En finir avec la « baby culture »

"Dès qu'ils marchent à quatre pattes et commencent à se retourner, les couches classiques peuvent se détacher. Et si vous passiez aux couches XXXX ? Elles sont faciles à enfiler même quand ils bougent et gigotent. Votre bébé est bien protégé ! Recommandé par 95% des clients". Rien qu'aujourd'hui et seulement sur la chaîne D17, cette énième publicité pour couches a été diffusée plus d'une dizaine de fois ! Et encore, il ne s'agit que d'une des nombreuses publicités du genre qui entrecoupent les programmes. Entre couches auto-ajustables, doudous-veilleuses et tétines parlantes, on n'en finit plus.

C'est que le bébé, avant d'être un petit homo sapiens incontinent poussant des "Gna !" et des "Rheu !" stridents, est aussi un formidable atout marketing dans une société de l'enfant-roi. Selon un article de Libé datant de 2008, le "baby business" représenterait 2,5 milliards de bénéfice chaque année. Dix ans plus tard, on a dépassé les 3 milliards selon les Échos, et ce chiffre devrait atteindre les 5 milliards d'ici 2030. Si tout le monde connaît les grandes multinationales de couche-culottes et de plats pour bébés, le marché tend néanmoins à se diversifier avec l'apparition de startups qui surfent allègrement sur cette baby-mania et proposent de nouveaux services : nourriture biologique, vêtements de luxe, objets connectés… D'après une étude de l'INSEE parue en 2016, les dépenses mensuelles occasionnées par la présence d'un nourrisson représenteraient 15% du budget familial, soit en moyenne 208 euros dont 43% servent à acheter des jouets dernier cri. Tenez-vous bien : il existe même en Occident des masseurs pour bébés ! Pour avoir l'honneur d'exercer cette glorieuse profession, il faut tout d'abord être un masseur certifié ayant plusieurs années d'expérience ; mais encore, il faut de longues études assidues en "baby massage" et un examen national très strict sanctionné d'une certification. Comparé à ça, entrer à l'ENA, c'est du pipi de chat… Et il paraît que cette profession serait en plein essor.

De fait, toute notre société semble s'organiser autour du baby-worship, ce culte rendu au nourrisson, entre attendrissement et vénération. Le marché n'a eu dès lors qu'à tirer son épingle du jeu, comme en témoigne la présence croissante de bébés dans des publicités pour des produits qui, à première vue, n'ont rien à voir avec les bébés, comme l'eau Evian ou le fromage St. Albray par exemple. Tête bien ronde, joues roses et bombées, yeux ronds et pétillants, bref de quoi rendre fou(lle)s ces Occidentau(lle)x à l'inconscient pétri de judéo-christianisme et leur faire servilement acheter lesdits produits.

Johannes Frasnelli, professeur d'anatomie à l'Université du Québec a en effet mené une étude selon laquelle la vue de bébés active chez les Occidentaux (hommes et femmes) les mêmes zones du cerveau que la vue d'un bon gâteau. Volontiers provocante, cette comparaison a le mérite de montrer le rapport paradoxal qu'entretient l'Occident avec la petite enfance : mélange de fascination et de possession. Le terme "possession" n'est pas exagéré au vu des récentes découvertes scientifiques. D'après une expérience réalisée par l'université du Michigan en 2015, l'odeur spécifique des nouveau-nés rendrait littéralement dingue : trente femmes ont participé à une expérience consistant à renifler des bébés nouveau-nés… Chez la plupart d'entre elles, les zones du cerveau activées par l'odeur des bébés correspondait à la zone qui s'active lorsqu'un toxicomane sniffe de l'héroïne. De nombreux forums attestent d'ailleurs de cette obsession pour l' "odeur des bébés" : de nombreuses jeunes mères déclarant (non sans honte) aimer sentir longuement – voire lécher – leur nourrisson. Une entreprise de cosmétique états-unienne est allée jusqu'à fabriquer un parfum "à l'odeur de bébé" avec un large succès auprès des jeunes femmes...

Cette dernière information, loin d'être anecdotique, devrait nous interroger : qu'est-ce qui cloche chez une personne pour qu'elle aime sentir l'odeur de nouveau-né au point d'acheter un parfum prévu à cet effet ? Sans faire de la psycho de comptoir, on peut se demander si, à travers la projection d'une odeur infantile sur son corps, la personne ne cherche pas à retourner inconsciemment dans sa petite enfance qui est non seulement un souvenir nostalgique mais aussi l'expression fantasmée d'une pureté originelle (idée largement véhiculée par le christianisme : cf. Matthieu 19:14). Avoir sur soi l'odeur d'un bébé, n'est-ce pas symboliquement revenir à cet état de béatitude perdue ? Rappelons néanmoins que cette fameuse odeur de nouveau-né qui affole les parents occidentaux n'est qu'un mélange de senteurs de lait, de matière fécale, de sueur et de liquide amniotique dans lequel ils ont mariné neuf mois durant.

La bébécratie n'est pas seulement économique, elle est aussi socioculturelle. Si Noël est aujourd'hui une fête largement commerciale, elle n'en demeure pas moins l'une des principales célébrations chrétiennes fêtée par plus d'un milliard de personnes à travers le monde. Or, qu'est-ce que Noël sinon l'expression de cette baby culture ? Pensez donc : Dieu qui tient l'Univers dans la paume de sa main devient un couineur édenté et incontinent… C'est le triomphe de la mignonnerie sur le sacré, de la faiblesse sur la force et de l'attendrissement sur la piété. Là où les dieux antiques fulminaient depuis leurs piédestaux face à des pèlerins emplis d'une pieuse crainte, le dieu monothéiste (mérite-t-il encore un "D" majuscule ?) provoque de l'attendrissement et presque de la compassion chez le fidèle.

La présence de la baby-culture est également pesante dans la culture de masse. Rien que l'émission "Baby Boom" diffusée chaque vendredi sur NT1 enregistre des centaines de milliers de vues et se classe au deuxième rang des audiences juste après "Vendredi tout est permis" et loin devant Hercule Poirot. Les magazines féminins et les librairies regorgent quant à elles d'articles et de témoignages sur le bonheur extatique d'avoir des enfants. L'injonction culturelle est claire : femmes, devenez mères. Il est effectivement à noter que les publicités, les articles de presse et autres propagandes babystes visent exclusivement les femmes. Il est extrêmement rare de voir en France une publicité figurant un père en train de changer les couches de son enfant ou un programme sur les joies de la paternité. Au contraire, les programmes comme Confessions Intimes nous figurent plutôt la paternité comme une contrainte pour ces messieurs qui préfèrent jouer à GTA que s'occuper de leur rejeton, tandis que ces contraintes seraient parfaitement naturelles pour les femmes dont la nature même serait de renoncer à leur travail et à leur temps libre pour s'occuper de leur boud'chou. Quant aux quelques pères responsables qui prennent des congés paternité, ils suscitent encore l'hilarité des collègues masculins.

"Être mère, c'est extrêmement mal vu de nos jours !" ânnonait la pseudo-historienne intégriste Marion Sigaut sur les ondes de Radio Courtoisie, dénonçant un supposé complot illuminati pour organiser la dénatalité de l'Europe en poussant les femmes au travail loin de leur foyer où serait leur place naturelle. Difficile de ne pas sourire face à un tel discours quand on constate le bombardement culturel, social et économique pro-maternité que doivent subir les femmes dès leur plus jeune âge. Les jeux de poupée ne sont-ils pas des répétitions de la maternité, censés conditionner la petite fille à son futur rôle de mère ? Rassurez-vous, Mme. Sigaut, votre "complot dénataliste" est (malheureusement) imaginaire.

Quid de la pression morale ? En 2018, il est encore tabou (surtout pour une femme) de ne pas vouloir d'enfants. Être "childfree" est vu comme de l'égoïsme, voire de la trahison contre la nature. Comment ça, vous préférez mener votre carrière et faire le tour du monde que de passer des années à veiller la nuit et à changer des couches pleines de m*rde ? A une époque où l'humanité prend peu à peu connaissance des limites de notre planète et du danger que représente la surpopulation, sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de réduire les naissances ne serait peut-être pas une mauvaise idée. D'après les projections démographiques de l'ONU, la population mondiale devrait se situer dans une fourchette de 11 à 16 milliards d'habitants à la fin du siècle. Lorsque l'on sait que la Terre ne peut nourri de manière suffisante et continue plus de 15 milliards de personnes, il est légitime de se faire du souci. Cependant, la dénatalité semble encore un sujet tabou dans un Occident qui obéit à la maxime vétérotestamentaire "Croissez et multipliez-vous" (Genèse 1:28).