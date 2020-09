Emmanuel Todd, pâle imitation de Wolfgang Schäuble

A la fin avril de cette année, je faisais état dans un papier sur AGORAVOX (https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/pour-wolfgang-schauble-sauver-des-223767), des déclarations inacceptables du président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, qui, dans une interview au Tagesspiegel, intitulée « Réévaluer l’équilibre entre santé et économie », au cours du week-end des 25 et 26 avril, plaidait pour un calcul plus équilibré entre la santé publique et les conséquences économiques et sociales d’un arrêt prolongé, craignant que les capacités de l’État ne se trouvent surchargées[1]. Cet arrêt était dû bien évidemment au coronavirus et au confinement qu’il a provoqué.

Wolfgang Schäuble, se posait, comme à son habitude, en défenseur du capital et de la doctrine de l’ordo-capitalisme allemand.

Là, en lisant Charlie Hebdo, je vois dans la rubrique « Le crétinisier de la semaine » (elle porte bien son nom), une brève sur Emmanuel Todd. Je cite : « Emmanuel Todd, 69 ans : ‘ Le choix d’arrêter l’économie pour une pandémie qui a surtout tué des personnes de plus de 65 ans a été une apothéose du système ancien gérontocentré’ ». Ces déclarations de Todd ont été publiées dans Marianne du 18 septembre. Charlie Hebdo commente : « C’est vrai qu’arrêter l’économie pour qu’Emmanuel Todd échappe au Covid, c’est la double peine. »

Au-delà du commentaire de Charlie Hebdo, j’écris ce papier pour mettre en lumière la façon de penser d’une partie de ceux qui se sont autoproclamés « l’élite intellectuelle du pays » et qui prétendent faire évoluer les idées et les postures dans ce pays.

Un pays qui possède des élites de cette trempe – le pays qui a vu naitre Voltaire, Sartre, etc – est tombé bien bas.

Réduire la vie humaine à un calcul économique et financier est insultant pour tout être humain normalement constitué.

A moins que…non, je ne veux même pas y penser…à moins que l’on veuille décharger la société néolibérale du « fardeau que représentent les vieux » ?

* Afin d’être le plus clair possible, je mets ci-après la question de Marianne et la réponse de Todd sur ce point :

Q : Et le sort réservé aux personnes âgées ? Diriez-vous comme certains qu'on les a trop protégées ?

R : Tous les choix économiques des dernières décennies ont été faits en faveur des personnes âgées. Je précise que j’en fais partie. Le niveau de vie moyen des retraités avait même dépassé celui des actifs, même si le mouvement était en train de s’inverser avant le Covid. On s’acheminait vers une scission dans le groupe âgé, les âgés riches le restant, mais l’âgé tout-venant, si l’on peut dire, devant se retrouver au-dessous des actifs vers 2030. Mais, en 2020, le choix d’arrêter l’économie pour une épidémie qui, essentiellement, a tué des personnes au-delà de 65 ans a été une réaffirmation, une apothéose du système ancien gérontocentré.

Q : Mais c'est une forme d'humanisme, aussi.

R : Oui, bien sûr, il faut sauver tout le monde, c’est certain. Mais la question posée est : est-ce qu’on peut vivre comme ça indéfiniment ?