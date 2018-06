En attendant le Messie

Au-delà des rodomontades d’un président plein de morgue, existe-t-il un cadre de pensée, une idéologie, un référentiel qui le guide ? Et si Donald Trump reflétait la vraie image des Etats-Unis !

Pour diriger un pays, pour prendre des décisions, il n’est pas nécessaire d’être judicieux ou intelligent, il faut cependant se référer à un cadre déterminé et avoir des objectifs précis jamais remis en cause. Pour se convaincre et pour convaincre autrui du bien fondé de son action le plus simple est de se référer à un texte sacré. De textes sacrés, le nouveau et l’ancien testament, émergèrent des fois bien différentes les unes sous-tendues par l’amour, d’autres montrent un besoin absolu de domination. La réforme protestante commencée au XVIe siècle a donné de nos jours une nébuleuse de groupes ou de sectes dont il est difficile de cerner précisément les contours mais dont beaucoup, aux Etats-Unis, essaient d’exercer une influence sur la politique.

Les évangéliques aux Etats-Unis constituent 30% de la population. Les chrétiens évangéliques ont en commun l'importance qu'ils accordent à la conversion qui relève d'un choix personnel et de l'expérience d’une « rencontre avec le Christ ». Ceci implique une relation individuelle avec Dieu autour de la lecture de la Bible et de la communion par la prière. Ils représentent une force politique importante en particulier au sud-est des Etats-Unis. Jimmy Carter avait été le premier Président à avoir affirmé sa foi chrétienne évangélique lors de sa campagne. Quatre ans plus tard, les positions prises par le président Carter sur l'avortement, l'homosexualité et le féminisme, avaient déçu beaucoup des chrétiens évangéliques qui l'avaient soutenu en 1976. Un groupe nommé « the Religious Right » se constitua pour défendre des positions plus conservatrices. Ronald Reagan sut récupérer ses actions à son profit. Il souligna que le Parti démocrate incarne un déclin moral qu’il s’efforça de combattre dès son élection en 1980. De Reagan à Bush fils, les évangéliques ont depuis voté massivement pour les Républicains. L’idéal religieux fusionne alors avec les intérêts politiques et commerciaux du temps. La droite évangélique américaine, qui soutient très activement Israël, constitua plus récemment le socle de l’électorat du président Donald Trump : elle lui accorda plus de 80% de ses voix. Parmi elle le sionisme chrétien est un courant du christianisme évangélique selon lequel la création de l'État d'Israël est en accord avec les prophéties bibliques et prépare le retour de Jésus. Après son élection, un conseil évangélique consultatif, constitué pour moitié de pasteurs, a été constitué auprès du président Trump. Durant ses mandats, Ronald Reagan avait déjà de très nombreux conseillers spirituels pour l'aider à faire une politique guidée par Dieu.

« I love the Bible » est le crédo de D. Trump. Mais il est nécessaire de connaître ce qu’on lit dans la bible ou ce qu’on croit y lire.

1 L'Eternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. (Livre de la genèse chapitre 12 verset 3)

Certains évangéliques croient, suite à ce texte, qu’il est nécessaire de bénir Israël pour être béni en retour. Le retour des juifs en Terre sainte, la création de l’État d’Israël ou encore la prise de Jérusalem en1967 sont les signes annonciateurs du retour du Christ confirmant les prophéties du nouveau et de l’ancien testament.

Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, de peur que vous ne vous preniez pour des sages : l’endurcissement d’une partie d’Israël durera jusqu’à ce que soit entré l’ensemble des païens.

Samarie (ancien royaume d’Israël) sera punie, parce qu’elle s’est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l’épée ; Leurs petits enfants seront écrasés, Et l’on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. (Endurcissement d’Israël, Prophète Osée 13)

Les juifs doivent retourner en Palestine afin de restaurer leur nation, prérequis nécessaire avant l’Enlèvement : Dieu retirera tous les croyants de la Terre afin de la préparer à son juste jugement, pendant la période de la Tribulation.

Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Thessaloniciens 4.13-18

Jésus reviendra poser reviendra en Israël pour établir son gouvernement avec les chrétiens et les juifs convertis, après avoir vaincu l’Antéchrist lors de la bataille de l’Armageddon.

Armageddon (Mont de Galilée) est un lieu symbolique du combat final entre le Bien et le Mal.

Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon (Ap. 16 :16) annoncé en ce lieu est un résultat du déversement des dernières plaies qui mèneront à son terme la fureur de Dieu. Le quatrième ange répandit sa coupe sur le soleil : il lui fut donné de brûler les hommes de son feu. (Ap 16 :8)

C’est l'Antichrist doit paraître et conduire l'assaut final de Satan contre Christ et ses disciples, juste avant le retour physique de Jésus-Christ sur la terre, pour y établir Son Royaume.

18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists ; par là nous reconnaissons que c'est la dernière heure. (Premier épitre de Jean).

L’émergence d’un califat islamiste mené par un Antichrist musulman semble valider aux yeux de certains les prophéties bibliques. « Islam is wrong. It is a heresy from the pit of hell (fosse d’enfer). Le compte à rebours avant Armageddon aurait commencé, mais une guerre décrite dans le Livre d’Ézéchiel pourrait se déclarer avant, surtout si les Etats-Unis n’empêchaient pas l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Des arguments bibliques sont avancés pour prouver que ce serait la Russie qui attaquerait Israël mais cette lutte guerre ne se déroulera pas forcément avant le retour de Jésus. Dieu détruira la Russie et la coalition arabe peut-être par un tremblement de terre, les uns et les autres s’entretueraient, une pluie tombée du Ciel faite de grêlons, de feu et de soufre, annihilera tout sur son passage.

Malgré les proclamations plus ou moins volontairement grotesques et lourdement médiatisées, il ne serait pas possible de comprendre un tant soit peu l’Amérique sans prendre en compte les amphigouris d’une multitude de croyants.

La politique américaine est sous la coupe de divers groupes religieux affichant une foi qui se réfère aux textes bien plus qu’à une quelconque forme de spiritualité. Et les textes peuvent être interprétés à loisir, nulle autorité n’existant pour séparer le bon grain de l’ivraie. Le sionisme chrétien, proche du néo-conservatisme, est en particulier très impliqué dans le monde politique nord-américain. Le vice-Président Mike Pence et les deux George Bush sont les représentants les plus connus de ce groupe. Par les prédictions apocalyptiques, les évangéliques américains croient la fin du monde imminente et attendent que le Christ revienne pour juger les vivants et les morts. Pour les Sionistes Chrétiens, l'État d'Israël est la réalisation d'une des prophéties de la Bible. Il faut donc se préparer à la bataille finale lorsque Dieu reviendra sur terre pour faire triompher sa loi sur celles des forces du mal. Musulmans, Juifs, Bouddhistes, Hindous Catholiques et bien entendu les athées doivent se convertir à la parole du Seigneur ou bien ils seront massacrés. Le retour de Jésus sera précédé d'une série de catastrophes non clairement précisées. « La victoire des Israéliens sur les arabes (lors de la guerre des 6 jours) me parut être une sorte de miracle. Et je me posai alors des questions simples : et si effectivement c’était le retour dans la Terre promise ? Et si Israël représentait toujours le peuple de Dieu… ? »

Les États-Unis doivent donc être reconnus comme la nation-phare des droits de l’homme, ce qui lui impose d’exporter la démocratie et la liberté partout dans le monde si besoin par la force, le dédain du multiculturalisme, un lien indéfectible avec Israël, une forte tendance à voir le monde en termes de bons et de mauvais. Le « chaos créateur » est le pendant culturel et religieux de la création-destructrice prônée en économie. Elle consiste en particulier à instaurer au Proche-Orient un état permanent de guerre et d’instabilité.

Les États-Unis ont été fondés par des Pères fondateurs pieux et furent ensuite dirigés sous la houlette de Dieu : ils ne peuvent que faire le Bien en terrassant le Mal : « L’Amérique est la seule nation idéale dans le monde […] L’Amérique a eu l’infini privilège de respecter sa destinée et de sauver le monde […] Nous sommes venus pour racheter le monde en lui donnant liberté et justice. »