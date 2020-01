Endettement : Savoir comment les banques nous tiennent endettés

Connaître son endettement c'est bien, le maîtriser c'est encore mieux, particulièrement pour éviter de vous retrouver en situation de surendettement. La morale réprouve habituellement l’endettement, car, en poussant à la dépense, il peut contribuer à broyer les plus faibles, les mettant à la merci du prêteur. Mais l’économie le glorifie, parce qu’il stimule l’activité. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, l’économie prend tout son sens commun, puisqu’elle fait naître la richesse des uns de l’emprunt des autres.

Il n’est sans doute pas exagéré de soutenir que l’économie contemporaine repose sur le crédit.

Dans les sociétés traditionnelles d’autrefois, l’essentiel du crédit était destiné à assurer la consommation. Pour les plus pauvres, c’était la récolte insuffisante pour assurer la soudure qui était en cause. L’usurier prêtait à des taux très élevés, car le risque de non-remboursement était grand, le besoin d’emprunt élevé et la capacité de négociation des emprunteurs nulle. Quant aux plus riches, ils empruntent pour tenir leur rang, quitte à gagner telle ou telle partie du patrimoine. Le banquier était toujours présent, car les garanties offertes étaient bonnes et les hommes d’argent désireux d’acquérir du pouvoir, à défaut de prestige. Le prêt pour financer l’activité économique était exceptionnel, le plus souvent sous la forme d’une participation à une opération risquée, comme l’armement d’un bateau destiné à rapporter des épices, de l’or ou du rhum. C’est ainsi que, si le bateau coulait ou tombait aux mains de pirates, les banquiers armateurs faisaient une croix sur leur investissement, si le bateau revenait chargé, leur fortune s'arrondissent sensiblement.

Le crédit personnel

Le crédit personnel. C’est la forme la plus classique. L’emprunteur et le prêteur établissent un contrat de prêt. Il définit d’une somme d’argent non-allouée à un projet spécifique pour une durée déterminée à un taux fixe ou variable. La période maximale de prêt est de 5 ans. Le prêt personnel est le plus souvent utilisé pour des projets personnels comme : mariage, voyage, frais divers. Mais aussi pour l’achat d’équipements : technologie, équipement domestique, électroménager.

Il sert également pour de plus gros achats comme une voiture ou autre type de véhicule voire même pour combler un besoin temporaire de trésorerie. La somme peut être dépensée en plusieurs fois et sur plusieurs projets, l’emprunteur n’a pas à se justifier de ses dépenses. Crédit non-affecté la banque prend donc plus de risque en prêtant au ménage. Le taux d’intérêt est par conséquent plus élevé que pour un prêt affecté. La tendance des taux d’intérêts appliqués aux crédits conso est de 2.5% à 10% selon les contrats et les établissements prêteurs.

Un crédit est une avance de somme d'argent. Vous devez vous assurer de votre capacité de remboursement et prendre en compte la durée de votre engagement. A cet effet, la banque cherchera avec vous la formule la plus adaptée à votre situation.

Le crédit dit renouvelable

La somme prêtée peut être dépensée en plusieurs fois et est renouvelée par les remboursements de l’emprunteur. Le crédit renouvelable prend souvent la forme d’une carte de paiement permettant l’accès de son détenteur à la somme empruntée. D’apparence flexible et très pratique, le crédit revolving est souvent très critiqué car très dangereux pour le consommateur. Celui-ci est souvent sous-informé des modalités de remboursement et de coûts relatifs à ce contrat.

Le crédit renouvelable reste la première source de dette des ménages en difficulté. En effet, les excès du crédit renouvelable sont difficiles à corriger. Malgré un recul de mois en mois, il reste le premier type de prêt vendu par les prêteurs spécialisés et la principale source de dette des personnes surendettées.

Lentement, pourtant, l'excès de crédit est de moins en moins le déclencheur des situations de surendettement. Ce qui ne signifie pas qu'il est hors de cause car, par définition, sans excès de crédit, ces ménages ne se tourneraient pas vers les commissions de la Banque de France par exemple. Celle-ci n'a pas publié le récapitulatif des causes du surendettement, un sujet qui prête trop à controverses entre les causes passives comme le divorce et celles de la responsabilité des banques et des ménages dans la souscription non maîtrisée de crédit. Elle précise tout de même que l'excès de crédit est responsable d’à peu près plus de 13 % des cas de surendettement.

Mal utilisé, le crédit renouvelable comprend un risque non négligeable d’endettement, voire de surendettement ! Pour éviter ces situations, ce type de crédit ne doit pas devenir une source de financement habituelle et permanente, ou encore un moyen de régler un achat coûteux.

Cependant, il est important de préciser que vous avez le droit de résilier à tout moment votre crédit renouvelable, sous couvert bien entendu que toutes les sommes empruntées ont été remboursées totalement.