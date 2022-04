En 2022 : un scandale sanitaire dans la démocratie grecque

EN 2022 : UN SCANDALE SANITAIRE DANS LA DEMOCRATIE GRECQUE

Une équipe de soignants conteste les mesures abjectes du gouvernement par une grève de la faim depuis un mois !!!

Le ministre de la santé et même le premier ministre refusent toute audience.

Le ministre de la santé Thanos Plevris, - fils de Konstantinos Plevris avocat notoire, écrivain de plusieurs ouvrages d’une grande envergure, d’une immense et précise documentation, il a renié son fils suite à cette attitude - passe devant son ministère où les soignants attendent depuis des semaines, sans même les saluer.

Le premier ministre grec ?, Kiriakos Mitsotakis chef du parti « NOUVELLE DEMOCRATIE », les ignore également en passant devant la porte de son parti au pouvoir.

Il a accédé au pouvoir par les urnes pour chasser le précédent premier ministre, autre « traitre de son peuple », Alexis Tsipras.

Finalement tous les deux ont fait preuve de la haine pour leur peuple, en n’obéissant qu’aux ordres de Madame Merkel qui a eu l’audace en quittant son mandat, de reconnaitre qu’ « elle a été un peu trop dure avec la Grèce ». Elle l’a réduite en esclavage par une dette immonde sans verser un centime pour les dommages causés à la Grèce lors de la 2ème guerre mondiale.

Monsieur Macron a voulu corriger cette injustice en vendant des rafales usés aux Grecs, nettement plus chers que ceux (tout neufs) qu’il a vendu aux égyptiens de Sissi.

Il faut que la Grèce survive avec ses milliards de dette et la menace turque et de son autocrate Tayeb Erdogan enfant chéri de l’Union Européenne. Il faut sauver l’entreprise criminelle qu’est l’Otan. - Voir Michel Collon et Investig'Action-

Le premier ministre de la Grèce et le président de la France ont le même objectif : la liquidation de l’état et le mépris de ses institutions et de sa Constitution, en confiant la gestion à des organismes privés, au profit de quelques oligarchies.

Je suis navré chaque fois que je pose la questions aux grecs de tout bord s’ils connaissent Klaus Schwab et de constater l’ignorance complète du projet : « great reset ». COVID-19 : La Grande Réinitialisation

Le même phénomène en France lorsque je constate l’ignorance totale de la part des électeurs de tout bord, pour ce qui est de l’affaire « McKinsey ». Affaire McKinsey : pourquoi la défense d'Emmanuel Macron ...

Transformer un pays « démocratique » en une entreprise privée en 2022, c’est dans l’air du temps. C’est un but clairement posé pour ceux qui veulent voir.

La raison pour laquelle cela n’est pas clair pour tous, est que chacun est dans la même vision de sa propre vie « privée ».

L’origine de la « privatisation » se trouve dans la langue grecque avec une clarté aveuglante de sens. « Privé » en grec se dit : « idiotis », ce qui a donné en anglais comme en français le mot IDIOT.

C’est très difficile de rendre les gens intelligents en les incitant d’apprendre le grec ancien, par exemple. C’est tellement plus facile de les abrutir en leur demandant de consommer, tout simplement en posant la carte de crédit là où il faut. L’intelligence est une affaire de culture, d’éducation et d’exercice. Cela demande trop d’effort. Centrer l’attention sur la vie privée de chacun avec la priorité à la consommation et le pouvoir d’achat, (son bas ventre) on rend plus malléable le citoyen et on sacrifie l’homme d’exception qui sommeille en réalité dans chacun de nous. L’homme de l’esprit, sans référence à la religion.

Nous sommes unique, dans le sens de l’unicité. Pourquoi devenir idiot dans le sens du privé. De quel droit et pour quel avantage on se prive de notre unicité.

La réponse que j’ai eu d’un ami polytechnicien à la remarque que l’entreprise privée de Pfizer a gagné 36 milliards de cette pseudo-pandémie m’a étonné autant qu’affligé. C’était : « TANT MIEUX POUR EUX ». Il a une retraite de 5 chiffre et il en est fier…

Appeler cela « DÉMOCRATIE » ferrait dresser les cheveux sur la tête de Platon qui pensait que le nombre de citoyens pour une ville idéale est 5040. Cela mériterait un article pour des rares chercheurs. J’ai cherché moi-même et je peux répondre à ceux que cela intéresse. En attendant c’est Bill Gates qui pense au nombre idéal en conformité à « Georgia Guidestones - Wikipédia » en dépit de tout espoir de Démocratie.