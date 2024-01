Émotion nationale pour Alexandra Sonac et sa fille adolescente.

« Tout à l’heure, à Pamiers, dans l’Ariège, une femme, une mère de famille, une agricultrice, a perdu la vie. Son mari et sa fille sont gravement blessés. Toute une profession est en deuil. Notre ruralité pleure une famille. Ce drame résonne en chacune et en chacun de nous et tout notre pays est touché. Au nom du gouvernement et en notre nom à tous, je veux à nouveau rendre hommage à cette famille et lui dire notre solidarité et notre soutien. » (Gabriel Attal, le 23 janvier 2024 dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale).





Tous les Français ont été émus à l'annonce de la mort d'Alexandra Sonac (36 ans) et de sa fille de 12 ans, tuées ce mardi 23 janvier 2024 lors d'un accident automobile à Pamiers, dans l'Ariège. Dans la séance de questions au gouvernement du 23 janvier 2024 à l'Assemblée Nationale, tous les députés ont rendu hommage à cette jeune agricultrice morte sur le coup vers 5 heures 45 du matin, mais ils ne savaient pas encore que sa fille de 12 ans, héliportée dans un « état critique », allait elle aussi succomber à l'hôpital de Toulouse vers 19 heures, selon le parquet de Foix. Jean-Michel, le mari de 39 ans, reste encore hospitalisé, grièvement blessé. Une famille détruite. Définitivement.



La justice déterminera les responsabilités, mais certains veulent déjà instrumentaliser ce terrible accident à des fins politiciennes. D'abord, rappelons les faits.



Depuis le 16 janvier 2024, de nombreux agriculteurs sont entrés en action pour défendre leurs conditions de vie et réclamer des mesures qui leur seraient favorables pour vivre dignement et décemment de leur travail. Les agriculteurs commencent à bloquer des routes et des autoroutes, les premiers blocages sont dans le Sud-Ouest, et le risque d'extension sur tout le pays est fort (cela s'étend déjà en Bretagne, en Alsace, et le mouvement semble vouloir se rapprocher de la capitale). Certains journalistes évoquent les "gilets verts" et y voient la suite des gilets jaunes. Je reviendrai sans doute sur ce grave sujet, qui peut aussi esquisser un clivage entre agriculteurs et écologistes, car les contraintes de la transition écologique ont évidemment des conséquences énormes pour l'agriculture.



Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2024, une voiture roulant à grande vitesse a heurté vers 5 heures 45 du matin un barrage sur la RN20 à Pamiers, dans l'Ariège, au niveau du pont de la RD119. La voiture transportant trois personnes allait vers Andorre et n'a pas semblé voir les bottes de paille installées, avec une grande bâche noire sur toute la hauteur jusqu'au pont, sans éclairage. Derrière ce mur de paille se trouvait un barnum où étaient installés des manifestants, dont la famille Sonac.







Le choc a été terrible. Deux personnes en sont mortes, et une grièvement blessée, comme indiqué plus haut. Après avoir percuté la famille, la voiture s'est encastrée contre une remorque agricole.



La police a retrouvé rapidement les trois personnes au bord de la voiture, deux hommes et une femme, toutes les trois de nationalité arménienne et sous le coup d'une OQTF (obligation de quitter le territoire français), dont le conducteur de 44 ans, qui n'est pas connu des services de justice. Aucun des trois n'était sous l'emprise d'alcool ou de drogue quand l'accident a eu lieu. Ils ont été arrêtés et placés en garde-à-vue pour être entendus par les officiers de police judiciaire du commissariat de Pamiers. Une instruction judiciaire a été ouverte pour « homicide involontaire aggravé et blessure aggravées ». Je suppose que cette motivation a été modifié en mettant au pluriel homicide, puisque la jeune fille n'était pas encore décédée à ce moment-là.



La première phase de l'enquête est de déterminé les circonstances exactes de l'accident, et le parquet de Foix a évoqué un manque de visibilité du barrage en affirmant : « Les faits en cause ne paraissent pas revêtir un caractère intentionnel. », tout en restant très prudent pour éviter des conclusions trop hâtives. Cela dit, cela semble donc exclure toute piste soit d'homicide par colère d'être stoppé par le barrage (énervement, rage), soit même (pourquoi pas) de terrorisme.







Certains militants politiques voudraient encore une fois faire de la récupération politicienne de ce qui est, hélas, un fait-divers, un événement tragique mais, a priori, accidentel (aucune volonté de tuer semble avoir été établie) et sans signification ni politique ni sociétale, l'idée étant évidemment de rendre le gouvernement doublement responsable de ces deux décès, d'une part, en raison des revendications des agriculteurs qui les ont conduits à faire des barrages routiers, d'autre part, en raison de la non-application des OQTF (on sait qu'il y a des raisons à leur non-application), du reste, la voiture allait quitter le territoire national puisque les trois étrangers se rendaient à Andorre.



Dans cette séance de questions du 23 janvier 2024, le Premier Ministre Gabriel Attal a rappelé qu'il avait rencontré des agriculteurs du Rhône le week-end dernier, des représentants de la FNSEA la veille, et qu'il allait rencontrer les autres organisations d'agriculteurs dans la journée et les jours suivants (on se moque de ses difficultés quand on regarde les difficultés des agriculteurs, mais c'est le premier dossier épineux de son gouvernement ; tout le monde l'attend donc au tournant) : « Parler avec les agriculteurs, c’est d’abord parler d’une passion, celle de leur métier, celle de notre terre, celle de leurs bêtes. C’est parler de transmission et de leur volonté de partager leur vocation. C’est parler de l’engagement d’une France qui se lève aux aurores chaque jour, qui travaille dur et dont le seul souhait est de pouvoir faire correctement son métier et d’être reconnue. C’est aussi parler d’une crainte, celle de la disparition de notre modèle, de la perte de la qualité, de l’absence de relève. C’est enfin comprendre une blessure, celle de femmes et d’hommes qui donnent tout pour notre terre et pour nos bêtes et qui sont cesse dénigrés, caricaturés, acculés. ».



Cela ne l'a pas empêché d'attaquer ses opposants qui le fustigeaient dans l'hémicycle, tant de la Nupes : « Je le dis avec le plus grand calme, mais aussi avec la plus grande détermination : mesdames et messieurs les députés de la Nupes, parfois vos larmes pour nos agriculteurs ressemblent à des larmes de crocodile. La réalité, c’est qu’à chaque fois que les agriculteurs et les éleveurs familiaux ont un projet d’extension de leur élevage, qui s’y oppose ? Vos amis, avec votre soutien ! À chaque fois qu’un projet est lancé pour une retenue d’eau, pour lutter contre la sécheresse, ou pour le développement d’une exploitation, ce sont vos amis qui s’y opposent. À chaque problème, vous répondez par une norme. À chaque difficulté, vous pointez généralement nos agriculteurs. Quand certains discours présentent nos agriculteurs comme des bandits, comme des pollueurs de nos terres, comme des tortionnaires des animaux, nous aimerions entendre votre indignation et votre défense du monde agricole ! Parler avec nos agriculteurs, c’est parler avec des hommes et des femmes évidemment dans l’angoisse, mais aussi lucides sur l’importance de l’Union Européenne, qu’il s’agisse des aides de la politique agricole commune (PAC) ou de notre capacité d’exportation (…). Soyons clairs face à ceux qui butinent de colère en colère en faisant croire que l’on pourrait sortir de l’Union Européenne. ».



Que du RN : « On en parle beaucoup, les caméras ont été invitées : le président du Rassemblement national rencontre aujourd’hui les pêcheurs (…). Le 26 décembre, quand les pêcheurs en colère et angoissés criaient leurs revendications, ce n’est pas Jordan Bardella que nous avons vu auprès d’eux, mais Lysiane Métayer, députée Renaissance. Elle n’était pas en vacances, mais sur le terrain avec eux ! (…) Nous prendrons toutes les mesures utiles et nécessaires dans le cadre du projet de loi que présentera le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Nous voulons avancer sans tabou, sans faux-semblant, avec détermination et grâce à la mobilisation de cette majorité. Quant à elle, elle n’a jamais fait défaut aux agriculteurs ! ».



On le voit, le gouvernement a délibérément adopté une attitude conciliante avec les agriculteurs, prêt à les défendre face à ceux qui, à l'instar des écologistes, les estiment avant tout comme des pollueurs. Au point même que l'indulgence de l'État pour les barrages routiers pourrait agacer plus d'un automobiliste. Il faut dire que le mouvement des agriculteurs est très populaires et soutenu par les Français, y compris, bien sûr, par les "urbains", conscients que les agriculteurs les nourrissent.



Alexandra Sonac avait 36 ans. C'est lors d'un stage de Troisième dans les Hautes Alpes que cette Marseillaise avait trouvé sa voie. Elle s'était installée en 2016 à Saint-Félix-de-Tournegat (140 habitants), à 15 kilomètres de Pamiers, pour élever des vaches limousines et produire du maïs de semence. Très engagée, elle était active dans la défense de sa profession et était membre du conseil municipal de son village. Le couple était adhérent à la FNSEA. Un des voisins d'Alexandra a témoigné dans "Le Parisien" : « On la voyait toujours sur les routes, en train de courir entre les vaches et le maïs, elle travaillait tout le temps et dans toutes les conditions, et quand on se retrouvait le soir, elle avait encore une pêche incroyable. ».



C'était une mère de famille très engagée dans l'éducation de ses filles et dans la mobilisation actuelle des agriculteurs. Romain Deloustal, président des Jeunes agriculteurs d'Occitanie, a évoqué l'action du couple, pour Actu.fr : « Ils étaient pleinement engagés dans la lutte que nous menons depuis plusieurs mois. C’était une adhérente du réseau Jeunes agriculteurs depuis plusieurs années. Une femme engagée, comme toute sa famille. Aujourd’hui, notre peine est immense. ». Ce drame est un drame national et le respect dû aux proches de cette famille meurtrie impose le refus de toute récupération avec des arrières-pensées électoralistes. Condoléances à la famille.





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (23 janvier 2024)

http://www.rakotoarison.eu





Pour aller plus loin :

Émotion nationale pour Alexandra Sonac et sa fille adolescente.

José Bové.