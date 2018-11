En direct des Gilets Jaunes de Martigues

@BA

Ce qui me choque le plus c’est le bateau « Valiant » (et non pas Vaillant !), c’est à dire un bateau pneumatique semi rigide servi par un très gros moteur hors bord de 200 cv pour les modèles les plus grands. Il me semble qu’un voilier aurait été plus assorti aux éoliennes et autres panneaux solaires ....