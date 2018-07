En finir avec le pessimisme français

Méfiance accrue envers la politique et les médias, remâchage d'un passé mythifié, peur de l'avenir, prolifération de livres ânonnant l'irréversible déclin de la France, montée des populismes de droite et de gauche, autant d'indices qui montrent que l'état d'esprit des Français n'est pas à la fête.

De fait, les Français semblent être le peuple le plus pessimiste du monde. Fin 2015, un sondage Odoxa montrait que seuls 17% des sondés voyaient 2016 meilleur que 2015. Cette sombre année 2015 est heureusement derrière nous mais le moral des Français ne semble guère sorti de sa langueur : seuls 29% des Français sont optimistes selon un sondage Ipsos paru en septembre, ce qui fait de la France le deuxième pays le plus pessimiste après le Japon. Mais c'est déjà un grand pas en avant puisque ces dernières années le taux d'optimisme oscillait entre 15 et 20%, alors que la moyenne mondiale est de 41%.

Pourtant, quand on demande aux Français s'ils sont heureux, surprise ! 85% répondent "oui" (même si parmi eux 45% disent "oui mais moins qu'avant"). Le Français est donc globalement heureux dans sa vie mais persiste mordicus à penser que "tout va mal". Et lorsqu'on questionne les Français sur la cause de ce mal-être, la problématique du terrorisme n'arrive qu'en dernière position, bien après la peur de l'avenir, l'irrespect grandissant, l'individualisme et… le pessimisme. Car, si le Français est pessimiste, il déteste entendre d'autres Français râler ! C'est même l'une des principales raisons qui pousseraient les jeunes Français à s'expatrier : selon un sondage réalisé en décembre 2015, plus de 15% des jeunes se disant prêts à l'expatriation le feraient pour échapper à la "morosité" de la France. D'autre part, si 82% des jeunes ne pensent pas que les prochaines années seront meilleures, 78% se disent optimistes quant à leur avenir personnel.

Ce mélange improbable entre bonheur individuel et mal-être collectif serait selon l'économiste Claudia Senik "la marque d'un paradoxe bien français". Elle s'appuie sur les chiffres de la natalité pour illustrer son propos : avec 1,95 enfant par femme, la France est le pays d'Europe le plus fécond ; or, la croissance démographique est le lot des peuples optimistes selon la plupart des sociologues. A ceux qui diraient que cela ne tient pas car "les pays africains font aussi beaucoup d'enfants, alors qu'ils sont pauvres !", on leur répondra que même s'ils sont parfois vingt fois plus pauvres que nous, ils sont globalement beaucoup plus optimistes quant à l'avenir de leurs pays ! En effet, des Etats comme l'Afrique du Sud, le Nigéria, l'Éthiopie et le Botswana caracolent loin devant la France dans le classement de l'optimisme.

Autre trait caractéristique : le Français se plairait à en rajouter sur le malheur de son pays, même au prix de quelques arrangements avec la réalité. En témoignent les nombreux psittacismes repris en masse dans un grand élan de joie masochiste pour se persuader de notre inexorable malheur : la France serait championne du monde de la consommation d'antidépresseurs, le pays le plus criminogène d'Europe, le pays qui a perdu sa place de cinquième puissance mondiale, le pays aux fonctionnaires sous-payés etc… Autant de préjugés faux !

– la France n'arrive que 17ème en ce qui concerne la consommation d'antidépresseurs, les cinq premiers étant l'Islande, l'Australie, le Danemark, le Canada et la Suède.

– les pays d'Europe ayant le plus fort taux d'homicides par an sont la Hongrie, la Bulgarie, le Royaume-Uni et l'Allemagne. La France n'étant "que" neuvième. Le fake publié par RT France selon qui l'OSCE aurait inscrit Paris parmi les villes les plus dangereuses du monde a été démenti par l'organisme en question.

– la France a certes techniquement "perdu" sa place de sixième puissance mondiale mais ce n'est pas tant du aux mauvais chiffres de l'économie française qu'au bond en avant de l'économie indienne qui nous a largement dépassé.

– Enfin, nos fonctionnaire sont loin d'être les moins payés. S'ils arrivent bien derrière le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas, un professeur français gagne en moyenne 10% de plus qu'un professeur italien, 20% de plus qu'un collègue portugais et presque quatre fois plus qu'un Hongrois.

Ces fake-news, savamment diffusés par les déclinistes de tous bords, participent à saper encore plus le moral des Français et à entretenir le pessimisme ambiant, dans une sorte de cercle vicieux.

Les vrais chiffres de la France sont ceux d'un pays qui a enregistré une croissance de 1,9% depuis 2016, une augmentation de 2,4% de la production, un chômage ayant baissé de 10,1 à 8,8% en deux ans et un salaire mensuel moyen de 2250€. Enfin, on observe un retour gagnant de la France dans le peloton de tête des pays les plus attractifs d'Europe : avec 1019 projets annoncés en 2017 (soit une augmentation de 31% par rapport à l'année précédente) nous nous hissons au même rang que nos éternels concurrents anglais et allemands. Des chiffres qui incitent les investisseurs à revenir en France : 35% des investisseurs étrangers disent avoir choisi la France pour sa capacité d'innovation, tandis que 33% pointent notre rôle capital dans le projet européen et 30% le rayonnement touristique de la France. Ces derniers points méritent d'être examinés en détails.

Dans le domaine de l'innovation, la France arrive à la neuvième place du Top 100, devant les États-Unis et la Grande-Bretagne. Notre pays serait en outre le 4ème dans le monde par le nombre de brevets déposés, selon l'OEB (Office Européen des Brevets) qui, dans un rapport publié en mars, fait l'éloge de la "vitalité des start-up françaises". Car, au-delà de l'indiscutable primauté française en matière d'aéronautique, d'automobile et les technologies médicales, nous aurions aussi des cerveaux capables d'être des fers de lance de cette quatrième révolution industrielle qu'est l'intelligence artificielle. Les entreprises de la "French Tech" seraient dans la liste des "120 startups qui feront l'économie de demain", dressé par les Échos. Trop longtemps négligés, voire considérés avec méfiance, les startups pourraient être la clef du succès économique français. Elles auraient ainsi permis la création de 11 000 emplois depuis 2016 et devraient en créer environ 400 000 d'ici 2022, d'après une étude du Boston Consulting Group.

En ce qui concerne le leadership européen, la France est bel et bien en train de devenir la locomotive de l'UE. En cause, le Brexit, le triomphe des populismes en Europe Centrale, l'isolationnisme états-unien et, surtout, les difficultés de la chancelière Merkel à s'imposer dans son propre pays. Les conflits internes agitant l'Allemagne sont une aubaine pour la France de reprendre le flambeau du leadership européen et les idéaux des pères fondateurs de l'UE. Et le génie du pays des Lumières ne sera pas de trop pour s'opposer aux velléités des populistes qui ont fait main basse sur l'Europe centrale, les Balkans et à présent l'Italie. Voilà qui rappelle la situation française de 1793 : entourée de voisins réactionnaires rêvant d'Inquisition et de royauté absolue, la patrie des Lumières a su leur tenir tête et défendre l'idéal républicain. Aujourd'hui encore, c'est sur les épaules de Marianne que repose le fardeau de l'idéal humaniste. Il n'est pas exagéré de dire que la France est le roc de l'Europe, une digue qui, si elle cède face au raz-de-marée brunâtre du nationalisme, entraînera avec elle toute l'Europe. Rappelons que nous sommes désormais le seul pays de l'UE à disposer de l'arme nucléaire et que notre armée est la mieux équipée (et mieux entraînée) d'Europe.

Quant au rayonnement touristique et culturel, il n'est plus à prouver. En 2017, la France a été le pays le plus visité au monde avec près de 90 millions de touristes étrangers en 2017 et plus de 429 millions de nuitées enregistrés, un record ! La région parisienne et la Côte d'Azur sont sans surprise les régions les plus visités : plus de 2 millions de Chinois y seraient venus l'an dernier, ce qui fait de la France la première destination des Chinois et ouvre la possibilité à de futurs partenariats voire à des créations d'emplois (guide touristique, traducteur) ainsi qu'à une augmentation de personnes apprenant le mandarin (100 000 personnes en France, dont 44 000 lycéens et collégiens). La victoire française à la Coupe du Monde a également été l'occasion pour la France d'asseoir son soft-power et de favoriser le business du sport. Enfin, la francophonie semble être une voie d'avenir : en 2050, le français pourrait être la 3ème langue la plus répandue, derrière le mandarin et l'anglais. 85% des francophones devraient se trouver en Afrique, ce qui fait de la francophonie un réseau capable de créer une véritable alliance culturelle et politique pour peser face aux géants de demain que devraient être les BRICS.

Au vu de ces chiffres, l'avenir ne semble plus aussi noir que le dépeignent les extrêmes de tous bords à l'unisson. De fait, la France a les moyens d'être la nouvelle thalassocratie de demain. Il lui faut pour cela retrousser les manches, renoncer à son passéisme et lever la tête pour regarder devant soi avec confiance… et peut-être regarder d'autres pays pour avoir la preuve que nous n'allons pas aussi mal que nous aimons à le fantasmer dans une jouissance morbide bien franchouillarde.

Si les Français se sentent mal, ce n'est ni à cause de l'Europe, ni à cause des immigrés, mais à cause d'un manque de confiance en eux. Un manque de confiance dont les racines seraient à rechercher dans notre subconscient judéo-chrétien et dans notre système éducatif : le travail étant vu comme un châtiment par le catholicisme, il aurait, selon l'économiste Claudia Senik, une valeur péjorative dans l'inconscient collectif qui l'assimilerait à une contrainte : rappelons que le mot "travail" vient de l'instrument de torture qu'on nommait "tripalium" qui a donné en ancien français "traveil", synonyme de tourment. Et le système éducatif ne ferait rien pour corriger cette conception innée, elle ne ferait au contraire que la renforcer en broyant littéralement les élèves face au savoir magistral et à l'enseignant tout-puissant dont la note (souvent donnée publiquement et accompagnée d'un commentaire cinglant) équivaut à une appréciation de la valeur de l'élève. Ainsi, le "travail" serait dès le plus jeune âge perçu comme une contrainte : moyen d'avoir une bonne note quand on est élève, moyen de subsister une fois que l'on est dans la vie active. Ce désamour bien français de la valeur travail serait dès lors à l'origine de notre pessimisme national, selon les professeurs Pierre-Yves Sanseau et Hugues Poissonnier qui évoquent des personnes "que l'on n'a pas intégrées dans la société" et prennent pour contre-exemples les jeunes anglo-saxons et scandinaves "encouragés et amenés à exprimer leur individualité" avec la prééminence du pédagogisme dans ces pays tandis que la France croulerait sous la conception magistrale de l'enseignement. Ainsi, si seulement 20% des 20-30 ans sont optimistes en France, ce chiffre atteint 35% aux États-Unis et 41% en Norvège.