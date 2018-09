En finir avec l’hypocrisie des « valeurs chrétiennes »

Le présent article m'a été inspiré de celui écrit par Amaury Grandgil dans les colonnes de ce même journal : "Les fameuses valeurs chrétiennes". Dans cet article, notre collègue dépeint à merveille la tartufferie de ceux qui clament à tire-larigot leur appartenance aux "valeurs chrétiennes", honnissant et taxant d'hérésie ceux qui font le choix de vivre autrement. Mais que sont-elles, ces valeurs ? S'agit-il de la compassion, de la sobriété, de la réciprocité et de la tolérance ? En ce cas, force est de constater qu'elles sont aux antipodes de la vision qu'en ont ceux qui nous rabattent les oreilles par l'invocation desdites valeurs.

Les "valeurs chrétiennes" portées au pinacle par les dextrogyres sont bien loin du message christique : aujourd'hui, Jésus serait assimilé à un "sale gaucho" par ceux qui se réclament de lui. Leurs "valeurs chrétiennes" seraient plutôt le rejet de l'altérité, la haine du plaisir, la bigoterie sur fond chauvin et le culte de l'héroïsme guerrier. Si les thuriféraires de ces valeurs les respectaient, ce serait encore un moindre mal : chacun est libre de mener une vie dénuée de plaisir, la moindre des choses étant alors de s'appliquer ses propres maximes. Mais faire l'éloge de l'ascèse pour se vautrer ensuite dans des voluptés dignes d'un jouisseur postmoderne, c'est ajouter une méprisable tartufferie au fanatisme bigot.

Sans surprises, c'est dans le jardin de la vertu que fleurit l'hypocrisie. Conservateurs, maurrasso-pétainistes, royalistes et autres identitaires sont les champions autoproclamés des valeurs d'antan. Or, il n'est de vertu sans silence : c'est sa discrétion qui fait de Pénélope le symbole de la vertu. Qu'aurait-elle été si elle avait arpenté les rues d'Ithaque en hurlant aux passants qu'elle attendait son Ulysse chéri et ne voulait point d'autre homme ? Nos dextrogyres font l'exact inverse : leur vertu n'est que palabre, imprécations, jugements. A grands renforts de moyens modernes, ces adversaires de la modernité répandent leur prose inquisitrice auprès d'une jeunesse en recherche de repères et attirée par ce qu'elle voit comme de la subversion. Vomir sa vertu à la face du monde, c'est déjà s'en écarter. Le comble est de faire l'exact contraire.

En quatre années de militantisme dans les rangs nationalistes, je peux dire sans craindre l'exagération que j'ai pu explorer les limites de la bassesse humaine. Ces quelques exemples, véridiques et vérifiables, devraient suffire à éclairer les lecteurs sur la véritable nature de l'extrême-droite. A ceux qui me diraient qu'il s'agit là de commérages indignes d'AgoraVox, je répondrai qu'il est toujours utile de connaître ses interlocuteurs et que la vérité doit être dite nue, fût-ce crument. Le but n'est pas de dénigrer l'extrême-droite (elle s'en charge bien toute seule) mais d'en dévoiler les coulisses : libre à chacun, ensuite, de leur accorder ou non son vote.

On peut citer cette militante anti-IVG, catholique pratiquante, qui a recouru par deux fois à l'avortement, en secret. Une fois après avoir été "larguée" par son compagnon qui ne pouvait assumer la paternité, et une deuxième fois après une soirée nationaliste arrosée durant laquelle elle s'était "amusée" (sic) avec un – ou plusieurs – gudard(s). Comme si de rien n'était, elle s'est rendue à la dernière édition de la Marche Pour la Vie pour y conspuer les "meurtrières" qui "génocident des enfants innocents" (re-sic).

Parlons aussi de Suavelos : groupe d'identitaires "chevaleresques" fondé par le blogueur Daniel Conversano (titulaire de la double nationalité franco-italienne), le groupe se revendique "Français de corps et d'esprit" et prône une "revirilisation de l'homme européen". C'est peut-être pour cela qu'un haut responsable catho-tradi de ce mouvement s'est publiquement introduit une bouteille de bière dans le rectum lors d'une réception… Cette scène est confirmée par plusieurs témoins oculaires. Suavelos est également célèbre pour sa tentative d'organiser une "mafia nationaliste" dans les pays de l'Est. En relation avec le mouvement Hussard (milice fondée en Pologne par un Français expatrié) et le parti ultranationaliste hongrois Jobbik, les militants de Suavelos prévoyaient de se livrer au proxénétisme et au racket de commerçants juifs (en reste-t-il dans la Hongrie de M. Orban ?) avant que leurs plans ne me soient communiqués par une source de confiance et que je ne les transmette aux autorités. C'est encore un responsable de Suavelos (M. Lespingal, pour ne pas le nommer) qui a envoyé des photos de son phallus à plusieurs jeunes filles, allant jusqu'à harceler l'une d'entre elles qui a porté plainte sur mes conseils : l'affaire est en cours. Le fondateur de Suavelos, Daniel Conversano, s'est, quant à lui, affiché maquillé et en robe lors d'une soirée où il s'est filmé en train d'évoquer ses fantasmes gays : la vidéo a depuis été retirée de Youtube mais les photographies sont toujours disponibles sur Google Images.

A propos d'hommes en robe, il y a une histoire que je ne peux m'empêcher de vous narrer. Démissionnaire de DLF et attiré par la pensée maurrassienne (on fait tous des conneries) je me rapprochais des jeunes de l'AF à l'été 2017. Parmi eux, se trouvait un jeune homme qui avait été de tous les combats réactionnaires : Manif Pour Tous, Veilleurs, Dies Irae, Marche Pour la Vie. Un jeune journaliste tellement homophobe qu'il traite de "pédale" toute personne émettant des avis trop modérés à son goût : par exemple, dire que les migrants doivent être traités humainement ou que la femme est l'égale de l'homme. En couple depuis plusieurs années avec une jolie blonde candide qui répète de manière hénidique son idéologie, le jeune homme glose sur des thèmes qui semblent l'obséder : virilité, antiféminisme, homosexualité, Grand Remplacement. Figurez-vous que ce jeune trentenaire tradi se travestit la nuit, portant une robe rouge et se faisant appeler… Carmen. Je l'ai vu de mes yeux en août 2017, quelques temps avant d'entamer mon examen de conscience et de quitter définitivement l'extrême-droite, où, de toute façon, je ne me sentais plus à l'aise. Invité dans un bar nationaliste de la région parisienne, quelle ne fut pas ma surprise à la vue d'un homme en robe rouge qui éclatait de rire telle une midinette. Lorsque je le saluai avec étonnement et l'appelai par son prénom, il me reprit en me rétorquant qu'ici il s'appelait Carmen et d'ajouter que ma chemise mauve était "trop choupinou" (sic). Le gars était en fait bisexuel et loin d'être rebuté par les gens de couleur, contrairement à ce qu'il prétendait… Sa pauvre copine ne se doutait de rien, croyant que son chéri allait coller nuitamment des affiches de l'Action Française avec ses camarades virils et chevaleresques. Cet épisode contribua à me dégoûter de l'extrême-droite (non pas à cause de sa bisexualité, mais de son hypocrisie). Une question me hantera néanmoins pour longtemps encore : ai-je bien agi en ne révélant rien à sa belle compagne et en la laissant dans la béatitude de sa caverne platonique, ou aurais-je du lui dire qui était son homme et la prendre par la main pour l'emmener avec moi vers la lumière libérale ? "Il ne sert à rien de détromper ces gens-là, la vie s'en charge souvent elle-même", déclare, dans son article, Amaury Grandgil. Sans doute…

D'autres exemples de tartufferie sont à dénombrer, même si, je vous l'accorde, ça ne vaut pas le coup du tradi homophobe affublé d'une robe et dansant une salsa endiablée avec un mafieux diplomate gabonais…

On peut notamment évoquer l'hypocrisie des partisans du "made in France". Désigner le patriotisme économique par un terme anglais, c'est déjà limite. Mais, ne soyons pas mauvaises langues, concentrons-nous sur les faits. Hervé Juvin, Maxence Hecquard et Jean-Philippe Tanguy se sont rendus célèbres par leurs imprécations pour le localisme et l' "enracinnement économique". Ces messieurs ont pourtant en commun d'avoir passé l'essentiel de leur carrière à l'étranger au service d'entreprises étrangères en concurrence directe avec la France. M. Tanguy, lieutenant de Dupont-Aignan a ainsi passé plusieurs années au sein du groupe Hitachi, grand concurrent des entreprises électroniques françaises. D'autre part, malgré le programme conservateur de DLF, il a participé ouvertement à la Marche des Fiertés, allant jusqu'à menacer de mort un blogueur catholique qui avait révélé cette participation. Mais c'est une autre histoire… Juvin et Hecquard, quant à eux, sont l'incarnation de cette "extrême-droite des affaires" : ayant navigué durant trois décennies entre Allemagne, États-Unis et Japon avant de se découvrir une âme de patriote économique. Pour info, Juvin est celui qui conduira la liste RN aux élections européennes de 2019. Une autre figure du nationalisme, proche du RN sans y être encarté, a fait rénover sa maison en 2014 par des sans-papiers travaillant au noir. Comme patriotisme économique, on a vu mieux !

Il y a bien d'autres histoires que l'on pourrait révéler pour illustrer la véritable nature de ces pourfendeurs de l'Occident décadent : les aveux de Soral quant à ses penchants zoophiles, l'addiction du Raptor Dissident aux stéroïdes, les frasques du journaliste Tepa et de son ami Frédéric Mariez, autant de choses vérifiables et consignées dans les rapports de l'État. Mais un seul article ne suffirait pas à tout énumérer et nous avons surement mieux à faire que de nous complaire dans la lecture de leurs turpitudes.

Si les "valeurs chrétiennes" sont celles que j'ai vues et qui sont décrites dans le présent article, alors le libéralisme est bien plus vertueux. Un libéral part du principe que chacun est maître de sa vie : vous voulez porter une robe, acheter des produits étrangers, aimer des personnes du même sexe, être nudiste ou écouter du rap ? C'est votre droit et personne ne viendra vous le reprocher. Tandis que les pudibonds drapés dans leur sempiternelle invocation des "valeurs chrétiennes" font tout cela mais en cachette. Pourquoi se créer une prison si notre seul désir est d'en briser les barreaux ? Le libéral dit : "Il n'y a pas de transcendance, il n'y a que la liberté", tandis que le conservateur lui rétorque, méprisant : "La liberté est un leurre, il n'y a que des devoirs commandés par la Nature", avant de s'adonner, clandestinement, à des voluptés auxquelles même le libéral n'aurait pensé. C'est pour cette simplicité que j'ai choisi le libéralisme. Par exemple, je ne suis pas fêtard par nature : mais quel serait mon droit à interdire aux autres de faire la fête ? Ce serait là imposer ma vision à l'autre et l'aliéner. Pire encore serait de faire la fête tout en interdisant aux autres d'agir de même. Le libéralisme refuse tout dogmatisme et laisse à chacun sa vision des choses. "Libre à vous de pratiquer ou non l'IVG, la PMA ou le travestissement mais vous n'avez pas le droit de les interdire à autrui. Et si vous y recourez, alors pourquoi le défendre aux autres ?". Voilà ce que nous dit le libéralisme, qui est la pensée la plus morale et la plus naturelle depuis l'apparition de la philosophie. Vivre et laisser vivre.