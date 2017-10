En Tunisie : Que cache le tourisme religieux ?

Wahhabisme, Frères musulmans, islamisme, tourisme sexuel

Je lis avec consternation qu’un colloque s’est tenu en Tunisie avec le concours du pouvoir que dominent les Frères musulmans, avec pour sujet : « Le tourisme religieux en Tunisie ».

La Tunisie deviendrait-elle le laboratoire expérimental pour les islamistes ? Après la démocratie spéciale au rabais à l'usage des " Arabes ", ce pays va expérimenter le tourisme religieux ! L’islamisation rampante de la société tunisienne se poursuit avec la bénédiction de Béji Caïd Essebsi et de son parti Nidaa Tounes, censés préserver les tunisiens de cette calamité !

Cet événement souligne la bêtise absolue qui s’est emparée de beaucoup de Tunisiens qui ne se rendent pas compte qu’ils sont manipulés par certains pays de la péninsule arabique et par leur idéologie religieuse régressive ; et qui veulent imposer leur manière de croire par tous les moyens.

Comment ne pas voir dans cette nouvelle idée un moyen détourné de propager encore l’islamisme et le wahhabisme qui le fonde, comme si le mal causé par cette idéologie n’était pas suffisant !

Après « la finance islamique » qui n’est qu’une manipulation marketing, voilà le « tourisme religieux » alors que l’homme de simple bon sens verrait dans le rapprochement de ces termes une insulte à la religion. J’avais la naïveté de penser et c’est, je crois, ce que pensent la plupart des tunisiens, que la religion, la foi, la piété étaient choses personnelles et sérieuses ; et que le tourisme religieux n’est qu’une fumisterie destinée à imposer, petit à petit, aux tunisiens le wahhabisme en lieu et place de leur malékisme ancestral et le modèle sociétal qui va avec.

Les Ibn Saoud ont fait du pèlerinage à la Mecque une vaste industrie qui ne recule devant rien ; puisque ces marchands du Temple ont rasé tous les lieux de la mémoire collective des musulmans tels que la maison de Aicha épouse du prophète Mohammad et celles de ses compagnons sous prétexte que le wahhabisme rejette le culte des saints, pour ériger sur leurs emplacements des hôtels de luxe et autres centres commerciaux ; tout en transformant le pèlerinage en un endoctrinement en règle au wahhabisme et une occasion de faire faire allégeance aux pèlerins, au roi Ibn Saoud ; puisque son nom est régulièrement associé à Allah et son prophète suscitant des « amens » de la part des fidéles !

Et, au lieu de préserver les lieux saints, ils les ont détruits presqu’en totalité ou complètement dénaturés montrant, par-là, que leur véritable objectif n’était pas la religion mais la préservation de leur pouvoir ! C’est ainsi qu’ils accueillent de plus en plus de touristes dans des lieux qui n’ont plus grand-chose à voir avec la Mecque devenue un immense parc d’attraction et dont le seul intérêt est de rapporter de l’argent.

Est-ce vraiment un modèle ? Et la Tunisie, quel tourisme religieux peut-elle instaurer ? En dehors de sites déjà très connus tels que la Zitouna et Kairouan, qu’a-t-elle à offrir comme lieux remarquables sur le plan religieux ? Et doit-on les détacher du reste du patrimoine du pays trois fois millénaire ?

Et qui peut croire que ces arabes nouveaux riches en pétrodollars vont choisir la Tunisie pour leurs vacances, alors que tout le monde sait qu’ils n’aspirent qu’à une chose : aller respirer la liberté en Occident tant décrié, pour y jouir de toutes les libertés qu’ils n’ont pas chez eux ! Ils fréquentent les endroits les plus prisés du tourisme mondial tel que la France, la Suisse, l’Angleterre, l’Espagne, l'Italie … que viendraient-ils chercher en Tunisie, ces nouveaux riches trop habitués aux luxes et aux palaces, dont la jeunesse dorée cherche en ces pays sexe, alcools et drogues à consommer librement ?

Ghannouchi et ses « Frères » ont tout fait pour détruire l’industrie touristique, secteur vital pour la Tunisie. Ils bernent les tunisiens en leur faisant miroiter un tourisme religieux en provenance d’Arabie et des pays du Golfe, qui remplacerait avantageusement les occidentaux qui venaient corrompre la jeunesse tunisienne (sic). Ceux qui les ont crus, en ont eu pour leur frais : les hôtels sont vides et le peu d’arabes en provenance de la péninsule arabique, le font juste pour « zaouaj el moutaa » (mariage uniquement pour copulation), cette prostitution « halal » ; comme ils le pratiquent déjà dans d’autres pays touristiques tels que l’Egypte, le Yémen, le Maroc … avec tous les drames sociaux qu’ils laissent derrière eux : des filles déshonorées, engrossées et abandonnées ! Mais comment s'en étonner, alors que les Frères musulmans prônent aussi le " jihad ennikah ", cette autre prostitution halal en temps de guerre. Alors que cache le label « tourisme religieux » sinon un « tourisme sexuel halal » qui ne dit pas son nom ; et que veulent exploiter les marchands du Temple ? Puisque même la pédérastie est permise, les gamines de 9 ans pouvant être consommées en toute légalité selon la chariâa qui retient l’âge légal du mariage où Aïcha a été consommée par le prophète Mohammad. Les Tunisiens ont toujours pratiqué une foi sérieuse, sans ostentation, conformément au malékisme et au soufisme qui l’ont façonnée durant des siècles.

Depuis que l’islamisme s’installe en Tunisie, on se demande à quand l’édification d’une mosquée plus grande que celles des voisins ? Après celle du Maroc et celle de l’Algérie, la Turquie est en phase d’achèvement de la sienne érigée à la gloire d’Erdogan (la mosquée çamlica) … avec 6 minarets, excusez du peu, pour faire mieux que tous les califes qui l'ont précédé ; puisqu'il aspire à l'être à son tour ! Qui peut croire vraiment que Dieu est attentif à ses manifestations de démesure, réalisées aux dépens de dépenses plus utiles pour les hommes ; alors que nous savons qu’elles ne sont que pour la gloriole des hommes au pouvoir à l’ego surdimensionné ?

A l’inverse, je comprendrai que l’on organise des circuits destinés à montrer les lieux des multiples civilisations qui se sont succédées en Tunisie : les Carthaginois, les Romains, les Espagnols, les Andalous, les Turcs ...

Le pouvoir serait bien inspiré s’il veut vraiment développer le tourisme, de former mieux le personnel, d’améliorer l’hôtellerie en la montant en gamme et de se contenter des richesses naturelles du pays ; au lieu de vouloir faire venir des religieux à l’esprit étroit, fermés sur eux-mêmes pour propager leur obscurantisme sacré ; et qui n’ont, en réalité, de religieux que l’apparence et les attitudes hypocrites.