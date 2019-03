En finir avec la virilité

Lorsqu'a éclaté l'affaire Weinstein, suivi du hashtag #MeToo, le ban et l'arrière-ban de l'extrême-droite se sont mis en branle pour discréditer ce mouvement de libération de la parole féminine : du Figaro à Radio Courtoisie, toute la fachosphère fut de sortie, dans une campagne géante de propagande anti-féminine. Outre les habituelles accusations de mensonge, de misandrie et de manipulation illuminatie, l'on arguait que ce mouvement n'était que le début d'un programme plus vaste dont la finalité serait de "supprimer les hommes". En mauvais Cassandre, mine défaite et trémolos dans la voix, les chantres de la défense du privilège blanc prophétisaient une castration générale de l'homme blanc et le début d'un empire matriarcal. Dix-huit mois plus tard, force est de constater qu'ils se sont (hélas) fourvoyés : l'homme a toujours ses attributs (duos et bene pendentes, comme on disait jadis) et les femmes sont loin d'exercer le pouvoir. Non, nos matamores masculinistes peuvent dormir tranquilles : les femmes sont toujours sujettes aux inégalités et la société est toujours patriarcale.

Cette mobilisation sans précédent contre la parole féminine fut exclusive à la France. Tandis que les hommes d'autres pays (y compris issus de la droite) soutenaient leurs sœurs dans le combat salutaire contre l'impunité, les hommes de France se sont bizarrement sentis persécutés, voyant dans cette campagne une atteinte au droit sacro-saint des hommes à disposer de la femme à leur guise. Il était inévitable que le Français réagisse ainsi, tant les mentalités sont gangrénées par cette archaïque "galanterie française" (joli mot pour désigner l'infantilisation permanente de la femme) dont deux siècles de République n'ont pu venir à bout. De fait, loin de s'estomper, le discours viriliste connaît en France un regain depuis les années 1990, surtout à l'extrême-droite de l'échiquier politique. Éric Zemmour et Alain Soral avaient été les premiers à appeler de leurs vœux un "retour des hommes" avec leurs opuscules respectifs : Le premier sexe de Zemmour et Misères du désir de Soral, à l'aube du troisième millénaire.

Ce discours a aujourd'hui essaimé sur l'ensemble de la fachosphère. Les jeunes masculinistes, par leur radicalité et leur bonne compréhension des nouvelles technologies, ont même ringardisé Zemmour et Soral. On ne pond plus des traités de 800 pages : on préfère désormais faire du trash, du court, du percutant, sur YouTube et Instagram (fait intéressant qui montre que même les pires réactionnaires sont en fait touchés par le postmodernisme). Parmi la pléthore d'activistes virilistes, certains ont plus de succès que d'autres. Figurez-vous qu'une "école de la virilité" vient même de voir le jour sur internet : moyennant plusieurs centaines d'euros par mois, cette école virtuelle se propose de vous dispenser des cours sur le savoir-vivre, l'élégance, les arts martiaux, la courtoisie et le lifestyle masculin. Nommée "École Major", elle a été créée en 2018 par les deux figures principales de ce virilisme 2.0 : Julien Rochedy et son acolyte, un obscur journaliste de TV Libertés que j'appellerai "Nabot-Léon" (puisqu'il est un fan obsessionnel de l'Empereur). Tous connaissent Julien Rochedy, l'ancien chef de l'organe de jeunesse du FN, russophile invétéré qui s'est pris en selfie avec le dictateur Bachar el-Assad ; son pote "Nabot-Léon" n'est guère mieux : se disant "mutilé spirituellement par les féministes" (sic), il prétend faussement descendre d'un maréchal de l'Empire et dénonce " la République des tarlouses parlementaires" (sic) ; suite au décès de Stephen Hawking, ce preux chevalier postait : "Il fallait bien que ça arrive, depuis le temps qu'il repoussait le pronostic"… Voilà donc les deux figures phares de la "virilité française" : un apologète des crimes de guerre et un type qui se croit la réincarnation de Bonaparte. Ajoutons-y S. D., un "anthropologue" catho tradi, viré de l'université, lequel, à travers ses sorties sur la famille traditionnelle se veut le chantre du "combat des pères", alors qu'à trente-cinq ans révolus il n'a ni femme ni enfant. Comprenez-moi bien : je ne juge personne, mais j'estime que lorsqu'un mec est plus stérile que le Kalahari, il n'a pas de leçons de paternité à donner. Autre figure du mouvement masculiniste : le Raptor Dissident, un vidéaste vulgaire gonflé (de son propre aveu) aux stéroïdes qui a notamment harcelé des militantes féministes. Et comment ne pas évoquer ce cher Pierre de Brague (que certains surnomment "Bière de Prague" par plaisanterie) : âme damnée de Soral, antimaçonnique et complotiste patenté, il voit Satan et la main des féministes dans toute décision politique (ainsi, les OGM seraient là pour stériliser les hommes et la 1ère Guerre mondiale aurait été déclenchée dans le but de "vider l'Europe catholique de ses mâles défenseurs"). Bref, un trombinoscope à vous faire douter de Darwin : car, si l'humanité a parcouru tout ce chemin pour arriver à ces gugusses, il m'apparaît urgent de faire demi-tour et de remonter à Toumaï qui, si malodorant et poilu qu'il fut, était indubitablement moins nuisible que ces individus simiesques.

Après avoir présenté les personnes, présentons leur idéologie : que recouvre leur vision de la "virilité" ? Il ne s'agit rien de moins que de la conception catholique en vigueur au Moyen-âge (de leur propre aveu) : l'homme, "chef de la femme" a la responsabilité de guerroyer et de travailler tandis que sa compagne (qui, naturellement, lui est soumise et fidèle) reste à la maison pour élever les enfants selon la doctrine de "notre sainte mère l'Église". L'homme ne doit pas montrer ses émotions, devant au contraire se contenir en tous moments et se confire dans ce rôle de mari et de père. La paternité est de fait une obsession pour ces activistes (dont aucun n'a d'enfants, d'après mes informations). L'idée qu'ils s'en font n'est guère plus progressiste que le reste de leur idéologie : le père est la figure tutélaire à laquelle les enfants doivent une obéissance absolue même après leur majorité, bien sûr, ils doivent être éduqués selon leur genre (les garçons étant destinés à être de futurs pères et guerriers travaillant la terre tandis que les filles doivent être préparées à leur rôle de mère et de maîtresse de maison) : hors de question de les scolariser dans une école de la République satanique, il faut les mettre dans un établissement hors contrat – ou mieux encore – les éduquer à la maison. Lorsqu'on voit ce programme, on se dit que ce n'est pas plus mal s'ils n'ont pas d'enfants…

Au-delà de cet aspect clairement rétrograde, le principal défaut d'une telle conception de la famille réside dans la hiérarchisation des genres (qui ne repose sur rien, scientifiquement) et le confinement de l'homme et de la femme dans des rôles respectifs prédécoupés, soit la subordination de l'individu à un rôle social conféré par la communauté et, derechef, la négation des particularités de chacun. Or, s'il est vrai que la femme a en général un fort instinct maternel, il existe bien des femmes qui n'ont pas de telles dispositions et qui feraient de meilleures pilotes, avocates, entrepreneures, snipers ou footablleuses que mères au foyer. Qu'aurait-été le monde si Margaret Thatcher, Ayn Rand, Marie Curie et Angela Merkel s'étaient contentées de rester à la maison pour faire du pot-au-feu et broder ? Et s'il est indéniable que l'homme a plus de force physique et de testostérone que la femme, ce qui le dispose en théorie à des travaux manuels et au métier des armes, il existe bien des hommes qui défaillent à la vue du sang, qui sont timides, qui préfèrent être des papas au foyer que de travailler comme bûcherons ou traders. La plupart des poètes, dotés d'une sensibilité à fleur de peau et extrêmement pacifistes, n'étaient-ils pas des hommes ? Enfin, une vision extrêmement genrée néglige la possibilité de dualité. Or, une femme peut très bien être une mère irréprochable et une sniper hors-pair en même temps, tandis qu'un homme peut être un général invincible tout en étant d'une nature maniérée (Potemkine en est un bon exemple : raffiné à l'extrême, svelte et élégant, cela ne l'empêcha guère d'être un dieu de la guerre sur le champ de bataille et un étalon dans le lit impérial).

Or, la vision dextrogyre figure les genres comme des carcans dont non seulement on ne peut sortir mais dont il faut, au contraire, faire tout son possible pour s'y emboîter parfaitement, s'autocensurant au besoin : "La seule liberté, c'est de faire ce pour quoi on est fait", clamait ainsi l'intégriste Michel Villey, figure intellectuelle de ces masculinistes. Si donc par malheure une fille ou un garçon n'entre pas dans le moule genré que lui aurait conféré la nature, il faudrait (selon eux) user de l'autorité et même de la force pour imposer ces rôles à l'enfant en lui faisant comprendre que Dieu lui interdit de devenir boxeuse et que son devoir est de se marier et d'élever des enfants dans la foi catholique ; ou en faisant comprendre au petit garçon qu'aimer la couleur rose est un péché et que Dieu lui a assigné la couleur bleue. Ainsi, ils ne se refusent pas de tordre à leur gré la nature des individus pour la faire coïncider avec leur idéologie. Comble du vice : ils prétendent agir au nom de la nature, car, disent-ils, si un garçon est porté vers des "jeux de fille", c'est qu'il a été exposé "à la propagande féministe", et il appartient dès lors au père d'expurger cette "propagande" hors des murs de la famille en usant même du fouet pour faire entendre raison à l'enfant. La méfiance de ces intégristes envers l'école républicaine s'inscrit dans cette lutte antimoderne : l'école étant le lieu où l'on enseigne la prétendue "théorie du genre", nos chères têtes blondes catholiques en seraient souillées, il convient dès lors de les en retirer et de les éduquer à la maison en leur racontant comment le bon Dieu a créé l'Univers en une semaine.

La conséquence la plus malheureuse de cette propagande est qu'elle s'est même métastasée dans l'esprit de certaines femmes qui rejettent en bloc le féminisme et appellent de leur vœu le retour en force d'un mâle blanc dominateur et catholique. Ainsi, Natacha Polony, Gabrielle Cluzel, Eugénie Bastié et Marianne Durano sont des figures phares de ce mouvement féminin extrêmement misogyne qui soupire après l'image mythifiée d'un "Homme français" n'ayant jamais existé. Complices des masculinistes ou manipulées par eux, ces dames n'en demeurent pas moins les idiotes utiles de mâles dominants. Or, loin d'être respectées par ces derniers, elles en sont la risée. Bastié et Durano sont par exemple régulièrement moquées, par les masculinistes eux-mêmes, pour leur bigoterie et pour leur soumission volontaire qui suscite des ricanements méprisants. J'avais évoqué dans un précédent article une amie catho que j'appellerai "Pénélope", laquelle avait (avec le désir de "redonner confiance en eux aux Hommes Français") rejoint le groupe ultranationaliste Suavelos où elle avait été une des figures du virilisme. Sa récompense aura été d'être sexuellement harcelée par un cadre de ce mouvement et de voir des photos intimes d'elle divulguées sur le web par ces mêmes mâles blancs qu'elle voulait défendre contre les méchantes féministes. Évidemment, rien ne justifie ce genre de comportements envers une femme (d'autant que je connais la jeune femme en question et je sais à quel point elle en fut affectée). Mais, à défaut de se justifier, ces attitudes porcines peuvent s'expliquer. Lorsque l'on se soumet et s'offre littéralement à la toute-puissance des white males, on ne peut que susciter du mépris chez ces derniers, en aucun cas du respect. L'homme est hélas ainsi fait qu'il éprouve un plaisir sadique à dominer : or, s'il se plaît à écraser les autres, il ne saurait qu'avoir du mépris pour ceux qui s'écrasent d'eux-mêmes devant sa puissance. Dès lors, lorsqu'au lieu d'orchestrer une résistance féministe et de réclamer l'égalité totale, une femme se fait d'elle-même le porte-voix de la soumission féminine, elle ne saurait imposer le respect et se condamne à la réification.

Le féminisme, y compris dans ses formes radicales, apparaît alors comme une nécessité. On peut trouver excessives certaines démonstrations (se dénuder publiquement et hurler des slogans misandres, par exemple), celles-ci ont cependant le mérite de montrer que non, la femme n'est pas une douce victime éternelle et qu'elle peut aussi sortir les griffes. De fait, ces féministes, si radicales soient-elles, suscitent un sentiment de crainte chez les machos et mettent un frein à la progression du virilisme, ce qui est fort utile pour en finir une bonne fois pour toutes avec cet esprit masculin de supériorité. C'est un homme qui le dit.

Je ne me suis en effet jamais reconnu dans cette idée vermoulue de "virilité" à l'occidentale. Déjà petit, dans la cour de récréation, je m'empressais de déserter le coin footeux et les criailleries des garçons, préférant les murmures de mes condisciples féminines. Et non, ce ne sont pas les méchantes féministes qui m'ont embrigadé, c'est tout simplement mon caractère. Et, non, je ne suis ni gay ni même efféminé : je sais donner de la voix et même me battre quand cela s'avère nécessaire, sans pour autant avoir besoin d'exhiber en permanence mes muscles et de prouver constamment que je suis un homme : je le sais que j'en suis un (et j'en suis fier) je n'ai donc guère besoin de me le prouver. La "virilité" à l'occidentale m'inspire personnellement le plus grand dégoût. Je ne puis demeurer plus de cinq minutes en compagnie d'un matamore imbu de sa personne qui exhibe sa musculature saillante et croit bon d'instaurer une constante compétition entre lui et moi, le tout avec un arrière-goût de xénophobie. De fait, la plupart de mes amis sont des femmes, ou des hommes d'un certain âge. Les seuls jeunes hommes avec lesquels j'ai tissé des amitiés durables sont mes camarades de banlieue : trempés dans le même acier que moi, faisant face aux mêmes discriminations, ils sont faits du même argile que moi et brûlent du même feu, tout aussi dégoûtés par la fatuité occidentale. Car, contrairement à ce que prétendent les médias, les hommes de banlieue n'ont rien de mufles misogynes et brutaux. De fait, nous sommes bien plus féministes que l'on ne saurait imaginer : l'homme de banlieue a souvent un père ouvrier et par conséquent souvent absent (quand il n'est pas tout simplement mort suite à un accident de travail ou une agression raciste) il a donc été élevé par des femmes : dès lors, il leur voue une admiration digne des romans courtois les plus raffinés. Capable de donner sa vie pour sa mère, sa sœur, sa compagne ou sa fille, l'homme de banlieue est un homme authentique qui sait l'être sans dominer et écraser la femme. Pleinement homme, il est conscient de sa masculinité et n'éprouve donc aucun besoin de la prouver aux autres ou à lui-même par des démonstrations de force ou des discours sexistes. C'est d'ailleurs dans les écoles de banlieue que la ségrégation des genres est la moindre : on peut y voir filles et garçons jouer ensemble, chose inimaginable dans un établissement catholique.

En finir avec le virilisme occidental, c'est en finir avec l'esprit qui a inspiré les Croisades, l'Inquisition, la colonisation et les totalitarismes fascistes : tous ces fléaux ont en commun d'être le fait d'hommes imbus d'un mâle préjugé de supériorité. Car on dénonce souvent la radicalité d'un certain féminisme, mais on ne songe pas qu'il se crée justement en réaction à la domination masculine et au sexisme inhérent de notre société. Le féminisme n'aurait plus de raison d'être si la domination masculine était abolie. En finir avec la virilité, c'est instaurer l'égalité, c'est réconcilier les deux moitiés de l'humanité qui n'ont pas vocation à s'opposer et à s'asservir mais à se fondre l'une dans l'autre pour renouer une complétude brisée par des millénaires de domination masculine. Il est urgent de retrouver cette complétude, de reformer l'Être Parfait dont parlait Platon dans Le Banquet.