Energie, croissance et pouvoir d’achat des gilets jaunes

Le mouvement des gilets jaunes est parti d’un problème lié à l’énergie : la hausse des prix du carburant et la volonté d’en diminuer la consommation. Parmi les autres causes de mécontentements, le pouvoir d’achat et les problèmes de fins de mois sont également en grande partie liées à l’énergie. Ce mouvement nous montre que le peuple n’est pas prêt à la sobriété largement préconisée par certains scénarios de transition énergétique.

Depuis la fin du 19ème siècle, les êtres humains des pays riches ont connu une extraordinaire amélioration de leurs conditions de vie. Le mode de vie d’un français moyen du début du 19ème siècle était assez proche de celui d’un gaulois. En à peine plus d’un siècle, le français moyen est passé d’un taudis sombre et froid à une habitation éclairée et chauffée ; d’un puits dans la cour à l’eau courante et la salle de bain ; de déplacements à pied ou cheval à des transports en voiture, train et parfois avion ; d’une alimentation liée aux caprices de la météo à un congélateur rempli ; d’une espérance de vie de 35 ans à une de 80… Cette énorme amélioration est largement liée à l’explosion de la consommation d’énergie, en particulier le charbon, le gaz et le pétrole. Ceux-ci ont permis d’améliorer le confort, de décupler les forces humaines, d’optimiser les productions grâce aux moyens de transport. D’ailleurs l’indice de développement humain élaboré par l’ONU est faible dans les pays qui consomment peu d’énergie. Les machines énergivores remplaçant la main d’œuvre ont permis dans les pays riches de diminuer le temps de travail, de faire passer les humains des champs aux usines, des usines aux bureaux, des bureaux au chômage…

Cette métamorphose s’est accompagnée d’une explosion du Produit Intérieur Brut : le fameux PIB qui avait quasiment stagné durant des siècles a explosé au 20ème. Le PIB, c’est la somme des échanges de biens et de services de la société. Il reflète donc l’activité humaine, la richesse, les salaires, et le fameux pouvoir d’achat. Augmenter le PIB, c’est augmenter la taille du gâteau. Or la croissance du PIB, donc de l’activité humaine, a toujours été corrélée à celle de la consommation d’énergie. Certains rêvent d’un découplage entre les croissances économiques et énergétiques mais au niveau mondial la croissance économique n’a jamais durablement été liée à une baisse de la consommation d’énergie.

Plus de 80% de cette consommation est d’origine fossile, c’est-à-dire issue d’un stock qui ne se renouvelle pas et dont on voudrait chaque année extraire plus que l’année d’avant. Cette croissance ne durera plus longtemps. Le pétrole devient parfois si compliqué à extraire qu’on en consomme parfois quasiment autant pour l’exploiter que l’on en récupère. De plus la consommation effrénée d’énergies fossiles aggrave le réchauffement climatique et génère par la pollution plusieurs centaines de milliers de décès prématurés chaque année dans le monde.

Les énergies renouvelables se développent vite, mais aucun scénario de transition énergétique ne prétend qu’elles pourraient remplacer les fossiles sans une baisse drastique de la consommation. A moins d’une improbable forte croissance de la production nucléaire, la consommation d’énergie devra donc baisser dans le futur. C’est d’ailleurs écrit dans la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte qui a fixé l’objectif d’une baisse de 50% en 2050. Ce qui n’est pas écrit dans la loi, c’est qu’une telle baisse ne peut pas s’accompagner d’une hausse du PIB. Le pouvoir d’achat devra donc baisser.

La crise de 2008 a été présentée comme une crise financière, mais on ne peut ignorer que le prix du baril de pétrole était à son plus haut niveau historique en 2008. Depuis la consommation d’énergie par français diminue et la fameuse croissance n’est jamais vraiment repartie. Sans croissance, pas de création d’emplois, pas de recettes supplémentaires pour les entreprises donc de hausses de salaires, pas de recettes supplémentaires pour l’Etat donc d’argent pour les services publics ou les aides sociales, donc pas de hausse du pouvoir d’achat. La croissance est nécessaire pour améliorer la condition humaine mais la décroissance est probablement inéluctable. Bien sur un meilleur partage des richesses pourrait améliorer la situation des plus pauvres, mais peut-on vraiment compter là-dessus dans une économie mondialisée ?

L’énergie étant liée au bien être humain, les renouvelables et l’efficacité énergétique ne pouvant suffire, il faut choisir entre la grippe, la peste et le choléra :

- développer le nucléaire malgré ses inconvénients, et tenter de remplacer les consommations fossiles par de l’électricité (remplacer les voitures à pétrole par des électriques ou des trains, remplacer les chauffages fossiles par des systèmes électriques…).

- exploiter les énergies fossiles jusqu’au bout , et sans savoir ce qu’on fera après. Ce serait bien sûr renoncer aux objectifs climatiques et continuer à générer des maladies mortelles liées à la pollution.

- consommer beaucoup moins d’énergie. C’est-à-dire tendre vers ce que certains appellent la sobriété mais qu’on peut appeler plus simplement pauvreté. Les conséquences économiques et sociales du manque d’énergie peuvent être immenses. Elles peuvent toucher le logement, la santé, l’éducation, l’alimentation, la culture… Le mouvement des gilets jaunes nous montre que le peuple n’est pas prêt à la sobriété. Comment à l’avenir des politiques pourraient être élus démocratiquement en préconisant moins d’énergie, c’est-à-dire la baisse du pouvoir d’achat ? Le mouvement des gilets jaunes est peut-être en France la 1ère révolte liée à l’énergie, et probablement pas la dernière.