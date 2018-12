Emmanuel Macron jette de l’argent aux gilets jaunes pour tenter de calmer la fronde

On se croirait revenu au Moyen-Age. Depuis un mois les « gueux » vêtus de jaune montent de leur province une fois par semaine et viennent ravager sa belle capitale… Dans une tentative aussi désespérée qu’hypocrite de calmer le peuple, le Président a lâché une grosse poignée d’euros du haut du château de l’Elysée mardi soir, mais aucun problème de fond n’est réglé.

Du neuf avec du vieux

Commençons par les deux mesures phares annoncées mardi : l’augmentation du SMIC et le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires. N’ont-elles pas comme un arrière goût prononcé de « sarkhollandisme » ? un régime sous lequel vit la France depuis plus d’une décennie… Pour le « renouveau » on repassera.

Mais le président n’a pas oublié la bonne vieille leçon de Machiavel : « divise et règne », et a annoncé deux belles mesures catégorielles : l’augmentation du SMIC (toujours elle) et l’annulation de l’augmentation de la CSG pour les retraités. Les Français concernés peuvent s’en réjouir légitimement, mais ces mesures ont pour objectif évident de tenter de les désolidariser du mouvement afin de l’affaiblir.

Quant à sa grande consultation nationale, elle n’aurait pas lieu d’être si l’Assemblée Nationale représentait fidèlement le peuple. Et chacun sait très bien que la montagne accouchera d’une minuscule souris une fois le calme revenu…

Sur le fond, rien n’est réglé

Rien donc sur la crise de la représentativité des institutions. Rappelons que 40% des Français ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle de 2017 et que leurs deux partis ont mois de 5% des députés à l’Assemblée Nationale… L’abstentionnisme chronique est pourtant un symptôme de la profonde crise de confiance des Français envers leurs Institutions et tout le système politique.

Rien sur la baisse des dépenses publiques et la remise en cause d’une politique sociale et d’accueil migratoire ruineuse. Au contraire, Macron se lance dans une fuite en avant avec de nouvelles dépenses publiques et toujours plus de déficit.

Sur l’immigration, la position du Président est : on signe d’abord le pacte de Marrakech et on discute après… De qui se moque-t-on ?

Et bien sûr, rien non plus sur la soumission suicidaire à l’Europe de Maastricht. La fameuse « Europe qui protège » tant annoncée pendant sa campagne… Mais au vu de la situation actuelle, qui croit encore à ces balivernes ?

Au final, l’objectif des mesures annoncées hier est limpide : tenter de calmer le bon peuple en lui jetant de l’argent afin de préserver l’essentiel : le pouvoir de l’oligarchie en place* et sa politique euro-libérale et migratoire forcenée. Le tout au prix de déficits dangereux pour l’avenir du pays…

* https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-gilets-jaunes-et-la-fin-de-la-210248 ;