« En Ukraine, nous n’avons rien perdu... »

@Fergus

Franchement, juste histoire de prendre un peu de recul et comprendre un peu ce qui — pour notre plus grand malheur — vous et nous arrive, il serait grand temps pour vous d’arrêter de vous limiter à avaler toutes les couleuvres servie par la propagande ukraino-atlantiste et dont nous abreuvent avec une belle unanimité la presse main-stream et ses « experts », surtout €uropéens d’ailleurs, la presse U$ restant nettement plus prudente et réservée quant aux probables issues du conflit.

D’abord, la « folie » mégalomaniaque de Vladimir Poutine relève de la pure fable occidentale qui tient d’autant moins la route qu’il ne décide pas seul de la politique et des options géo-économiques ou géo-stratégiques russes.

Ensuite, pourquoi donc chercherait-il maintenant à massacrer et détruire de manière indifférenciée la population et le territoire ukrainien, alors même que les troupes russes auraient déjà atteints de bien plus larges objectifs si elles n’avaient constamment cherché à épargner la population — pour large part russophone - et les infrastructures civiles ?

Pour rappel, si la destruction des infrastructures civiles a systématiquement été appliquée dès le premier stade des aventures militaires atlantistes (Serbie, Irak, Libye, ...), c’est seulement cette semaine que des centrales thermiques ont été frappées — juste histoire de ralentir les convois ferroviaires à destination du front -, alors même que la guerre dure depuis février et que le gaz à destination de l’€urope transite toujours librement par l’Ukraine.

Quant aux sanctions économiques, elles semblent d’après les chiffres nettement plus efficaces à ruiner et dévaster en un temps record ce qui reste encore d’industries et du tissu productif €uropéen — ce qui semble au passage fort bien arranger les intérêts de l’Oncle Sam — qu’à plomber l’économie russe dont les exportations, et notamment de pétrole vers les U$A (6 milliards de $ depuis février), ont rarement été aussi rentables, et ce d’autant plus qu’elle s’est rapidement trouvée une multitude de nouveaux partenaires et débouchés.

« ... plus il détruira, plus il remontera les Ukrainiens contre la Russie et les persuadera que leur salut est à l’ouest. »

Contrairement à ce qu’on nous raconte, l’objectif de la Russie n’a semble-t-il jamais été d’envahir toute l’Ukraine, mais surtout de protéger sa souveraineté en empêchant qu’elle ne serve de base avancée aux missiles et autres installations de l’OTAN, et très accessoirement d’en protéger les populations russophones.

Si l’opération militaire spéciale permet à la Russie de libérer, et le cas échéant d’annexer, les oblasts de Lougansk, Donetsk, Karkhov, et au sud de s’étendre jusqu’Odessa et la Transnitrie en contrôlant tous les rivages de la Mer Noire, et même le cas échéant de s’étendre jusque Kiev, il semble assez clair que la Russie ne souhaite en aucun cas s’embarrasser de l’Ouest de l’Ukraine qui lui est historiquement hostile et ne pèse économiquement d’aucun poids.

On peut même imaginer qu’elle serait des plus heureuse d’en transférer la charge financière à l’€urope, tout ce qui y avait quelque valeur ayant déjà été systématiquement pillé par l’oligarchie locale.

Bref, je sais que ce n’est pas le discours officiel et je ne prétend pas balayer l’ensemble des enjeux, mais bien des spécialistes semblent s’accorder sur ces points.

Et croyez bien que je suis très loin de m’en réjouir, quand c’est à nous qu’il reviendra au final le soin de solder la facture de toute cette gabegie !

Bien à vous, en vous présentant mes cordiales salutations !