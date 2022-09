En promotion dans vos rayons : la Pneumonie Aiguë de Tucuman

L’AFP est une agence de presse largement financée par l’état français, théoriquement indépendante. C’est là que les journaux abonnés à ses flux viennent puiser une information sourcée, digne de foi, exempte de biais, neutre : un niveau de probité garanti par des quasi-fonctionnaires de droit divin estampillés 100 % qualité française. L’AFP dispose d’un compte sur le réseau social du piaf bleu. Pas question de confondre une séquence de pépiement avec une dépêche d’agence, mais il est possible, en 240 caractères, de présenter le titre un peu étoffé d’une information.

Le 1er septembre, l’AFP a publié sur son compte tweeter une séquence de 3 tweets relative à ce que nous pourrions appeler la Pneumonie Aiguë de Tucuman en Argentine.

Agence France-Presse

@afpfr

Un troisième personne est décédée des suites d'une "pneumonie d'origine inconnue", apparemment localisée dans une clinique de Tucuman, dans le nord-ouest de l'Argentine, ont annoncé les autorités locales de santé #AFP

Neuf personnes en tout, dont huit membres du personnel soignant d'une même clinique privée, ont été atteints par la pathologie respiratoire et trois sont décédées depuis lundi, a indiqué à la presse le ministre provincial de la Santé, Luis Medina Ruiz #AFP

Des tests sont en cours sur l'origine de la maladie, mais Covid, grippe, influenza de type A et B ont d'ores et déjà été écartés, selon le ministre #AFP

Il faut bien sûr souhaiter que les trois personnes décédées reposent en paix, que ceux qui sont malades guérissent et que cette pathologie ne s’étende pas. Et il faut que les médecins comprennent cette maladie, si c’est possible, pour mieux la soigner.

D’autres sujets ont été aussi évoqués dans d’autres pépiements : la rentrée, les crimes contre l’humanité commis contre les ouïghours, l’inspection par l’IAEA de la centrale nucléaire de Zaporijjia, le réchauffement climatique, le bien-être et les droits syndicaux des chevaux attelés aux calèches touristiques de New-York, la réforme des retraites, l’inflation, l’évaluation du préjudice subi par la Pologne lors de la seconde guerre mondiale, l’autorisation par l’UE des vaccins Pfizer et Moderna contre le Covid variant Omicron, et d’autres encore.

Certes, une épidémie commence avec un patient zéro unique, et un média ne peut pas traiter exclusivement des sujets dramatiques et d’importance capitale, mais ne serions-nous pas en présence d’un biais de sélection quand l’AFP choisit de reprendre cette information sur Twitter ?

Imaginons un peu : à la lecture de ces nouvelles d’Argentine, c’est probablement le branle-bas de combat en Macronie, avec rappel des réservistes. Le Dr. Agnès Buzyn, sollicitée entre l’OMS et la Cour des comptes, a fouillé dans son ordinateur pour retrouver la maquette des affichettes placardées dans les aéroports internationaux. Le Dr. Sibeth N’Diaye (maintenant pourvue d’un doctorat honoris causa en masquologie appliquée qu’elle valorise chez Adecco) se met en scène dans un tuto sur le port du masque avec élégance et prophylaxie. Le Dr. Olivier Véran discute avec la présidence de l’assemblée des lois d’exceptions liberticides à voter pour faire face à la pandémie annoncée. Le Dr. François Braun envoie le stock stratégique d’état de masques à l’Argentine et peaufine le plan de réduction de capacité de la santé publique. Les épidémiologistes bricolent des modèles prédictifs d’infection où nous serons tous contaminés. Le collectif des médecins de plateaux accrédités distribue les rôles : qui pour nous clamer que nous en mourrons presque tous ? Qui pour brocarder les solutions sur étagère à l’innocuité éprouvée ? Les Big Pharma attendent que le nom de Pneumonie Aigüe de Tucuman (Acronyme Pat) soit confirmé pour déposer la demande d’autorisation de mise sur le marché provisoire d’un nouveau vaccin qui débute ses phases II et III simultanément. Les consultants de McKinsey relisent les propositions commerciales pour assister les pouvoirs publics dans la lutte contre la pandémie. Des informaticiens adaptent les logiciels des diverses laisses électroniques à fixer au cou de la population. Les médias préparent les éditions spéciales quotidiennes avec matraquage des nouvelles anxiogènes à chaque 20:00.

Et Emmanuel Macron ? Il espère tirer les dividendes de la peur suscitée. Il faut bien, ni le Covid, ni la variole du singe, ni l’Ukraine n’y parviennent vraiment. Juste pour favoriser les affaires de ses amis et amoindrir la probabilité de révolte.

