En brisant l’hégémonie du dollar, les BRICS mènent le monde vers l’hyperbitcoinisation

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont toujours été la superpuissance mondiale dominante.

L’Union soviétique a rivalisé de supériorité pendant la guerre froide, mais a finalement échoué en perdant le contrôle de ses États satellites. La chute du mur de Berlin en 1989 en a été la preuve.

Ces dernières années, l’hégémonie américaine a été remise en question par la Chine, une nation qui a accumulé d’énormes richesses depuis l’ouverture de son économie au monde.

La Chine semble désormais prête à usurper le pouvoir mondial, car elle continue à s’engager dans une forme d’impérialisme financier à travers le monde (pour en savoir plus, lisez « China Unbound »[La Chine sans frontières]de Joanna Chiu).

Aujourd’hui, la Russie et la Chine font partie d’un groupe mondial connu sous le nom de BRICS, qui comprend le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud – d’autres pays, tels que la Turquie et l’Arabie saoudite, attendent peut-être en coulisses de les rejoindre.

Au cas où vous n’y auriez pas prêté attention, le monde est en train de subir un changement de paradigme majeur, avec les BRICS au centre.

Les banques du monde entier font faillite, l’Arabie saoudite et l’Iran négocient des pourparlers de paix historiques et les pays commencent à s’écarter du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale.

Il est donc important de se demander comment l’état actuel de la géopolitique et de la macroéconomie façonne l’avenir d’un monde hyperbitcoinisé.

Je reconnais que personne ne peut prédire l’avenir avec une réelle certitude, mais j’aimerais partager ma vision de la façon dont la théorie des jeux se déroule au fil du temps.

Je pense qu’au cours des prochaines décennies, l’émergence des BRICS en tant qu’alternative à l’hégémonie américaine fera évoluer l’économie mondiale en trois phases :

La première phase sera le passage d’un monde financier unipolaire à un monde multipolaire.

Dans la deuxième phase, le bitcoin devient un moyen d’échange et une unité de compte pour de nombreuses nations.

Dans la troisième et dernière phase, nous assisterons à une véritable hyperbitcoinisation.

Première phase : du dollar à l’or

La plupart des gens n’ont aucune idée de ce qui se passe, mais nous sommes déjà au début de la première phase et de la création d’un monde multipolaire.

Dans les années 1970, sous la présidence de Nixon, l’Arabie saoudite a accepté de fixer le prix de son pétrole en dollars américains en échange de sa défense militaire.

Par conséquent, tous les autres pays ont été contraints de détenir des dollars américains, ce qui en a fait la monnaie de réserve mondiale. Ce privilège exorbitant signifie que chaque fois que le gouvernement américain décide d’imprimer de l’argent, il peut essentiellement acheter du pétrole gratuitement.

En tant que monnaie de réserve mondiale, les bons du Trésor américain sont devenus l’actif le plus sûr pour les investisseurs (je sais que cette affirmation semble comique aujourd’hui).

Le consensus est qu’il n’y a aucune chance que les États-Unis fassent défaut sur leur propre dette, puisqu’ils peuvent imprimer à l’infini. Depuis plus de 50 ans, les États-nations achètent d‘énormes quantités de dette américaine.

Ce n’est toutefois plus le cas pour toutes les nations.

La Chine et la Russie ont acheté moins de bons du Trésor au cours de la dernière décennie. Plutôt que de détenir la dette américaine comme un actif, elles ont augmenté leurs réserves d’or.

L’Inde, elle aussi, accumule des réserves d’or.

Il semble que les pays BRICS travaillent à un retour à l’étalon-or.

Sous ce régime, les monnaies seraient à nouveau liées à une denrée rare que beaucoup utilisent comme réserve de valeur depuis des milliers d’années.

Mais il est peu probable que ces États règlent la majorité des transactions en utilisant de l’or physique, étant donné la difficulté de le transporter et de le sécuriser.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que la Russie autorise désormais les pays à acheter son pétrole en roubles, en yuans et, peut-être bientôt, en roupies.

Au cours de cette phase, une minorité de pays continueront à réduire leurs avoirs en titres du Trésor américain, à effectuer des transactions en devises étrangères et à acquérir autant d’or qu’il est humainement possible de le faire.

Le reste du monde, en particulier l’Occident, continuera à fonctionner comme il l’a fait depuis les années 1970.

De nombreux pays seront encore obligés de détenir des dollars américains pour acheter du pétrole.

La dette, les actions et l’immobilier américains continueront à servir de réserve de valeur pour la plupart des citoyens.

Et les monnaies fiduciaires, en particulier le dollar américain, resteront les principales unités de compte.

Je prédis que cette première phase ne durera pas plus de 20 ans.

Au cours de cette phase, de nombreux pays ne rembourseront probablement pas leurs dettes et verront leur monnaie s’effondrer.

Ils commenceront à effectuer des transactions locales en dollars américains, comme certains pays le font encore aujourd’hui. L’augmentation du ratio dette/PIB et des niveaux d’inflation, associée à des hausses d’impôts et au chômage, conduira à des troubles massifs.

Les gouvernements auront désespérément besoin de trouver une solution à un problème insoluble.

Deuxième phase : le début d’une nouvelle ère

La deuxième phase marque le début d’une nouvelle ère ; c’est à ce moment-là qu’il n’y aura pas d’autre choix que de passer à un système monétaire fondamentalement différent.

À ce stade, les pays non membres du BRICS adopteront rapidement le bitcoin comme moyen d’échange et unité de compte.

Cela signifie que tout le monde sera payé en bitcoins et les utilisera comme réserve de valeur.

Les biens immobiliers seront toujours détenus, mais les gens les achèteront pour s’y sentir chez eux, plutôt que pour y placer leur fortune.

Les actions seront toujours achetées et échangées, mais le bitcoin sera considéré comme le principal instrument d’épargne pour tout le monde.

Dépenser en Crypto- Dépenser dépenser en fiat avec votre carte de crédit.

Les souverains et les particuliers (comme vous, très probablement) qui ont empilé des bitcoins pendant des années deviendront incroyablement riches dans un laps de temps très court.

Au cours de cette phase, la mondialisation n’aura pas le même impact qu’aujourd’hui, car les pays BRICS seront coupés du reste du monde.

La Chine et la Russie commerceront presque exclusivement avec leurs alliés, ce qui finira par affaiblir leurs économies. Ces États seront en concurrence pour la production d’or et l’unité d’échange dominante variera sans cesse.

La deuxième phase se déroulera plus rapidement que la première, peut-être en moins de 10 ans.

Troisième phrase : hyperbitcoinisation

La troisième et dernière phase est moins compliquée. La plupart des pays du monde seront déjà passés à la norme bitcoin.

Les nations qui ne l’ont pas encore fait remarqueront l’augmentation de la richesse et du niveau de vie à l’étranger.

À ce stade, le Salvador sera devenu l’un des pays les plus riches de la planète.

Les nations qui utilisent encore l’étalon-or souffriront de leur isolement par rapport au reste du monde. La confiance dans le système actuel disparaîtra.

En outre, les gens reconnaîtront que, comparé au bitcoin, l’or est une réserve de valeur de qualité inférieure. Il est difficile de vérifier l’authenticité de l’or. Son transport et sa sécurisation sont encore plus lourds.

La Russie, la Chine et leurs alliés n’auront d’autre choix que d’adopter le bitcoin comme moyen d’échange local et unité de compte.

La troisième phase se déroulera également rapidement. Je prédis qu’elle se déroulera sur une période de cinq à dix ans.

C’est ainsi que j’envisage la théorie du jeu au cours des 20 à 30 prochaines années. Il se peut que la plupart de mes prédictions, sinon toutes, soient erronées. Ce dont je suis certain, en revanche, c’est que notre monde est en train de changer rapidement. Notre système monétaire est cassé. La crise bancaire actuelle en témoigne.

Même si la plupart de mes prédictions sont incorrectes, nous avons désespérément besoin de revenir à un système monétaire sain. Le bitcoin est la seule solution viable à mon humble avis.

Il peut être judicieux d’empiler quelques SATS [Satoshi- plus petite unité du Bitcoin] tant qu’il est encore possible de le faire. Vous ou vos enfants pourriez en bénéficier grandement à l’avenir.

Source : Milan Stanojevic via BitcoinMagazine.com

https://geopolitique-profonde.com/