En marche vers une révolution jaune ?

Mais qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ? Peu importe, la situation devait inéluctablement déboucher sur un soulèvement populaire, mais peut-on à ce stade parler de soulèvement ? Ce qui est drôle, si je puis dire, c'est qu'au lieu de s'unir derrière le drapeau ou un symbole fort de la république, les fameux gilets jaunes ont préféré se reconnaître au travers d'un objet du quotidien, un vrai vêtement de prolétaire. Un simple gilet de travail ou de sécurité selon les cas, un objet bien visible pour une majorité trop silencieuse et aujourd'hui désireuse de se faire voir et surtout de se faire entendre.

Je persiste et je signe : on ne résout pas un problème complexe avec des solutions simples.

La situation dans notre pays est aujourd'hui très compliquée, d'une part parce qu'à l'intérieur le fossé s'est tellement creusé entre les élites et la masse populaire que la communication semble au point mort entre des citoyens aspirants à un peu de mieux et un gouvernement faisant sans cesse la courbette devant ceux qui ruinent littéralement notre civilisation ; et d'autre part parce que nous ne sommes toujours qu'un pays parmi tant d'autres et que le phénomène de mondialisation aspire les peuples dans un monde où tout est excessif, la liberté se mesure comme devrait se mesurer les excès des plus grandes fortunes et autres groupes bancaires aux comportements de mafieux.

Honnêtement j'étais relativement sceptique quant à la réussite de ce mouvement. Il faut bien admettre que nous avons déjà été largement déçu par plusieurs tentatives passées qui non seulement ont été des échecs cuisants mais se sont également avéré totalement ridicules au point d'en porter préjudice à l'idée même de soulèvement populaire. Il semblerait toutefois que désormais les choses se précisent. En effet le mouvement prévu pour le 17 novembre perdure et ne semble pas vouloir s'essouffler et encore mieux puisque les gilets jaunes se sont donné rendez-vous ce samedi 24 novembre à Paris pour une manifestation pleine d'espoir mais dont il faut aussi prendre la mesure.

Maintenant méfiance, l'an dernier j'ai rédigé un article que j'avais intitulé : comment démonter un mouvement de révolte populaire en trois actes : http://chroniques-humaines.over-blog.com/2016/05/comment-demonter-un-mouvement-de-revolte-populaire-en-trois-actes.html

Il est difficile humainement et techniquement de se juger soi-même mais je suis assez fier de cet article qui me paraît toujours d'actualité. Rapidement j'y explique que l'attitude du gouvernement fasse à la gronde est à peu près toujours la même : laisser courir en espérant que le mouvement s'essouffle de lui-même (ce qui arrive souvent), ensuite on le diabolise et pour finir on fait tout ce que l'on peut pour que les citoyens eux-mêmes se retournent les uns contre les autres ! Parfois en de rares cas, un gouvernement peut également lâcher un peu de leste (comme pour le CPE sous Jacques Chirac) mais cela n'a pas empêché l'avancée du grand capital vers un monde d'argent, d'inégalité et de surconsommation.

Le mouvement des gilets jaunes n'échappe pas à la règle, et devant la spontanéité du mouvement incontrôlé par les syndicats la phase de diabolisation a été enclenchée manu militari et relayée en masse par les journaux publics et subventionnés. Mouvement d'extrême droite ou gauche, actes de violence, propos racistes, homophobes, antisémites et jusqu'à notre ministre de l'Intérieur (lui-même ancien voyou proche des milieux du grand banditisme Marseillais), Christophe Castaner qui rend l'ensemble du mouvement responsable de la mort d'une dame de 88 ans qui a été victime d'un arrêt cardiaque. La diabolisation des gilets jaunes est féroce et n'en doutez pas, cela va encore se durcir et ne doutez pas non plus que nos élites soient capables de provoquer eux-mêmes certains excès pour encore mieux vous démolir. Bien sûr pas question de s'attarder ou de s'émouvoir sur les violences policières encaissées par des citoyens légitimes dans un pays qui se veut démocratique et porteur des fondamentaux de liberté. Les droits de l'homme c'est aussi la résistance à l'oppression et ce droit est sans cesse bafoué. Le problème c'est qu'il suffit que les gens commencent à manquer d'essence ou de sucre pour que la raison laisse place à la colère et à la division.

Je ne cherche pas à être pessimiste, je soutiens totalement les actions des gilets jaunes mais je reste lucide. Nous ne vivons pas au pays des bisounours et ce gouvernement me paraît tellement sûr de sa force et tellement au-dessus des lois qu'ils n'hésiteront pas à donner tous les ordres même les plus délirants aux forces de l'ordre et auront le culot d'invoquer la liberté des autres : ceux qui ne manifestent pas. En Guyane et à la Réunion le gouvernement a fait appel à l'armée.

D'ailleurs venons-y aux forces de l'ordre, je vais être clair sur le sujet et c'est certes triste à dire mais je suis persuadé qu'elles ne se retourneront jamais contre leur hiérarchie. Tant mieux si je me trompe mais pour moi mieux vaut que ceux qui se trouveront en cortège samedi à la Capitale sache bien qu'en face il va y avoir une armée de CRS et autres corps de Police armés jusqu'aux dents, parfaitement entraînés, équipés, organisés avec une parfaite connaissance des lieux. La guérilla en zone urbaine est complexe et si je souhaite de tout cœur que tout se passe bien pour les manifestants je les incite à la plus grande prudence. Je sais que certains n'y vont pas pour repartir sans rien mais qu'ils gardent conscience que la police est au service de sa hiérarchie et que cette hiérarchie est au service de ceux qui ont mis en place ces fameuses taxes de trop. Plus vous vous rapprocherez du soleil et plus vous devrez surveiller vos ailes.

Je ne sais pas jusqu'où tout cela peut aller mais je trouve plein de bonnes raisons de me réjouir de ce qui se passe. Je suis moi-même dans une classe sociale plus que modeste et j'ai parfaitement conscience du chemin qui nous sépare d'un hypothétique monde idéal. Je ne pense pas que ce mouvement soit LA solution-miracle, ni même que cela mettra fin aux exactions du grand capital mais pour que les choses s'arrangent il faut que des changements s'opèrent et ce mouvement qui rappelle le mouvement des bonnets rouges portera peut-être lui-même les futures percées d'un peuple qui se doit de changer de comportement politique. Peu importe ce que ce mouvement parviendra à obtenir, tant que les choses avancent c'est bien là tout ce qui compte. Pour moi la solution est une compilation de solutions qui vont du changement de comportement individuel vis-à-vis des multinationales et de la vie politique jusqu'au mouvement de masse. Tout est bon à prendre et à un moment donné il faut être cohérent, on ne peut pas passer son temps à râler parce que le peuple ne réagit pas et ne pas le soutenir lorsqu'il tente quelque chose, quand bien même ce ne serait pas parfait. Rien ne sera jamais parfait mais il faut en finir avec le comportement des plus riches appuyé par nos législateurs alors tout ce qui va dans le bon sens doit être soutenu et appuyé.

Alors si comme moi vous ne pouvez pas participer physiquement à ce mouvement de gronde, veillez au moins à ne pas leur mettre de bâtons dans les roues à défaut de les soutenir. Je ne sais pas si l'on pourra parler de révolution, mais quelque chose se passe et ce quelque chose nous appartient à tous, nous : ceux qui comptons les euros là où d'autres cumulent les milliards. Il faut choisir son camp.