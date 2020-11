En période de confinement : le livre, objet de première nécessité...

Je lis beaucoup moi-même, mais Rosemar a l’art de m’insupporter dans ses fréquents éloges du livre.

Pourquoi à chaque fois se sent-elle obligée d’opposer la lecture et internet, le livre papier et le livre électronique, et en filigrane la lecture et d’autres passe-temps ? C’est une forme de totalitarisme intellectuel.

Chacun a les loisirs qu’il veut, et chaque loisir apporte quelque chose à celui qui le pratique. Aucun n’est meilleur qu’un autre.



Le facteur Cheval tripotait des pierres, Pollock jetait de la peinture par terre, ma grand-mère tricotait des motifs complexes, des mères au foyer enfilent des perles et vendent leurs colliers, mon voisin bichonne ses rosiers, mon autre voisin joue avec son chien pendant des heures. Je n’ai jamais remarqué que ces gens-là étaient moins curieux ou plus bêtes que d’autres.

Et même, je dirais qu’ils font en général preuve de plus d’ouverture d’esprit et de tolérance que certains agrégés de lettres (suivez mon regard).

A bon entendeur, salut, et à tous les confinés du monde je dis à vos pinceaux, à vos aiguilles, à vos fourneaux, à vos bouquins aussi, de Guillaume Musso à Onfray, et de Despentes à Houellebecq, bref, tout ce qui peut vous rendre un peu moins triste, un peu moins anxieux, et un peu plus joyeux (enfin, peut-être pas avec Houellebecq) !