in au fait, ils ne seraient pas en train de nous prendre pour « des billes », c'est juste la question que je me pose ?) ,... donc le boss pendant sa campagne présidentielle a fait la promesse de supprimer la taxe d'habitation, fort bien, .. mais résultat maintenant manque pas mal de patates dans le budget de la nation, et il faut bien le récupérer, alors nos deux premiers de la classe ont eu cette idée lumineuse, ont va taxer un produit que les Français utilisent presque tous,... le carburant, et selon eux, le « tour de passe passe » devait bien fonctionner,... mais les fait nous montrent qu'entre les rêves et la réalité,... il y a souvent un abîme ! ( pour info la suppression des taxes sur les carburants représente un manque de 4 milliards d'euros dans le budget : sources, .. la question que bien évidemment tout le monde se pose, comment combler ce manque, allez zou une petite pioche supplémentaire dans notre dette publique, sentent pas bons nos lendemains !!!

Concernant les économies demandées par nos « deux lascars », juste ce petit rappel d'intégrité et la probité du Général de Gaulle. Ce dernier payait de sa poche la note électricité ou de téléphone de ses appartements privés à l’Élysée, le chocolat chaud lorsque ses petits- enfants venaient le voir, tout comme il a refusé le montant de sa retraite de Président de la République, il se contentait de sa retraite militaire et des droits d'auteur de ses œuvres littéraires : sources .,

Je reviens à l'homme au « gros n'avion »,et son attitude d'être « droit dans ses bottes », souvent ce comportement s'apparente à une certaine psychorigidité ,.. et là pas bon du tout, la preuve flagrante avec ce triste épisode qu'est ( puisqu'il n'est hélas pas terminé ) l’augmentation des taxes sur les carburants !

Dernière info !

DIRECT. "Gilets jaunes" : l'augmentation des taxes sur le carburant au 1er janvier n'est pas "suspendue, ni différée", mais bien "annulée", annonce l’Élysée : France info 21h 13.,... alors tout ce gâchis pour en arriver là ! Gouverner c'est prévoir, je suis de ceux qui pensent que ces deux personnage ( le président et son premier ministre, si tout deux ont la légitimité constitutionnelle,... ils n'ont plus la légitimité morale )

Moralité.

Il y a un vieil adage qui dit en substance : Nous élisons les politiques que nous méritons... mais nuance, ce ne sont pas les plus « intelligents » qui se présentent, mais les plus « ambitieux » ... et là, c'est une énorme différence, .. je dirais même énorme, c'est même à se demander si au final se ne sont pas les plus incompétents qui arrivent sur les plus hautes marches des podiums, la preuve, il suffit de regarder dans quel état se trouve notre pays et ce depuis quelques décennies, avec notamment les problèmes suivants, qu'ils sont incapables (ou ont été incapables ) de résoudre : la dette publique ( s'en est affolant ), l'insécurité, le chômage. Pour ce qui concerne la période actuelle, nous pouvons dire que cette incompétence est bien caractérisée par l'équipe ( Président /Premier Ministre ) qui est à la tête de l’exécutif, avec par exemple le triste « feuilleton » sur l'augmentation de taxes sur les carburants, et au final l'entêtement d’Édouard Philippe entre bien dans la définition que donne le Larousse sur ce mot : Ici. ( « l'affaire » qui n'est hélas pas terminée, car quid de la manif à Paris samedi : 08/12/18 )

Allez zou même si la situation est grave, juste un peu d'humour !

Ah !, j'ai oublié de citer les fameux dialogues d'Audiar dans le film « Les Tontons flingueurs » dits par Lino Ventura, « les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît » vidéo. version courte, version plus longue.

Toujours dans le même film, un autre dialogue agréable,

« Ton Antoine, ( à remplacer par Édouard ) il commence à me les briser menu » vidéo courte version plus longue.

Merci de m'avoir lu.

Gilbert Spagnolo dit P@py