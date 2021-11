Encore trop d'accidents de chasse...

J’habite Fontainebleau et lisière de forêt, les chasseurs ne manquent pas dans la région, les jours de chasse, il y a des panneaux qui en font mention pour avertir le public

De surcroit, il a des chasses administratives pour réguler le gros gibier comme le sanglier ou les cervidés ,ces chasses sont sécurisées avec des guetteurs ,perso je n’ai rien contre les chasseurs ,

bon ensuite le truc facile , on n’a plus besoin de chasser pour manger , ben non , mais si on suit cette logique, pas besoin de voiture pour aller en vacances à 800 kms non plus, on prend le train , c’est plus convivial dans un compartiment avec des connards qui vous emmerdent ...

On va dans la nature pour profiter de la nature, un fusil ne sert à rien....à chacun sa raison d’y aller !

La chasse c’est pour les rupins ? ben non, à la campagne on possède un fusil qui peut servir quand on est isolé .

Observer les animaux ? ah oui , on n’est pas au zoo en forêt, si vous progressez vent AR....ils vous ont senti depuis longtemps sans se montrer...