En marge d’une disparition : les joggeuses ne doivent-elles plus courir seules ?

Après la disparition puis la réapparition d’une joggeuse de 17 ans dans le département de la Mayenne, on assiste à une nouvelle polémique féministe.

Risque faible

Un général de gendarmerie a en effet déclaré :

« … qu’il était « imprudent » pour une femme de « courir toute seule en forêt ».

Il a ajouté :

« Même si c’est des itinéraires qu’on connaît, les gens vous repèrent si vous passez là plusieurs fois par semaine, et ça peut donner l’idée à un détraqué de vous attendre sur votre parcours. Donc il faut absolument que la course, ça devienne une activité qu’on ne fait plus tout seuls. »

Des militantes féministes se sont offusquées de ces propos.

Selon une d’entre elles c’est une inversion de la culpabilisation.

Selon une autre :

« Pour délivrer les femmes des violences, on va faire en sorte de diminuer leurs libertés ».

La question n’est pas là. On le diminue pas « les » libertés des femmes en leur suggérant d’éviter de courir seules dans des endroits plus à risque que d’autres. On sait qu’en cas d’agression la force de l’homme domine celle de la femme dans la plupart des cas.

Il y a assez de place pour trotter presque partout en toute liberté et sécurité. Une de ces féministes déclare qu’il y a eu six meurtres de joggeuses en 6 ans. Six joggeuses assassinées en six ans, c’est choquant mais ce n’est pas massif. Même si c’est toujours trop !

Changer d’horaire

La prometteuse athlète coureuse de fond Marie-Amélie Juin (image 2) tentait, il y a quelques temps, de relativiser le risque. Elle écrivait dans Sud-Ouest :

« Oui, les filles doivent être prudentes mais il ne me semble pas nécessaire d’alarmer la communauté comme certains le font parfois. La course à pied est un sport qui véhicule des valeurs positives : pourquoi lui associer une image négative et entretenir la psychose ? Sommes nous à l’abri d’un quelconque accident dans notre vie de tous les jours ? Malheureusement non… »

Néanmoins elle ajoute :

« Ceci étant dit, je dois tout de même avouer que les récents événements ont changé certaines de mes habitudes. Voici quelques règles que j’applique désormais pour courir en sécurité (et rassurer mes proches)… »

Parmi ces règles on trouve : courir de jour, ou dans des endroits éclairés, et si possible accompagnée ; changer régulièrement d’horaire et d’itinéraire de course ; prévenir un membre de son entourage et lui détailler son itinéraire ; etc.

Polémique dangereuse

Elle reconnaît d’ailleurs ne pas toujours être tranquille :

« Si vous avez la moindre appréhension, écoutez votre instinct et ne prenez pas de risques inutiles. Il m’est souvent arrivé de faire demi-tour ou de changer de chemin parce que j’apercevais un homme seul au loin. Parfois à tort certainement mais je m’évitais ainsi certaines frayeurs. »

Je ne vois pas de limitation à la liberté des joggeuses mais une nécessaire prudence. Nous souhaiterions tous qu’il n’y ait pas de malades et de criminels, mais il y en a. Quand j’étais en Afrique dans la région de Lagos (Nigéria), des natifs m’accompagnaient dans certains quartiers réputés dangereux, surtout pour un blanc. Je n’ai pas vu une limite posée à ma liberté mais une prudence judicieuse.

Cette polémique est donc inutile et même dangereuse.

À propos de cette disparition des questions subsistent. La jeune femme prénommée Lisa a-t-elle réellement été enlevée ou est-ce une affabulation ? Des indices sèment le trouble, comme sa fuite des mains des ravisseurs qui étaient pourtant plusieurs selon ses dires, son incapacité (en l’état, hier) à donner des détails sur le déroulement des faits, le conditionnel mis par la presse sur ses propos.

Selon Europe1 :

« ... après plus d'un jour de vérifications, de recherches dans le voisinage, les enquêteurs sur le terrain ne parviendraient pas à confirmer ce récit. (...) À cette heure, les autorités n'excluent aucune piste, ni celle d'un enlèvement, ni celle d'une potentielle affabulation de l'adolescente. »

Ce n’est encore qu’une hypothèse émise par quelques médias, même si aujourd'hui la Procureure ne parle plus d'enlèvement mais de disparition. L’enquête en dira plus, espérons-le.