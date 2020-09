Emmanuel Macron : tout pour la 5G !

Un réfrigérateur connecté, une cafetière connectée, une multitude d'objets connectés, la voiture autonome : vous en voulez vraiment ? C'est ce que permettra la 5G...

Mais où nous mène cette technologie ?

Aucune étude d'impact environnemental, une nouvelle génération numérique, une antenne 5G qui consomme trois fois plus qu'une antenne 4G...

Et pourtant, Emmanuel Macron s'engage pour le développement de la 5G. "Oui, la France va prendre le tournant de la 5G", a déclaré Emmanuel Macron... Une déclaration qui se veut une réponse à une demande de moratoire formulée la veille par une soixantaine d'élus de gauche et écologistes.

"J’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ! Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l’écologie contemporaine", a déclaré Emmanuel Macron, en référence à cette communauté religieuse qui rejette de nombreuses technologies.

Selon le philosophe Dominique Bourg, cette déclaration est d'une stupidité remarquable : "on assiste à la Trumpisation du gouvernement Macron."

"Les data centers et les différents types de terminaux, c'est à peu près 4% de gaz à effets de serre au monde, avec un taux de croissance de 9%.

Ce taux de croissance va être beaucoup plus fort... parler de Amish, c'est faire preuve d'une espèce de grossièreté absolue, dans uns situation où soi-même, on n'a pas exercé son rôle de garant des droits et de la défense de l'intérêt vital des gens. Et cette grossièreté s'ajoute à des grossièretés sociales antérieures.

L'attitude anti-environnementale devient une ligne de politique publique."

"Pourtant, le gouvernement a installé un haut conseil pour le climat, a fait de la défense environnementale le combat du siècle, s'est doté d'une stratégie de lutte contre la déforestation importée, et la France a été le premier pays du G7 à transcrire dans ses lois la fermeture des centrales à charbon, la centrale de Fessenheim a été mise à l'arrêt, le projet de l'aéroport de Notre Dame des Landes a été arrêté, etc." , rétorque la journaliste qui interroge Dominique Bourg sur France Culture.

Réponse du philosophe : "C'est une politique à double ressort : d'un côté nous n'ignorons pas le sujet, mais les prises de position sont totalement contradictoires.

Ainsi une tonne de néonicotinoïdes peut tuer cent cinquante mille milliards d'abeilles.

La 5G est un progrès technologique qui va déboucher sur une augmentation de la consommation d'électricité, sur un surcroît d'activité extractive qui est extrêmement destructrice.

L'idée, c'est de rendre obsolète toute une gamme d'objets : on met le climat en danger, pour quoi ? Pour produire des cafetières et des casseroles connectées, pour permettre le développement de la voiture autonome, alors que par rapport à nos villes, on a franchement tout à fait autre chose à faire.

Imaginez que dans la décennie 2040-2050, vous aurez dans les capitales régulièrement des pics de températures qui vont s'échelonner entre 40 et 50 degrés.

Vous pensez que ça va être favorable au shopping des Chinois, et que c'est vraiment la voiture autonome qui va nous sauver ?

Il y a une façon de parler de l'écologie sans en faire.

L'écologie punitive, ce sont les canicules, les sècheresses, ce sont les cyclones, c'est l'effondrement du vivant.

Qu'est ce qui détruit aujourd'hui l'habitabilité de cette planète ? Ce sont nos flux d'énergie et nos flux de matières.

Soit vous voulez contribuer à la baisse de ces flux et vous êtes du côté de l'écologie, soit vous vous y refusez et vous trouvez toutes sortes de paravents pour finalement ne pas agir, et là vous n'êtes pas dans l'écologie.

Toutes les mesures proposées par la convention citoyenne, on les refuse, à commencer par le moratoire sur la 5G."

La 5G, c'est aussi un extraordinaire pouvoir potentiel de surveillance.

Big Brother nous menace et nous guette.

Les Chinois nous entraînent dans leur sillage...

