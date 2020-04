En temps de confinement, rien de mieux qu’un bon livre...

@rosemar

Et alors ? Donnez-nous envie de le lire !

Non, même si dès les premières lignes je suis emmenée à plonger dans la poésie russe et que j’ai du lire 4 fois la première page tellement je m’en régalais, me disant : Ah, pas trop vite, il faut que je le savoure celui ci...

Je conseillerai plutôt « Le Roman de Monsieur Molière » de Boulgakov.

Un incontournable des artistes et théatreux et de tous ceux qui aiment les romans historiques.

C’est drôle (l’humour russe) , prenant, du début à la fin , sacrément bien écrit et instructif .Molière comme on ne le connait pas...Et sans prétentions.

Bon, pour Tesson, on va pas en faire un fromage non plus, ça peut ne pas plaire à tout le monde, vous n’y pouvez rien..