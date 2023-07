En réponse à l’attaque terroriste en Crimée, la Russie met fin à l’accord sur les céréales de la mer Noire !

Les prix du blé ont bondi lorsque l’on a appris lundi que la Russie avait laissé l’accord sur les céréales conclu sous l’égide des Nations unies expirer à minuit, heure d’Istanbul, marquant ainsi la fin du corridor humanitaire administré par la Turquie, qui permettait aux céréales ukrainiennes d’être exportées vers les marchés mondiaux.

La Russie a depuis confirmé que l’accord avait été « résilié ».

Selon les dernières informations en provenance de Moscou, ainsi que la réaction des États-Unis :

Ce qui était officiellement appelé l’initiative sur les céréales de la mer Noire avait déjà été prolongé à plusieurs reprises depuis sa mise en œuvre en juillet 2022.

Le Kremlin l’a confirmé dans une déclaration de Dmitry Peskov :

« Malheureusement, la partie concernant la Russie dans cet accord sur la mer Noire n’a pas été mise en œuvre jusqu’à présent. Par conséquent, son effet est annulé », a poursuivi le porte-parole présidentiel.

En fin de compte, cela augmentera considérablement la pression sur Kiev, qui se trouve déjà au milieu d’une contre-offensive qui échoue, ce qui est probablement l’objectif stratégique de la Russie en suspendant l’accord.

Mais M. Peskov a laissé entendre qu’il pourrait être remis en œuvre si les conditions posées par la Russie pour la reprise sont remplies, à savoir la capacité du pays à exporter ses propres denrées alimentaires en toute sécurité, après que Moscou a longtemps exprimé ses objections, notamment en accusant les Ukrainiens d’avoir placé des mines navales dans le corridor de la mer Noire.

« Dès que la partie russe sera achevée, la partie russe reprendra immédiatement la mise en œuvre de cet accord« , a déclaré M. Peskov, qui a également indiqué que l’accord avait été « interrompu de facto« , suggérant une nouvelle fois la possibilité d’une reprise rapide à l’issue de négociations qui répondraient aux préoccupations de la Russie.

Actuellement, on spécule que la nouvelle attaque sur le pont de Crimée (également connu sous le nom de pont du détroit de Kertch) a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, mais Moscou minimise le lien.

Le Washington Post a écrit lundi matin :

Toutefois, M. Peskov a fait remarquer que la volonté de la Russie de se retirer de l’initiative relative à l’accord sur les céréales avait été communiquée avant l’attentat, qui aurait tué deux civils et interrompu la circulation sur le pont. La Russie a dénoncé cet « attentat terroriste« .

A family car is struck during the sea drones attack on the Crimea bridge. Parents tragically lost their lives, while doctors are fighting to save the child. The family was on their way to summer holidays. Ukraine media confirm Ukraine stands behind the attack… pic.twitter.com/JzO4sVFD4M

— Russian Market (@runews) July 17, 2023