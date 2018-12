En islam authentique, les seuls frères sont des musulmans

L'auteur de l'attentat de Strasbourg vient de nous le rappeler ; il aurait confié au chauffeur de taxi qui l'a transporté qu'il voulait venger ses frères musulmans morts en Syrie.

C'est clair : en islam radical, les seuls frères sont des musulmans et tous les musulmans sont frères.

Cherif Chekatt n'est pas un délinquant ; il ne faisait que reprendre des biens à des infidèles qui ne le méritaient pas et que Dieu lui redonne, à lui et à ses frères.

Si on ne comprend pas cela maintenant, on ne le comprendra jamais, jusqu'au jour où l'on recevra une balle perdue ou le coup de couteau fatal.

Mais si l'on veut continuer à vivre en tant qu'individu libre et survivre en tant que nation, il faut arrêter de pleurnicher. Au lieu de discours creux et d'effets de manche, exigeons des médias un véritable débat sur ce que disent très exactement les textes fondateurs musulmans : le Coran et la Sîra... et nous saurons alors ce qu'il en est pour prendre les décisions qui s'imposent.

Le Prophète visitait chaque soir une de ses femmes à tour de rôle.

Il me revient à l'esprit la critique d'un commentateur récent qui voulait me ridiculiser en me demandant si j'avais tenu la chandelle pendant les relations intimes du Prophète. Il faut vraiment être d'une grande connerie pour ne pas comprendre que les femmes de Mahomet étaient, en réalité, des troupes militaires. Chaque soir et à tour de rôle, le Prophète les visitait (dans leurs casernements) et y passait la nuit pour des questions de sécurité. Par ailleurs, il est absurde de penser qu'il ait eu des relations sexuelles avec un enfant de sept ans. Aïcha était, en réalité, une troupe militaire mise sur pied par Abou Becker, une troupe militaire de sept ans d'âge qu'Abou Becker avait donnée à Mahomet.

Qu'on invite sur le plateau les mollahs radicaux, pour qu'ils y défendent leurs convictions absurdes et qu'ils s'y ridiculisent ! Plus que les armes, c'est le Ridicule qui tuera nos adversaires.

Qu'on invite sur le plateau les fanatiques pour qu'ils nous expliquent comment on peut monter au ciel d'Allah après avoir égorgé un homme pour effacer ses turpitudes ?

Une mort du Prophète qui fait encore pleurer dans les chaumières.

Quant à la mort du Prophète que l'historien musulman Tabari relate sur plusieurs pages, c'est, de toute évidence, un récit poétisé. Il ne s'agit pas de la mort d'un homme ordinaire. Mahomet n'existait qu'en tant que conseil. Cette agonie est celle d'un conseil aux prises avec les difficultés d'une fin de règne, avec des hauts et des bas, des accès de fièvre et des retours de santé, jusqu'à sa dissolution.

Ce conseil Mahomet n'a jamais voulu porter la guerre au dehors de l'Arabie. Reconnaissant à l'Occident la primauté de s'être donné des apôtres, véritable chef de guerre bien que parfois contesté, son oeuvre est d'avoir réalisé l'unité politique du Hedjaz en y imposant la pratique d'une seule religion, modèle pour ses voisins d'Arabie.

Ce sont ses grands disciples qui, dans la suite de son enseignement, se sont lancés dans les grandes conquêtes militaires qui ont suivi sa mort. Ironie de l'Histoire, ce sont les disciples qui ont tué Mahomet en faisant éclater le conseil qui les liait les uns aux autres.

Et voilà comment est née cette mortelle utopie que Mahomet ne voulait pas, qui veut étendre au monde entier un système de croyances qui n'était prévu, au départ, que pour l'Arabie et que pour un VII ème siècle aujourd'hui bien lointain.

Un récit de la guerre de Médine qu'on ne peut traduire et interpréter qu'ainsi, sauf honteuse manipulation.

... Lors de la bataille de Médine, alias guerre du fossé, Mahomet avait neuf femmes. Il faut comprendre que ce sont ces "commandos" à effectifs limités qui ont fait le coup de main de nuit contre les tentes d'Abou Sofyan. Cela nécessitait un secret absolu dans la préparation et l'attaque. Il faut comprendre, en revanche, lorsqu'il lance un appel à tous ceux qui aiment Dieu et son Prophète pour assiéger la forteresse des juifs Beni Qoraïzha, que cela s'adressait à tous les musulmans et alliés réunis. Cela fait du monde (Tabari, p.230).

Ceci étant dit, le combat terminé pour l'instant, Mahomet se devait d'adresser une proclamation à ses troupes/commandos avec le sceau du jugement divin d'Allah. Il s'agit de la sourate XXXIII.

Ô Prophète, dis à tes épouses que celles qui veulent se sédentariser pour exploiter les biens terrestres (conquis sur les Juifs Beni Qoraïzha) seront autorisées à le faire. Tu n'auras qu'à les répudier sans leur causer de préjudice (verset 28). Mais celles qui veulent rester près de toi pour l'amour d'Allah et de son Prophète, c'est une énorme récompense qui leur sera donnée au paradis (Vs 29).

Ô épouses du Prophète (qui voulez rester avec lui), ne vous laissez pas corrompre par les badinages de l'amour, de crainte de sombrer dans la mollesse ! Résistez à la tentation ! Vous n'êtes pas des femmes comme les autres femmes.(Vs 32) ! Restez à l'intérieur de vos casernements ! (pour les garder). Ne faites pas l'étalage d'un habillement somptueux comme au temps de l'ignorance ! Faites les prières et l'aumône ! Purifiez-vous ! Vous êtes la famille du Prophète (Vs 33). Mais attention ! Les coupables de fornication seront châtiées au double (Vs 30). Les soumises à Allah et à son messager seront deux fois récompensées (Vs 31)...

C'est clair ! Ces épouses sont des groupes de partisans ou des troupes militaires d'élite. Il faut vraiment le vouloir pour proposer une autre traduction ou interprétation. Mme Leila Qadr, dont les traductions font référence, a "oublié" de traduire ce passage dans son ouvrage "Les trois visages du Coran".

Mahomet n'est pas un individu mais un conseil.

... Corrigeant la légende des sept dormants d'Éphèse, le Coran dit dans la sourate 18, verset 34, que ces "enfants" demeurèrent 300 ans dans la caverne plus neuf ans, ce qui est en contradiction avec l'interprétation théodosienne. En effet, entre la persécution brève mais violente de 250 de l'empereur Dèce et le règne de Théodose mort en 395, il ne peut pas y avoir plus de 145 ans. Cette correction ne peut s'expliquer que si ces 300 ans nous amènent à la date de naissance de Mahomet... un Mahomet qui renaît de l'esprit des anciens martyrs chrétiens d'Éphèse en 550 (250 + 300). Et en effet, c'est bien la date qu'il faut retenir pour la naissance du Prophète et non celle de 570. La bataille de l'éléphant qui sert de référence a eu lieu peu de temps avant que meurt le vice-roi du Yement Abdallah qui l'avait déclenchée, date de décés en 553 attestée par des inscriptions.

Les "plus neuf ans" rappellent bien évidemment les neuf ans qu'avait Mahomet lorsque le moine de Bahira le reconnut par un signe entre les épaules comme étant le futur prophète de l'Arabie. Je traduis : "lorsque les moines de Bahira, à l'entrée de Bosra, les reconnurent comme étant le futur prophète de l'Arabie".

Étonnante précision, alors que la légende d'Éphèse dit que les dormants étaient au nombre de sept, la sourate, verset 21, prédit, ou plutôt prophétise, qu'on disputera sur leur nombre, que l'on dira qu'ils étaient trois et leur chien, cinq et leur chien, sept et leur chien ; mais c'est vouloir pénétrer un mystère que peu de personnes savent. Dis : Dieu connaît parfaitement leur nombre.

Le chiffre un étant exclu, Mahomet était-il trois, cinq ou sept ? C'est la question facile que le verset nous pose en nous demandant de réfléchir sur le fait que les dormants d'Éphèse étaient sept. Et il nous met même sur la piste de 7 en ne citant pas le chiffre douze.

QUE CONCLURE ?

Primo : que Mahomet n'était pas un individu mais un conseil de sept hommes. Pour moi, ce n'est pas une surprise car c'est la thèse que je défends depuis de très nombreuses années dans mes ouvrages et dans mes articles en commençant par les patriarches de la Bible. Abraham, Moïse etc., dont la durée de vie dépassait de beaucoup cent ans, ne pouvaient évidemment pas être de simples mortels. C'est aussi la seule explication intelligente qu'on peut donner aux récits merveilleux de la naissance et de l'enfance, que ce soit pour Jésus comme pour Mahomet.

Secundo : que si Mahomet a reçu "l'appel" à 40 ans, c'est qu'il a vécu la vie d'un conseil ordinaire pendant tout ce temps-là et qu'il n'a commencé sa prédication qu'en 590 (550 + 40). C'est la date qu'il faut donner à deux feuillets coraniques anciens récemments découverts, date qui s'accorde tout à fait aux analyses scientifiques de leur support.

Tertio : qu'on ne peut interprêter les récits de la naissance et de l'enfance de Mahomet, comme celles de Jésus, que comme des allégories évoquant la naissance d'un mouvement à la fois politique et religieux qui arrive en sauveur dans une société en crise.

Honte à nos intellectuels, honte aux médias, honte aux politiques qui déblatèrent sur ces sujets en s'abaissant servilement pour ne pas frioisser les représentants de l'islam !

Marre de tourner en rond ! Sept livres publiés, 418 articles Agoravox, et pas de réaction publique. Cela fait quarante ans que j'écris, arguments et preuves à l'appui, pour affirmer et réaffirmer que d'Abraham jusqu'à Mahomet, en passant par Jésus, nous n'avons pas affaire à des individus mais à des conseils et que leurs femmes, quand ils en ont, sont des troupes militaires. Marre de toujours répéter la même chose à des officiels, sépulcres blanchis, qui ne réagissent pas ! Médias, intellectuels, professeurs et hommes politiques... parfois quelques frémissements, sans suite.

Le roi David était un conseil qui avait plusieurs femmes et concubines et il est dit que Salomon en aurait eu 1000, c'est-à-dire beaucoup. D'Abraham jusqu'à Mahomet, la généalogie dont l'Histoire a conservé le souvenir est une généalogie, non pas d'individus, mais de conseils qui se sont succédés à l'exercice du pouvoir. Saint Paul, dans son épître aux Galates, dit clairement que Sarah et Agar étaient, en réalité, deux alliances (l'alliance araméenne et l'alliance égyptienne (Ga, 4, 24).

Références : la Sîra, traduction Hermann Zotenberg. Le Coran, traduction Savary. Mon article Agoravox : Jésus, Christ. Pourquoi il faut revoir la chronologie des textes dans un contexte juif prophétique.

Emile Mourey, le 13 décembre 2018