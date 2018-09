Encore un article sur le 80 !

Je n'avais pas tellement envie d'écrire un article sur le 80, mais comme un autre contibuteur nous en fait un par mois, j'ai décidé de m'y mettre.

Prenons mois par mois les chiffres de la sécurité routière

- Janvier 2018 : 20 tués de moins qu'en janvier 2017

- Février : +12

- Mars : -36

- Avril : -2

- Mai : -25

- Juin : -30

- Juillet : -19

- Août : -46

Jusqu'en juin, la vitesse était limitée à 90. La seule chose qu'on puisse dire en examinant ces chiffres, c'est qu'il n'y a pas d'effet observable de la nouvelle limitation. J'ai donc un peu de mal à comprendre l'accumulation d'articles de certains auteurs sur le sujet. On m'objectera évidemment que j'y ajoute le mien. Bon ...

Ce que je voudrais, c'est donner mon ressenti en tant qu'automobiliste, en faisant plusieurs constats.

1) Les nouvelles limitations sont plus difficiles à tenir.

En effet, jusqu'à présent, les limitations étaient des dizaines impaires : 30, 50, 70, 90, 110, 130. Par conséquent, beaucoup de voitures, dont la mienne, mettent en évidence ces chiffres sur le cadran du compteur de vitesse. Par contre, les dizaines paires sont graduées de façon peu visible, il faut donc surveiller son cadran en permanence pour vérifier qu'on ne dépasse pas les 80. Cela accroît le stress de la conduite et diminue l'attention portée à la route.

2) Les camions roulent plus vite que les voitures

Nous savons tous que les compteurs des voitures surestiment la vitesse. On ne sait donc jamais exactement à quelle vitesse on va. Pour ne pas risquer l'amende et le retrait de points, chacun se limitera à 80 au compteur, qui sont en réalité plus proches de 75 que de 80.

Par contre, les camions ont un compteur exact. Ils roulent donc vraiment à 80, ou même un peu plus, et ont donc tendance à rattraper les voitures et à les suivre de très près, ce qui augmente encore le stress de la conduite.

3) Les dépassements sont devenus impossibles

Certains ont peut-être réussi, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas arrivé à faire un seul dépassement en restant à 80. Pour ne pas risquer le PV, il ne faut donc plus dépasser. Il suffit donc qu'un véhicule roule 70 au lieu de 80 pour obliger tout le monde à en faire autant.

4) L'utilisation du régulateur est impossible

Ces dernières années, les panneaux 70 ont poussé comme des champignons. Dans le cadre d'une limitation à 90, on peut comprendre qu'il soit nécessaire de surlimiter à 70 certaines portions. Par contre, une fois la vitesse limitée à 80, il est bien évident que les panneaux 70 dont devenus inutiles. Cependant, ils sont toujours là, ce qui anéantit le seul intérêt que pourrait avoir le 80 : faire rouler tous les véhicules à la même vitesse constante, grâce à la conduite au régulateur. Personnellement, je n'ai jamais réussi à utiliser mon régulateur à 80 : on roule 500 mètres et on est obligé de le débrancher à cause d'un panneau 70 qui ne sert plus à rien.

5) Les voitures pèsent de plus en plus lourd

La violence d'un choc provient de l'énergie cinétique du véhicule. À ce titre, il convient de rappeler la formule E=1/2mv². Diminuer la vitesse permet donc de faire baisser l'énergie cinétique, mais c'est peine perdue si la masse des voitures continue d'augmenter. Faut-il rappeler que les automobiles ont atteint des masses délirantes ces dernières décennies ? Un renault Captur pèse 1300 kg, contre 1700 kg pour une Mercedes classe E.

Sur la route, nous voyons de plus en plus de voitures lourdes. Les pouvoirs publics laissent faire. Au lieu de mettre des malus sur les émissions de CO2, pourquoi ne pas se baser sur la masse des voitures ? Voilà une mesure facile à mettre en oeuvre, et plus aucun constructeur ne pourrait tricher !

6) La vitesse est loin d'être le seul facteur

En regardant le site de la prévention routière, on lit que "La vitesse, excessive ou inadaptée, premier facteur d'accident, est présente dans 1 accident mortel sur 3". Si on lit bien, cela ne veut pas dire que la vitesse a causé un accident sur 3 (puisqu'elle est seulement présente), mais qu'au moins 2/3 des accidents sont sans lien avec la vitesse. De plus, même si la vitesse a causé l'accident, cela veut dire que le conducteur re respectait pas la limitation existante : baisser celle-ci ne change donc rien.

En réalité, nous le voyons tous les jours, ce sont les comportements de conduite agressifs ou non responsables qui sont en cause. Téléphoner au volant, fumer du cannabis, doubler les vélos de trop près, doubler avant un virage ou bien quand on n'a pas la place, trop serrer le véhicule précédent, conduire fatigué, ne pas ralentir sur route mouillée ou en présence de piétons ... Les radars et les surlimitations de vitesse n'y changeront rien.

Pourquoi alors se focaliser sur la vitesse ? Tout simplement parce-qu'elle est facile à mesurer et qu'on peut automatiser les sanctions. Il s'agit d'une action publique biaisée par les moyens techniques, au même titre que la télésurveillance par exemple.

