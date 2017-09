Encore un autre Mensonge du Qatar

Il n'est pas surprenant pour ceux qui connaissent bien le style politique du Qatar que Doha mente et soit évasif dans l'une des retombées les plus importantes de sa crise avec les quatre pays antiterroristes. Les jeux infantiles bon marché, tels que la fausse représentation du contenu de la conversation téléphonique récente entre le prince héritier saoudien et l'Emir du Qatar, ne sont pas une conduite politique étrange pour Doha.

Il est clair que le Qatar ne peut pas retrouver son bon sens avec cette pensée infantile et absurde. Lisez les déclarations saoudiennes et qataries après la conversation téléphonique du samedi 9 septembre et vous pouvez facilement voir la tromperie. Les Qatariens voulaient susciter une controverse sur le contenu. La déclaration officielle diffusée après l'appel confirme que le palais à Doha n'est pas géré par le dirigeant, mais par des gangs qui partagent le pouvoir et l'influence dans la politique qatarie. L'objectif derrière la déclaration officielle du Qatar était de fausser délibérément les efforts de médiation à plusieurs niveaux internationaux et de montrer de l'insouciance quant à la position des quatre pays et leur dévouement pour atteindre les objectifs du boycott.

Le libellé de la déclaration officielle du Qatar sur l'appel téléphonique était faible, déformant et falsifiant. Il est impensable pour le prince héritier saoudien de demander lors de l'appel téléphonique « d'assigner des envoyés de chaque pays pour discuter de questions controversées d'une manière qui ne soit pas en conflit avec la souveraineté des États ». Les quatre pays antiterroriste ne voient pas de polémique, mais « des exigences » que le Qatar doit s'engager pour mettre fin à la crise. Si la négociation devait avoir lieu, elle tournerait autour des mécanismes de mise en œuvre, et non sur les questions controversées, comme le prétend la QNA.

L'agence officielle du Qatar a oublié deux jours avant l'appel, que l'Emir du Koweït a annoncé que le Qatar était prêt à s’asseoir à la table de négociation et que le Koweït est garant à cet égard, ce qui signifie que les Qatariens ont montré aux médiateurs qu'ils voulaient arriver à un compromis et s’asseoir à la table de négociations. Personne ne croirait que le prince héritier saoudien demanderait aux envoyés des quatre pays de s'asseoir et de discuter de « questions controversées ».

L'agence a mal exposé l'appel téléphonique pour provoquer la division entre l'Arabie saoudite et les autres pays anti-terroristes. La déclaration a supprimé le paragraphe relatif à la consultation du Royaume avec l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Royaume de Bahreïn et a déclaré : « l'Emir du Qatar a approuvé la demande du Prince héritier saoudien selon laquelle des envoyés de chaque pays seront chargés de discuter de questions controversées d'une manière qui ne s'oppose pas à la souveraineté des Etats ». Même si « la solution est à Riyad », comme les EAU l'ont annoncé plus d'une fois, le Qatar essaye à maintes reprises de diviser les quatre pays.

La déclaration qatarie a également révélé une question importante à propos de qui dirige le gouvernement au Qatar. Il est possible que cette « fabrication » soit juste un front pour déjouer les efforts de médiation, même en gênant l'émir et en le présentant comme un menteur évasif.

Pour les Qatariens, se comporter de cette façon est irrespectueux des efforts des médiateurs internationaux, qui ont fait et continuent de faire beaucoup pour mettre fin à la crise d'isolement du Qatar pour l'intérêt de ses citoyens. Mais l'Emir du Qatar continue de donner la priorité absolue aux intérêts de ses alliés, les terroristes et l'Iran et la Turquie qu’il craint qu’ils se fâchent si le Qatar retourne au CCG.

La réponse saoudienne à l'absurdité était ferme et décisive, donnant à Tamim et à ses amis une leçon en haute politique. Dans une situation sensible comme celle-ci, les mots et les questions doivent être soigneusement examinés avant de passer à la prochaine étape. Il n'est pas juste de manipuler les choses à un moment où la confiance devrait être rétablie pour qu'un dialogue efficace commence.

Les Qatariens ont menti lorsqu'ils se sont retrouvés entourés de quatre pays antiterroristes et d’un président américain qui a précisé sa position lorsqu'il a demandé au Qatar de se conformer aux décisions du sommet de Riyad, de cesser de financer le terrorisme et de lutter contre la radicalisation. Le président Trump a « reconnu l'importance de l'unité du CCG pour relever les défis de la région que nous rencontrons tous ensemble, dont une des non moindres est la menace de l'Iran [,] », ce qui signifie que le Qatar devrait arrêter sa longue, maintenant ouverte alliance avec l'Iran, mais le fera-t-il ?