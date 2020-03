En ce temps de guerre, où est le gouvernement d’unité nationale ?

La crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid 19 montre que notre système, qu’il soit économique ou sanitaire, n’est pas celui qui peut répondre à ce qui s’annonce comme une catastrophe. Comment le pays et le monde vont-ils sortir de cette guerre ? Doit-on laisser nos gouvernants changer ce monde ?

Emmanuel Macron a géré et continue de gérer cette crise de manière politique. Il n’a rien anticipé en prenant sa fonction et il n’a pas réagi à temps lorsque l’épidémie a été déclarée, et pour finir, a choisi des solutions, comme le confinement de toute la population, que certains spécialistes jugent archaïques.

Nous allons droit à la catastrophe sanitaire puisque notre « armée » de soignants n’est pas en nombre suffisant et qu’ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour soigner tous ceux qui en ont besoin. Pire, ils travaillent avec des protections restreintes et astreints, une fois de plus, à des rythmes de travail les mettant en danger ainsi que leurs patients. Ils seront obligé de faire le tri à cause de la négligence de nos représentants d’aujourd’hui comme d’hier. Ils seront aussi, pour beaucoup d’entre eux, les victimes de cette guerre comme les soldats de 14 envoyés au front avec leurs uniformes rouges et bleus pour mieux se faire dégommer.

De l’autre, nous avons cette crise économique qui met les entreprises à l’arrêt avec toutes les conséquences financières et sociales surmontées à coups de « quoi qu’il en coûte ». La FED et la BCE injectent des milliards de dollars et d’euros afin de sauver le système mais nous savons bien que ça n’est pas en faisant toujours de la même chose qu’on résout les problèmes générés par cette même chose. Doit-on nous résoudre à retrouver un système similaire à l’actuel, une fois le Covid vaincu ?

Macron montre des velléités à interroger notre système de développement, mais est-il bien à sa place pour trouver les réponses lui qui s’est escrimé à casser un système basé sur la solidarité et à renforcer les systèmes inhumains ?

Peut-on, sous prétexte qu’il faut faire Nation en respectant les directives, être solidaire d’un gouvernement qui aurait dû céder sa place à un gouvernement d’unité nationale en ce temps de guerre ?

La crise est mondiale, toutes les économies sont impactées et le seront de toute façon de manière très importante. Doit-on nous résoudre à ce qu’une fois de plus, les peuples soient ceux qui payent la facture à coup de politiques d’austérité, d’accroissement des inégalité, de déficit de démocratie et de régression sociale ?

Nos corps sont confinés, mais pas nos esprits. Les peuples doivent reprendre leur souveraineté. Il est temps de se lever.

Amanda Lanzone ©