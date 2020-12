Le monde a continué à tourner en 2020 et ne s’arrêtera pas le 1 er janvier. Et pourtant, bien des choses sont différentes.

Le temps est plus long. Les distances plus grandes. Les lieux plus petits. Les rencontres limitées. En temps. En nombre. Encadrées. Les projets plus modestes. En pointillés. A la prochaine, ne signifie plus rien… Atout à l’heure, à demain, dans une semaine…