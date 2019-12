En Afrique : Et si les vrais terroristes, c’était nous…

Remettons certaines vérités à leur place afin d’arrêter de parler de la lutte de la France contre le terrorisme. C’est un mensonge de ceux qui nous gouvernent et des médias à leur solde.

Rappelons d’emblée la phrase d’Howard Zinn :

“Comment peut-on avoir une guerre contre le terrorisme, alors que la guerre elle-même est du terrorisme ?”

L'imposture française de la lutte contre le terrorisme au Sahel :

Les 13 soldats Français morts récemment au Mali n’ont pas lutté contre le terrorisme, mais pour la sécurité des multinationales occidentales.

Et le pire c'est que c'est sur le compte des Français qui paient par leur impôts ces interventions depuis toutes ces années. La note est d'environ 1 milliard d'euro annuel ! Les contribuables Français sont couillonnés jusqu'au bout !

Ce que vous ne verrez pas et n'entendrez pas en France :

La France fait la guerre au Sahel avec l'aide des Américains qui s'implantent dans cette région capitale pour les richesses du sous sol…

Il paraît que la France lutte contre le terrorisme au Mali et au Niger. Le problème c'est que personne n'y croit et pour cause. Cette stratégie est utilisée par la France pour y multiplier les bases militaires, faire fuir les populations civiles des zones riches en ressources, les cloisonner et les interdire d'accès pour pouvoir piller et prélever ce qui nous intéresse tranquillement.

Ecouter le témoignage complet d'un journaliste ici !

De plus, même Salif Keita, le grand artiste malien vient de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. " Il n'y a pas de djihadistes en Afrique mais des mercenaires payés par la France pour provoquer des violences et justifier les interventions et la présence militaire des Français.

Et si quelques groupes de rebelles maliens s'opposent à la présence française dans leur pays, ils sont immédiatement étiquetés de "terroristes islamistes" ce qui permet de justifier tous les excès, et même les pires."

La France n'a pas eu l'intelligence d'établir avec ses anciennes colonies un partenariat équitable. L'indépendance n'est qu'un leurre quand on décide de qui dirigera le pays. Et c'est bien là le problème. La France continue de piller l'Afrique, de l'exploiter à son seul et unique profit, ne laissant que des miettes aux populations locales...

Bientôt, une coalition de pays mettra la France hors d'Afrique car la jeunesse africaine a compris quel jeu trouble joue l'ancien colonisateur, et à coup sur, comme le disait François Mitterrand : "Sans l'Afrique, il n'y aura pas de XXIème siècle pour la France."

Nous serons punis par là où nous avons péché : l'avidité, l'égoïsme, la malhonnêteté, la tromperie...

Les vrais terroristes, c'est nous !



(Sources : cf. : https://www.bbc.com/afrique/50303152 ou https://www.seneweb.com/news/Video/france-et-djihadisme-au-mali-les-revelat_n_300729.html & http://xalimasn.com/le-message-de-salif-keita-a-ibk-si-tu-crois-que-tu-es-dans-la-souffrance-la-peur-il-faut-laisser-le-poste-que-tu-occupes/ )

Plus ici :

Mali : les richesses du sous-sol pétrole, uranium, terres rares

et là :

Les ressources naturelles du Mali : les raisons de l'intervention militaire française ?

Voir une vidéo :

Niger, la bataille de l'uranium

La course effrénée aux matières premières a remis au goût du jour le nucléaire. L'uranium du Niger, 4ème producteur mondial, il y a peu uniquement exploité par la société française Areva, est devenu un enjeu stratégique convoité par différentes puissances. Aujourd'hui, l'exploitation de ce minerai a gravement pollué les sites. En dépit des affirmations d'Areva, la ville d'Arlit, située près des mines à ciel ouvert, est contaminée, provoquant cancers, maladies pulmonaires ou de la peau, parmi les anciens mineurs et les habitants. Si la majorité de la population manifeste pacifiquement son mécontentement, en revanche des groupes de Touaregs ont pris les armes. Craignant que ce mouvement ne prenne un important poids politique, le gouvernement de Niamey a bouclé la zone, interdit l'accès aux journalistes et empèche la rébellion touarègue d'obtenir une tribune internationale. Plusieurs journalistes français et nigériens ont été emprisonnés pour avoir tenté de contourner cette interdiction. Pour la première fois une enquête sur place, auprès des Touaregs rebelles, des Nigériens, des experts et d'Areva permet de lever le voile sur la vérité.

Ecrit et réalisé par Nahan Siby, Frédérique Denis et Stéphane Manier

Source.

En conclusion, voici :

“ Ma réponse face au terrorisme d'Etat français ”

Extrait :

« L’Aide au Développement est la seule réponse viable face au terrorisme de l’Etat Français. Seul un développement authentique des populations et peuples pauvres sauvera la paix. Le reste n’est qu’imposture ! »

(…) C'est la continuité d'une politique lamentable de toute cette Ve République bananière et coloniale qui préfère vendre de l'armement par tous les moyens au détriment du minimum vital pour le monde rural des pays pauvres !

Bref ! Une société de mort qui nous gouverne pour le pire à venir dans l’intérêt bien compris des puissants !

Ce n'est donc pas étonnant que cette stupidité permette la monté du terrorisme… Lequel terrorisme est bon pour les puissants qui pourront, eux, faire tourner les usines d’armement et imposer démocratiquement, grâces aux élus corrompus, le statut d’Etat d’urgence continuellement renouvelé !

Hélas ! 3 fois hélas pour l’intelligence, le bien être et l’ouverture d’esprit de nos concitoyens !

Il serait grand temps de changer de direction car ces prédateurs des sociétés de morts-vivants se sont emparés des pouvoirs (partout sur la planète) pour leurs seuls profits en ignorant et méprisant ouvertement les peuples !

J'ai honte de ce monde de prédateurs cruels et sans pitié où la vie ne compte pour rien…

(…) Source de la citation ici !

J’avais en 2013 dénoncé cette imposture coloniale française !

Lire ici :

“La France intervient militairement au Mali…”

Le même ce billet sur Agoravox ici :

Qui est contre l’intervention militaire de la France au Mali ?

Lire aussi ici :

“Le pacifisme face à la guerre… l’exemple du Mali”

Bien à vous, votre serviteur au service du développement des peuples,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 29 novembre 2019,

Ancien membre du conseil d’administration de Survie France (en 1989).