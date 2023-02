En France, augmentation des maladies professionnelles...

A Rungis, Emmanuel Macron a défendu encore la réforme des retraites et a fait l'éloge de la valeur travail.

Le problème c'est que la santé au travail se dégrade dans de nombreuses professions, notamment le transport des personnes, le secteur médico-social, le commerce...

Ce n'est pas étonnant pour le personnel soignant qui est surchargé de travail, un secteur où l'on peine à recruter...

"Ainsi, l'observatoire santé publié par la Mutualité française n'est pas rassurant...

En matière de santé au travail, la France reste la plus mauvaise élève de l'Union Européenne : on se blesse, on tombe malade ou on meurt à cause du travail deux fois plus que la moyenne.

Le nombre de maladies professionnelles augmente.

Deux fois plus fréquentes qu'en 2001, aujourd'hui, plus de 50 000 par an : les plus courantes demeurent les troubles musculosquelettiques, c'est à dire les affections qui touchent les tendons, les articulations, les nerfs.

Mais, ce qui est le plus saillant, c'est l'augmentation de 6% des maladies psychiques au travail depuis 2018, car si les contraintes physiques ont tendance à se réduire dans le monde professionnel, l'évolution des modes d'organisation des entreprises entraîne, lui, un développement des risques psycho-sociaux.

Ces maladies exposent à la perte d'emploi : l'observatoire estime qu'entre 5 et 10% des travailleurs sont concernés.

Un problème sanitaire majeur que la Mutualité française propose de réduire en renforçant la prévention et le suivi avec des médecins du travail mais ceux-ci sont de plus en plus rares et âgés.

La tâche s'annonce donc compliquée.

Alors, c'est en amont qu'il faut agir, en limitant l'usure professionnelle, et pour cela l'observatoire se prononce pour l'élargissement de la retraite anticipée et le retour dans le compte professionnel de prévention des facteurs de pénibilité supprimés par Emmanuel Macron, en 2017."

Eh oui, l'usure au travail, c'est une réalité. Mais les hommes politiques restent encore bien éloignés de cette réalité...

De plus, les seniors ont moins d'accidents du travail que leurs cadets, mais ces accidents sont plus graves. Notre pays détient actuellement le taux d'accidents du travail non mortels le plus élevé d'Europe : agriculture, bâtiment, logistique sont les secteurs les plus touchés.

http://rosemar.over-blog.com/2023/02/en-france-augmentation-des-maladies-professionnelles.html

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/journal-de-18h/journal-de-18h-emission-du-mardi-21-fevrier-2023-5896245