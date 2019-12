En plein meeting électoral, Netanyahou prend la fuite suite à un tir de roquette de Gaza (Vidéo)

Traduction : lecridespeuples.fr

[Aucune crainte pour Netanyahou : cet acte de lâcheté en direct face aux roquettes primitives de Gaza (et malgré la présence du tant vanté Dôme de Fer), pas plus que la corruption dont il est accusé, ne seront pas sanctionnés par les urnes, bien au contraire, tant ils sont consubstantiels à la société israélienne. Mais remarquons que l’audience, pour sa part, n’évacue pas, tant la probabilité statistique d’être touché est infinitésimale. A comparer avec le comportement de Nasrallah en pleine guerre de 2006, donnant une interview de plus d’une heure au 6e étage d’un bâtiment au cœur de la banlieue sud de Beyrouth…]

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait frappé la bande de Gaza tôt jeudi matin, visant des postes militaires du Hamas dans l’enclave côtière en représailles à une roquette qui avait été lancée plus tôt mercredi dans le sud d’Israël, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou y tenait un événement de campagne électorale.

Netanyahou, qui faisait une allocution lors d’un rassemblement dans la ville portuaire d’Ashkelon, a été précipité hors de la scène avec sa femme Sara et mené dans un refuge voisin ; il est revenu plus tard pour terminer son discours.

De son côté, l’armée israélienne a confirmé que le système de défense antimissile Dôme de Fer avait intercepté une roquette tirée depuis la bande de Gaza.

L’armée israélienne a déclaré jeudi dans un communiqué que « des avions de combat et des hélicoptères ont frappé plusieurs cibles terroristes appartenant à l’organisation terroriste du Hamas dans la bande (terroriste) de Gaza, y compris des complexes militaires (terroristes) ».

L’armée a ajouté que la frappe avait été effectuée en riposte à la roquette qui avait été lancée mercredi soir sur Israël. [La résistance palestinienne a pour sa part maintes fois affirmé que conformément au droit international, elle se permettait le recours aux armes pour se libérer de l’occupation, du blocus, acte de guerre, et de plus de 70 ans de terrorisme sioniste].

« L’organisation terroriste Hamas est responsable de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza, et elle sera tenue responsable de ses actions contre les citoyens israéliens », a déclaré l’unité du porte-parole de Tsahal.

Lors de son discours lors de l’événement à Ashkelon, le Premier ministre, qui fait face à une course tendue pour la direction du Likoud qui se tiendra à partir de jeudi, a fait référence à l’assassinat par l’armée israélienne du haut commandant du Jihad Islamique Baha Abu al-Ata dans la bande de Gaza le mois dernier. Le meurtre d’Al-Ata (et l’opération manquée contre un cadre du Jihad Islamique à Damas, qui a tué son fils et un autre civil) a déclenché une série de tirs de courte durée mais tendue entre Israël et le groupe armé de Gaza.

« Celui qui a tiré [des roquettes] la dernière fois n’est plus parmi nous », a expliqué Netanyahou. « Et quant à celui qui a tiré les roquettes maintenant, il devrait commencer à faire ses bagages (pour l’autre monde) », a poursuivi le Premier ministre, laissant entendre que le responsable des tirs de roquettes sera cette fois encore pris pour cible et subira des représailles identiques.

« Ce n’est pas une attaque contre moi ou contre Ashkelon, ce n’est pas ça. Ce sont des attaques récurrentes contre nos communautés, et ils pensent que nous ne leur ferons pas de mal ou que nous cèderons », a-t-il ajouté.

L’événement auquel Netanyahou a participé a été documenté, et des vidéos de celui-ci ont été diffusées en direct sur plusieurs sites Web de journaux locaux israéliens dans le sud, révélant par inadvertance l’emplacement exact où se trouvait le Premier ministre.

Plus tôt mercredi, des alarmes annonçant l’arrivée de roquettes ont retenti à Ashkelon, au Conseil régional de Be’er Tuvia et dans la communauté de Hof Ashkelon.

Avant les élections israéliennes de cette année en septembre, deux roquettes ont été lancées sur la ville d’Ashdod, dans le sud d’Israël, tandis que le Premier ministre s’adressait à la foule lors d’un événement de campagne. Netanyahou a été précipité hors de la scène à l’époque, tandis que les roquettes étaient interceptées par le système de défense antimissile Dôme de Fer. Dans cet incident également, Netanyahou est revenu plus tard pour terminer son discours.

À la suite de l’incident, le Premier ministre vaita tenu une consultation d’urgence avec les chefs des services de sécurité israéliens au quartier général de l’armée à Tel-Aviv et avait prévu de mener une action militaire rare à Gaza.

Il interrompit cette action après que le Procureur général Avichai Mendelblit lui ait dit qu’il estimait qu’une telle décision devait être approuvée par le cabinet de sécurité, que Netanyahou n’avait pas consulté. Le bureau de Netanyahou n’avait pas dévoilé les détails de la réunion d’urgence, mais plusieurs heures plus tard, l’armée de l’air israélienne a frappé des cibles militaires du Hamas à Gaza.

Almog Ben Zikri et Yaniv Kubovich

